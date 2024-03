Si necesitas una bicicleta para moverte por la ciudad cómodamente, una de las opciones más recomendadas ahora mismo es la Engwe T14. Se trata de una bicicleta eléctrica bastante económica para lo que ofrece y que resulta muy práctica para la movilidad urbana por su tamaño compacto, amortiguación triple, velocidad moderada y diseño plegable.

La hemos estado probando desde hace unos meses para contarte nuestra experiencia con ella. ¿Valdrá la pena como bici eléctrica de uso diario en la ciudad? A continuación, te damos nuestra opinión de la Engwe T14, repasando tanto lo que nos gustó como lo que no.

Engwe T14: una bici eléctrica económica con amortiguación triple

Como puedes ver en las imágenes, la Engwe T14 es una bicicleta muy compacta, no apta para personas que midan más de 1,85 metros o que se sientan incómodas en bicis pequeñas. Si el tamaño de esta bici (lo puedes ver exacto en la siguiente ficha técnica) no es un problema para ti, entonces puede que te guste porque tiene excelentes prestaciones para la movilidad diaria.

Características Engwe T14 Dimensiones y peso Tamaño desplegada: 134 x 21 x 71 cm

Tamaño plegada: 79 x 47 x 73 cm

Peso: 22,7 kg

Distancia entre ejes: 88,3 cm

Longitud total: 124 cm

Alcance 22,5 cm

Altura de apoyo: 58 cm

Altura mínima del sillín: 70 cm

Altura máxima del sillín: 87 cm

Altura mínima del manillar: 88 cm

Altura máxima del manillar: 98 cm. Material de fabricación Aleación de aluminio. Motor eléctrico 250 W. Velocidad máxima 20 – 25 km/h. Batería Batería de iones de litio 48V 10AH Autonomía 25 km (modo eléctrico)

42 km (modo asistido). Tiempo de carga Entre 6 y 8 horas. Peso soportado Máximo 100 kg. Inclinación máxima 7°. Tamaño de ruedas 14 x 2,125″. Colores disponibles Naranja, blanca, azul y gris. Contenido de la caja Bicicleta Engwe T14 con su batería removible, cargador, herramienta de montaje, dos pedales y manual de usuario.

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Engwe T14?

La Engwe T14 tiene un diseño que a mí me gusta llamar «estilo patinete» porque tiene el marco muy abajo, cerca de las ruedas, y un manillar totalmente recto. El sillín, eso sí, está lo suficiente alto para que puedas sentarte cómodamente. Si mides menos de 1,85 metros, te resultará ergonómica. También tiene un asiento adicional en la parte trasera que sirve para llevar a otra persona, aunque en la práctica no es útil.

Hay que tener en cuenta que el peso máximo que puede soportar esta bici es de 100 kg. Por tanto, si está conduciendo un adulto de 60 kg como mínimo, es imposible que pueda llevar a otra persona en el asiento trasero (tanto por el peso como por su tamaño). Suponemos que ese asiento está pensado más para llevar a un niño, aunque no nos parece un medio de transporte seguro.

Como cualquier otra eBike, la Engwe T14 tiene una luz LED frontal y una luz trasera de retroceso. Aparte, cuenta con un timbre y una pequeña pantalla en el manillar, la cual se ve bien en exteriores por su alto brillo. ¿Para qué sirve la pantalla? Nada más indica el nivel de batería actual para saber cuánto le queda de carga.

Detalles del diseño de la Engwe T14 1 de 6

Un detalle que me pareció genial de esta bici son sus cerraduras. Tiene dos, una en el manillar (debajo de la pantalla) y otra en el compartimiento de la batería, que se abren con llaves diferentes. En términos de seguridad, esta es una gran ventaja porque no se puede encender la bicicleta si no la desbloqueas con la llave (debes dejarla conectada, como en una moto). De igual forma, nadie podrá extraer su batería si no tiene la llave correspondiente.

Sistema de seguridad de la Engwe T14 1 de 3

No tendrás problemas al conducir la Engwe T14 en carreteras con baches porque tiene amortiguación hidráulica en la parte trasera, frontal y central. Aparte, el asiento cuenta con resortes para absorber mejor las caídas. Si bien no es una bicicleta montañera, ofrece una conducción suave en superficies irregulares. Incluso, pudimos bajar escaleras pequeñas con ella sin dificultad.

En cuanto a los frenos, tiene frenos de disco mecánicos en las dos ruedas que responden muy bien. Sus ruedas, por cierto, miden 14 pulgadas y son de caucho grueso. Por otro lado, cabe destacar que no tiene marchas, pues es de piñón fijo, pero con la ayuda del motor puede subir cuestas (de hasta 7°) sin problema.

Detalles del sistema de amortiguación, freno y pliegue de la Engwe T14 1 de 5

Otra de las características destacadas de esta bici es que se puede plegar (tanto en la parte central como en el manillar) para que ocupe menos espacio en tu casa o en el maletín del coche, por ejemplo. Sin embargo, me ha resultado bastante difícil doblarla, ya que el pliegue viene bastante duro de serie. No es algo que se pueda hacer de forma rápida.

Además, hay que agregar que la bicicleta es pesada (22,7 kilogramos), lo que dificulta subirla por unas escaleras, por ejemplo. Si bien es práctica, su peso y su duro pliegue son cosas que pueden molestar en el día a día.

La batería extraíble de la Engwe T14 1 de 6

Justo debajo del sillín de la bicicleta se encuentra el compartimiento de la batería extraíble. Como mencionamos antes, para retirar esta batería es necesario abrir su cerradura con la llave correspondiente. Luego, solo hay que levantar el sillín, desconectar el cable de la batería y elevar la palanca del compartimiento. Así, puedes sacar por completo la batería para cargarla sin tener que llevar la bici a la toma de corriente. Más adelante te hablaremos de su autonomía.

¿Qué tan rápida es la bici Engwe T14?

La Engwe T14 viene equipada con un motor de 250 W que proporciona una velocidad máxima de 25 km/h y una velocidad mínima de 20 km/h. Esta velocidad no se ajusta por niveles (es de una sola marcha), pero resulta cómoda de usar la asistencia.

Cumple con la normativa europea de velocidad para este tipo de vehículos, así que no tendrás problemas con la ley al usarla en tu ciudad. Cabe señalar que le cuesta las subidas, pero puede con cualquiera que tenga una inclinación de 7° o inferior.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Engwe T14?

Su batería tiene una capacidad de 48 V / 10 Ah, que es suficiente para 25 km de recorrido en modo eléctrico o hasta 42 km en modo asistido (pedaleando). Evidentemente, la autonomía podría ser mejor, pero considerando su precio, está más que bien sobre todo para recorridos cortos.

¿Cuánto tarda en cargarse? Unos 6 u 8 horas, así que toma tus previsiones. Si se te queda sin batería en medio de un recorrido, seguramente tendrás que dejar de usarla hasta el día siguiente para ponerla a cargar. Para que no te suceda eso, simplemente cárgala todas las noches cada día que la uses.

Veredicto final: la Engwe T14 es una buena bici eléctrica económica y práctica

La Engwe T14 es una bicicleta eléctrica económica de excelente calidad que me parece muy práctica para la movilidad urbana. Es ideal para quienes buscan una bicicleta pequeña, plegable y con buena amortiguación para desplazamientos cortos en la ciudad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema de plegado es algo difícil de manipular, es pesada y su autonomía es limitada. Además, si mides más de 1,85 metros, seguramente te resultará muy pequeña.

Aun así, considerando que su precio es de 599 € (asequible para todo lo que ofrece), es una compra muy recomendada si los detalles que mencionamos antes no son una molestia para ti.

Puedes conseguirla con un descuento de 50 € en la tienda oficial de la marca usando el cupón ENGWEV50OFF (también es válido para los modelos EP-2 Pro, S6, O14 y Y10, sin límite de tiempo):

Además, puedes usar el cupón de descuento ENGWEV100OFF de 100 € si quieres comprar uno de los siguientes modelos: Engine Pro, C20 Pro, Engine X, L20, M20, x24/x26/x20 y E26 (no hay fecha límite).