Engwe, una de las marcas de bicicletas eléctricas que más populares se han hecho los últimos años, acaba de lanzar una nueva eBike plegable para trayectos urbanos con una gran autonomía. Es la Engwe L20 SE, una bici muy parecida a la Engwe T14 que analizamos hace poco, pero que llega con una batería más grande y una construcción más robusta con ruedas de 20″ para ser capaz de circular incluso fuera caminos lisos.

Nos hemos hecho con una Engwe L20 SE y la hemos estado usando para ir al trabajo y dar paseos por la ciudad. A continuación, te contamos nuestra experiencia con ella, lo que nos gustó y lo que no. ¡Acompáñanos!

Engwe L20 SE: una bici eléctrica plegable y estable que se convertirá en tu fiable compañera

Aunque sus neumáticos grandes pueden hacerte pensar lo contrario, la Engwe L20 SE es una eBike diseñada para entornos urbanos y personas de ciudad que no tienen mucho espacio en casa para guardar la bici. Mira su ficha técnica y luego entramos en detalles.

Características Engwe L20 SE Dimensiones y peso Tamaño de la bici: 172 x 64 x 120 cm.

Tamaño de la bici plegada: 95 x 43 x 75 cm.

Peso de la bici: 31 kg. Material de fabricación Aleación de aluminio. Motor eléctrico 250 W. Velocidad máxima 25 km/h. Batería Batería de iones de litio 36V 15,6AH Autonomía 55 km (modo eléctrico)

140 km (modo asistido). Tiempo de carga 5 horas. Peso soportado Máximo 120 kg. Inclinación máxima 10°. Tamaño de ruedas 20 x 3 pulgadas. Colores disponibles Verde, negro y blanco. Contenido de la caja 1 x Bicicleta eléctrica L20 SE

1 x Cesta

1 x Portaequipaje

1 x Cargador de batería

1 x Kit de herramientas

1 x Manual de usuario

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Engwe L20 SE?

La Engwe L20 SE está construida con aleación de aluminio y tiene un diseño moderno de bici de ciudad. Es bastante cómoda tanto para personas altas como para personas pequeñas, al menos en mi experiencia. El fabricante dice que es apta para personas desde 1,55 metros hasta 2,10 metros de altura con un peso máximo de 120 kg. Ten en cuenta que se puede ajustar la altura del sillín y el manillar para adaptarla mejor a cualquier usuario.

Su sillín, por cierto, tiene suspensión integrada para amortiguar las caídas y hacer más cómoda la conducción en caminos irregulares. También cuenta con una horquilla de suspensión en la parte delantera, lo que brinda más estabilidad y suavidad en la conducción.

Trae un portaequipajes en la parte trasera y una canasta en la frontal. Además, incluye un accesorio que se instala en la parte central del marco para que puedas llevar botellas de agua de forma segura. Igualmente, incluye una luz de freno roja atrás y un faro de luz blanca adelante, que tiene buena potencia para iluminar el camino de noche.

Todos los detalles de eBike Engwe L20 SE 1 de 26

Sus ruedas miden 20 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de ancho, y tienen una cubierta de caucho texturizado grueso para resistir obstáculos no muy punzantes. Son perfectas para caminos lisos, pero también me han permitido usar la bici en caminos con muchas piedras sin problemas.

Tiene un sistema de cambios Shimano de 7 velocidades que se puede regular fácilmente con los botones ubicados en el manillar. Allí mismo, posee una pantalla LCD a color que te muestra un montón de datos interesantes: nivel de batería, velocidad actual, nivel de asistencia, distancia recorrida, etc. Cabe destacar que, aunque su brillo no es muy alto, no me ha costado ver la información de la pantalla al conducir a plena luz del sol.

¡Ah! Y no podemos dejar de resaltar su sistema de pliegue que reduce su tamaño prácticamente a la mitad. Se dobla justo en el centro del marco, en el manillar y en el sillín, para que así ocupe muy poco espacio y puedas llevarla en la parte trasera de un coche o guardarla en tu casa sin que resulte una molestia. Dicho sea de paso, pesa 31 kg, pero puedes quitarle la batería para hacerla más ligera.

¿Qué tan rápida es la bici Engwe L20 SE?

Para cumplir con las leyes europeas, el motor de 250 W de la Engwe L20 SE está limitado para ofrecer una velocidad máxima de 25 km/h. Sin embargo, puede alcanzar velocidades superiores de hasta 40 km/h si se quita el límite presionando una combinación de botones en el manillar. No recomendamos hacerlo, eso sí, porque podrían multarte y además pondrías en riesgo tu integridad.

Su par motor es de 38 Nm y ofrece 5 niveles de pedaleo asistido. En mi experiencia, los mejores son el 4 y el 5 porque brindan un impulso notable al conducir. No obstante, si quieres una mayor duración de la batería y un pedaleo más natural, los niveles 1, 2 y 3 te gustarán más. Asimismo, tiene tres modos de conducción para usarla como una bici normal (sin asistencia eléctrica), como una motocicleta (solo eléctrica, sin pedaleo) o como una eBike (eléctrica con pedaleo asistido).

Vale la pena resaltar que cuenta con frenos de disco mecánicos ubicados en ambas ruedas y funcionan bien. La bici frena rápido y no me ha dado problemas en este aspecto.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Engwe L20 SE?

La batería extraíble de la Engwe L20 SE 1 de 5

La batería de 15,6 AH de la Engwe L20 dura hasta 140 km con pedaleo asistido, según el fabricante. En nuestras pruebas, la autonomía ha sido de entre 120 y 130 km. Recuerda que la duración de la batería en una bici varía de acuerdo al peso del conductor, el nivel de asistencia eléctrica, la inclinación del camino, etc. En modo solo eléctrico, por ejemplo, la autonomía suele ser de 55 km.

¿Cuánto tarda en cargarse esta batería? Unas 5 horas. Y lo bueno es que puedes sacarla de la bici para cargarla aparte. Por cierto, la batería está protegida con llave para que solo el dueño pueda extraerla.

Entonces… ¿la Engwe T14 es una bici eléctrica recomendable?

La Engwe L20 SE es una bicicleta eléctrica plegable, potente, estable y cómoda. Con una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de hasta 140 km, es una excelente opción para aquellos que buscan una bicicleta eléctrica para desplazarse por la ciudad.

Tiene un diseño bastante chulo y una construcción robusta para viajar sin problemas, incluso en caminos irregulares. No ocupa mucho espacio al plegarla y su batería tiene una duración prolongada. Quizás su único defecto es su precio de 999 €, que no está mal considerando su rendimiento y calidad, pero que la deja fuera del alcance de muchas personas.

Eso sí, puedes conseguirla un poco más barata usando el cupón BBGAP3 (3% de descuento) en la tienda BuyBestGear con este botón: