Jugar en la nube es algo que, desde hace tiempo, sabemos que va a llegar para quedarse. Si bien Stadia no es la plataforma de videojuegos más utilizada, su innovadora idea es algo que poco a poco va tomando fuerza. Sin embargo, Apple parece no haber llegado a un acuerdo con Google ni con Microsoft, ya que Google Stadia y xCloud Gaming no funcionarán en iPhone e iPad.

¿Qué pasó aquí y cuál será el futuro de la empresa de la manzana? Por el momento, el panorama pinta bastante desalentador para los usuarios de Apple. Pues el principal problema es que estos servicios en la nube no cumplen con las estrictas normativas de la App Store, y acceder ante estas regulaciones podría ser contraproducente para Google y Microsoft.

Google Stadia y xCloud Gaming violan las pautas de la App Store y no funcionarán en iOS

Como bien acabas de leer, el problema radica en cómo funciona el servicio de juegos en la nube. Ya que la persona paga por el acceso al servicio en sí, y este le permite ingresar a juegos gratuitos (o pagar por otros) desde la nube.

Esto hace que Apple no sepa lo que el usuario está comprando (o jugando) en sus dispositivos, debido a que no puede revisarlos de antemano. Además, la empresa de la manzana tampoco puede ver ningún ingreso a estos servicios, ya que el cliente está simplemente accediendo a un servicio de suscripción que ya pagó y no a un juego que Apple haya revisado con anterioridad.

Microsoft declaró que “nuestro período de prueba de Project xCloud para iOS ha expirado. Desafortunadamente, no tenemos un camino para llevar nuestra visión de los juegos en la nube a los usuarios de iOS”. Además, hizo saber que el problema es responsabilidad de Apple, pues “tratan a los juegos de manera diferente y aplican reglas más indulgentes a las aplicaciones que no son juegos“.

Las estrictas políticas de Apple podrían hacer perder dinero a Google y Microsoft

Pese a las declaraciones de Microsoft, Apple se escuda en que la App Store fue creada para ser un lugar seguro y fiable para todos sus clientes (usuarios y desarrolladores). Hay que tener en cuenta que antes de que las apps ingresen a la App Store, Apple las revisa y juzga según sus normativas destinadas a garantizar la seguridad de sus clientes.

Algunas de las reglas que posee la App Store y que hacen imposible que Google Stadia y xCloud Gaming estén disponibles para iOS son:

La aplicación solo debe conectarse a un dispositivo (ya sea una computadora personal o una consola de juegos) propiedad del usuario, y tanto el dispositivo host como el cliente deben estar conectados a una red local y basada en LAN. Toda la creación y administración de la cuenta debe iniciarse desde el dispositivo host. Los clientes de aplicaciones basadas en la nube no son miembros de la App Store.

Entonces, el primer punto se incumple debido a que los servidores en la nube en los que se ejecutan los juegos, no son propiedad de los usuarios y no están ubicados en sus casas.

El segundo punto es complicado, ya que Google y Microsoft no van a ofrecer una opción de registro dentro de Apple. Ya que de hacerlo, esto significaría una pérdida del 30% de los ingresos por suscripción. Pero de mantenerse igual, no tener la opción para crear una cuenta violaría esta normativa.

Y, por último, Apple dice que los clientes que están suscritos a un servicio en la nube no pueden existir dentro de la App Store debido a que no son “convenientes”.

¿Cuál es el futuro del servicio de juegos en la nube dentro de Apple?

Por el momento, los usuarios de iOS se perderán de todos los juegos en la nube que llegarán con el lanzamiento de xCloud (septiembre de 2020). Sin embargo, Microsoft ha dicho que está comprometido en encontrar un camino para llevar sus juegos en la nube a la plataforma iOS.

Suena un poco esperanzador pensar que Google y Microsoft podrían encontrar la forma de evitar incumplir las normativas de la App Store. Pero es algo difícil de creer, como también de pensar que esto vaya a suceder a corto plazo, ya que ambos servicios deberían modificar su funcionamiento.