Los servicios de videojuegos en streaming han llegado para quedarse. El sueño de todo gamer por fin se cumple: poder jugar a juegos triple A en todo tipo de dispositivos, independientemente de sus prestaciones. A no ser que seas un usuario de productos Apple, ya que Google Stadia y GeForce Now no son compatibles con el iPhone o el iPad.

Y la culpa es de la compañía de la manzana mordida, ya que Apple quiere seguir cobrando su trozo del pastel si estas aplicaciones están en la App Store. Por suerte, aunque inicialmente se esperaba que estos servicios no serían compatibles con el iPad o el iPhone, se ha encontrado una solución.

De esta manera, Google ha anunciado el soporte para iOS. Siguiendo los pasos de Microsoft, la solución ha pasado por recurrir a una web móvil que se puede ejecutar en Safari para acceder a Stadia.

Google Stadia y GeForce Now se podrán ejecutar en iOS a través del navegador web

Tal y como informa The Verge, Google ha indicado que lleva tiempo trabajando en una versión de Stadia para el navegador web Safari de Apple. Un sistema muy semejante al que está preparando Microsoft para su servicio xCloud, y que se espera que llegue a mediados del año que viene.

Y ojo, que también traemos buenas noticias por parte de NVIDIA. Y es que, el gigante americano también ha anunciado que los usuarios de un terminal con iOS 14 en adelante ya pueden utilizar GeForce Now a través del navegador Safari, para poder disfrutar de su increíble catálogo en dispositivos iOS.

En el caso del servicio de juegos de NVIDIA, decir que GeForce Now ya funciona en versión beta, por lo que puede haber algún que otro problema de estabilidad. Y por otro lado, la firma ha indicado que el catálogo de juegos será un poco diferente al de otras plataformas por limitaciones de hardware. Si tienes un producto Apple y quieres probar el servicio, tan solo tienes que acceder a este enlace.

Por si no fuera suficiente, también han anunciado que GeForce Now contará con una versión compatible con Chrome a principios del año que viene. Respecto a Stadia para iPhone o iPad, la compañía ha indicado que la versión web para Safari estará disponible en las próximas semanas. Así que, tan solo falta tener un poco de paciencia para poder disfrutar de estos servicios de juegos en streaming en los dispositivos de Apple.