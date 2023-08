La historia reciente de Lenovo con el mercado gamer es bastante curiosa. Por un lado, la compañía anunció en marzo que se rendía con los móviles gaming y canceló su serie Legion. Sin embargo, hace apenas unos días presentaron la Lenovo Legion Y700, una tablet de 8 pulgadas increíble para jugar. Sí, son nichos de mercado diferentes, aunque de alguna manera se cruzan, se lanzan bajo la misma serie y dejan a los usuarios un poco confundidos.

Ahora resulta que la compañía estaría próxima a regresar a un mercado que abandonó años atrás, incluso antes de entrar formalmente a él. Con la popularidad de la Steam Deck y la ASUS ROG Ally, Lenovo no quiere quedarse sin un trozo de pastel. ¿Qué se les ocurrió? Pues entrar al mercado de las consolas portátiles de alto rendimiento con la Lenovo Legion Go. ¿Qué sabemos de este nuevo dispositivo?

Le Lenovo Legion Go podría ser más grande y potente que la ASUS ROG Ally

Es muy probable que no lo sepas, pero Lenovo hace algunos años estuvo a punto de incursionar en el mercado de las consolas portátiles. Su apuesta iba a ser la Lenovo Legion Play, una consola increíble con Android 11 y un Snapdragon 888 que lamentablemente no llegó a ver la luz. La compañía la canceló antes de presentarla, aunque ya habían producido varias decenas de unidades prototipo.

Desde entonces no se habló más de esto, pero con el boom que han logrado la Steam Deck y la ASUS ROG Ally parece que Lenovo quiere subirse a la ola. Según el equipo de Windows Central, Lenovo estaría trabajando en una nueva consola portátil que llamarán Lenovo Legion Go.

El nuevo dispositivo para gamers de Lenovo puede que coja algunas ideas la Legion Play, pero no será una consola con Android. ¿Cómo lo sabemos? Porque el rumor apunta a que tendrá una APU AMD Ryzen 7000 con nombre clave ‘Phoenix’. Este tipo de procesadores con arquitectura x86 no se las lleva tan bien con Android, así que no tendría sentido usar este sistema operativo.

Así, la Lenovo Legion Play seguramente utilizará Windows 11 (como la ROG Ally) o una distribución personalizada de Linux (como SteamOS en la Steam Deck). No hay demasiados datos sobre esta APU ‘Phoenix’, pero se estima que será más potente que el chip empleado en la consola de ASUS. ¿Se dejarán vencer así de fácil?

Aparte, Windows Central menciona que la Lenovo Legion Go podría tener una pantalla de 8 pulgadas, que es más grande que la de sus rivales directas. Más allá de eso no hay datos adicionales, ni siquiera imágenes filtradas que permitan imaginar el diseño.

¿Cuándo se lanzará la Lenovo Legion Go y cuánto costará?

Como acabamos de mencionar, los datos que señalamos arriba es lo único que se sabe sobre la consola portátil de Lenovo. No hay fecha de lanzamiento a la vista, tampoco precios ni otros datos como la cantidad de RAM o espacio de almacenamiento.

Solamente queda esperar a ver que nos depara el futuro, pero seguramente haya que esperar algunos meses adicionales. ¿Qué tanto? Siendo optimistas, quizás hasta finales de año si Lenovo pretende aprovechar la temporada navideña. No obstante, no nos sorprendería que el lanzamiento sucediese en 2024.