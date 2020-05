Por si aún no lo conoces, GeForce Now es el servicio de streaming que ofrece NVIDIA para que puedas trasmitir tus juegos de PC a otros dispositivos como móviles, tablets, Smart TVs, etc. En pocas palabras, te permite jugar a juegos de PC en dispositivos donde, por tener especificaciones limitadas, no podrías jugarlos de forma nativa. Este servicio lleva vivo desde hace mucho tiempo, aunque el año pasado se comenzó a probar en dispositivos Android.

Por suerte, hasta junio el servicio seguirá siendo gratuito. Pero lo mejor de todo es que NVIDIA lleva varias semanas actualizando el catálogo de juegos disponibles en la plataforma, con nuevas incorporaciones interesantes. Esta semana, junto con la inclusión del controlador Game Ready (que mejora el rendimiento de los juegos), GeForce Now estrena un total de 19 juegos, entre los que destacan Population Zero, WRC 7 y Genesis Alpha One.

Estos son los 19 nuevos juegos que llegarán con GeForce Now esta semana

Una de las incorporaciones más interesantes de esta semana en el catálogo de GeForce Now es Population Zero, que llegó a la plataforma al mismo tiempo que se lanzó en Steam. Se trata de un juego de supervivencia y exploración espacial donde estarás atrapado en un planeta desconocido y tendrás que aprovechar todo lo que está a tu alcance para no morir. Esto implica rodearte de otros jugadores que te ayuden a luchar contra ellos. Si te gustan los juegos MMO de ciencia ficción, Population Zero te encantará.

Pero si eres más de disparos en tercera persona, GeForce Now te ofrece el roguelike Genesis Alpha One. También es un juego de supervivencia con una ambientación futurista donde la exploración espacial es clave, pero con una jugabilidad de FPS. Si bien en Genesis Alpha One los disparos son importantes, igualmente lo es mejorar y conducir tu nave a través de la galaxia para conocer nuevos mundos y sortear los peligros.

Por otro lado, los amantes de los juegos de rallies también tienen su lugar en GeForce Now con WRC 7 FIA World Rally Championship. Esta, que es una de las mejores entregas de la franquicia WRC, finalmente ya está disponible en la plataforma de NVIDIA y pone a tu disposición 13 desafiantes y realistas rallies donde podrás demostrar que eres el mejor, ya sea compitiendo contra la IA o contra otros jugadores reales.

Si estabas buscando otro tipo de juegos, aquí tienes la lista completa de los 19 juegos que llegan a GeForce Now:

Population Zero

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King’s Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

NVIDIA tiene planes de añadir nuevos juegos a GeForce Now todos los jueves de cada semana, así como nuevos controladores Game Ready para mejorar la experiencia del servicio. Parece que la cosa pinta bien.

Más información sobre GeForce Now

Recuerda que, para disfrutar de estos juegos de GeForce Now con bajas latencias y tecnologías gráficas punteras (como el ray tracing) en tu Android, debes descargar la app oficial del servicio.