Si querías ver una publicación de Reddit y no te abre o te sale el mensaje «Vaya, algo ha salido mal. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde» / «Hemos encontrado un error«, que sepas que no eres el único. Muchas personas de todas partes del mundo están reportando que no pueden acceder a Reddit ni a ninguna de sus publicaciones en las últimas horas y la culpa no es de su Internet.

Reddit, siendo actualmente una de las principales fuentes de información en Internet, ya ha salido a confirmar este fallo a través de su cuenta de X (antes Twitter). Comentan que aún están investigando el problema, pero que la causa de la caída ha sido un fallo con el backend de Reddit (el código que sostiene sus servidores).

Investigating: An issue with a Reddit backend has impacted many users on our site. We are looking into the cause. https://t.co/ekMCHgCgvF

— Reddit Status (@redditstatus) April 25, 2024