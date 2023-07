Si estás aquí es porque de seguro entraste a Twitter y en lugar de ver el carismático pajarito azul que ha acompañado a la plataforma desde 2006, ahora aparece una fría «X» que ni siquiera tiene el color azul característico de la red social. Y no, lamentamos informarte que esta vez no es como aquella ocasión en la que Musk cambió el logo por el perro Cheems para bromear durante unos días.

Lo que estás viendo es el nuevo y futuro logo de Twitter que fue anunciado hace unas horas y que ahora está comenzado a aparecer de manera oficial en la plataforma. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre el porqué Twitter ahora es una X.

Desde que Elon Musk compró Twitter a finales del año pasado, el magnate sudafricano dejó clara sus intenciones de transformar la red social en una plataforma similar a WeChat. Por si no lo sabes, esta es la app más usada en China y funciona como una plataforma multipropósito que ofrece microblogging, mensajería instantánea, llamadas, videojuegos, pagos móviles, etc. Es decir, es una especie de «superaplicación» que reúne muchos servicios dentro de una misma plataforma.

Pues bien, en las primeras declaraciones que dio al comprar Twitter, Musk mencionó que fuera de China no existe nada similar a WeChat. Además, reveló que Twitter serviría como acelerador para crear su versión de esta superaplicación que se llamaría «X». Y a tan solo 9 meses de su compra, parece que la metamorfosis de Twitter a «X» ya está comenzando.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023