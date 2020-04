GeForce Now es el servicio de videojuegos en la nube de Nvidia que, en sus inicios, fue revolucionario y prometía dominar este nuevo mercado. Sin embargo, nunca se hizo tan popular como se esperaba y, además, en este año ha recibido varios duros golpes con el lanzamiento de su versión final. Y es que, hace dos meses, Bethesda (Skyrim, Fallout, Doom, etc.) y Activision Blizzard (Call of Duty, Overwatch, etc.) retiraron todos sus juegos del catálogo de GeForce Now.

Más tarde, 2K Games (Borderlands, Civilization, etc.) haría lo mismo, al igual que Xbox Game Studios, Warner Bros, Codemasters, entre otros, dejando a GeForce Now sin títulos como Halo, Dirt y Mortal Kombat. Para compensar tan inmensa pérdida, Nvidia ha anunciado que GeForce Now seguirá siendo gratis hasta junio. Además, se ha añadido a la plataforma soporte total con los juegos de Ubisoft, para que los jugadores puedan disfrutar de sagas como Assassins Creed o FarCry.

Nvidia GeForce Now actualiza su catálogo y extiende su prueba gratis

Nvidia aclaró que durante todo el próximo mes de mayo estarán “refinando el catálogo” de GeForce Now, retirando varios juegos y añadiendo algunos nuevos. Debido a estos cambios inesperados, la empresa no pretende cobrar por el servicio a los usuarios y, por ello, están ofreciendo una prueba gratuita de GeForce Now que se extiende hasta el mes de junio. Es decir, desde ahora, tienes un poco más de un 1 mes de GeForce Now gratis.

Una pena que muchos de los mejores juegos del catálogo de GeForce Now se hayan retirado por su modelo de servicio. Recordemos que este servicio de Nvidia permite a los jugadores disfrutar de los juegos que ya poseen en otras plataformas, ya sea los que han recibido gratis o los que han comprado. De esa forma, los desarrolladores no reciben ganancias extras, como sí las reciben con Google Stadia, por ejemplo, que cobra a los jugadores por todos los juegos que ofrece, no importa si ya los han comprado en otras plataformas.

A pesar de esta importante fuga en su catálogo, Nvidia tiene esperanzas de que todos esos juegos que ahora se retiran, volverán a GeForce Now pronto. Por suerte, la gran mayoría de juegos AAA de Ubisoft aún están disponibles en la plataforma, así como otra gran variedad de juegos de calidad. Así que te invitamos a probar gratuitamente Nvidia GeForce Now y luego coméntanos qué te pareció la plataforma.

Fuente | 9to5Google