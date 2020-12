La espera ha sido eterna, pero por fin podemos jugar a Cyberpunk 2077. Bueno, lo de jugar es relativo, ya que el juego basado en un mundo distópico está siendo un foco de problemas para la compañía detrás del desarrollo de este título. Excepto en Google Stadia.

Sí, la plataforma de juegos en streaming de Google ofrece un rendimiento sorprendentemente bueno al ejecutar Cyberpunk 2077. Es cierto que de los bugs no se libra nadie (y hay unos cuantos), pero es la única forma de poder disfrutar del nuevo bombazo de CD PROJEKT RED.

Lo cierto es que, jugar a Cyberpunk 2077 en Google Stadia, es la mejor opción a tener en cuenta por dos motivos. Por un lado, el rendimiento que ofrece en este servicio de juegos en streaming es perfecto. Y luego está el chollazo que se ha sacado de la manga el gigante con sede en Mountain View.

Más que nada, porque si decides comprar Cyberpunk 2077 en Google Stadia, a un precio de 59,99 euros, te regalan Premiere Edition de Stadia. O lo que es lo mismo, te llevas un Chromecast Ultra y el mando de Stadia sin coste adicional. ¡Un verdadero chollo!

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj

— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020