La plataforma Google Stadia es una buena solución para poder disfrutar de juegos de forma sencilla en los terminales Android (y, además, es posible enviar la imagen a monitores y televisores utilizando un Chromecast). La mejor forma que existe para sacarle el máximo partido es tener una suscripción Pro que cuesta 9,99 al mes.

Con esta, se consigue un mando inalámbrico para disfrutar al máximo de las partidas y, también, un reproductor Chromecast Ultra. Es decir, todo lo necesario para no estar restringido a la pantalla de tu terminal móvil. Por cierto, necesitas una conexión a Internet para ejecutar los juegos, ya que todo se ejecuta en la nube (lo que posibilita que en cualquier lugar puedas jugar, ya que con 4G todo funciona a la perfección).

Los juegos gratis que puedes utilizar con Google Stadia Pro

La lista de los disponibles varía de forma constante, ya que se añaden nuevas opciones (este mes un ejemplo es Hitman 2) y también se retiran algunos otros que se considera que no tiene una gran demanda.

El caso es que en estos momentos existen 32 juegos disponibles, y que seguro que deseas conocer para despejar cualquier duda que tengas sobre si darte de alta en este servicio (que está bastante bien debido a lo sencillo que resulta utilizarlo). Esta es la lista completa de las opciones gratuitas que existen en Google Stadia este mes de diciembre de 2020:

Celeste

Crayta

Dead by Daylight

Destiny 2 (juego base)

Embr

Everspace

The Gardens Between

Gunsport

Gylt

Hello Neighbor: Hide & Seek

Hitman

Hitman 2

Human: Fall Flat

Into the Breach

Jotun: Valhalla Edition

Kine

Lara Croft: Temple of Osiris

Monster Jam Steel Titans

Orcs Must Die! 3

Panzer Dragoon Remake

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Pioneer Edition)

Republique

Risk of Rain 2

Rock of Ages III

Secret Neighbor

Sniper Elite 4

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest

Sundered: Eldritch Edition

Super Bomberman R Online

Superhot: Mind Control Delete

Thumper

Aparte de los que has podido ver, existen otras muchas posibilidades para Google Stadia Pro, pero que son de pago. Algunos ejemplos son DOOM; F1 202; Football Manager 2020; NBA 2K21; Serious Sam 4; The Division 2. No está nada mal.

¿Te parece esta una buena lista para Google Stadia?