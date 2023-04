¿Acabas de abrir Twitter en tu ordenador y viste al perro del meme Cheems (Doge) en donde debería ir el logo de la compañía? ¿También te aparece cuando recargas la página? No eres al único al que le está pasando, millones de usuarios alrededor del mundo están reportando este «error» y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Por qué? Alguien dejó escapar a su mascota, porque el perro Cheems está donde debería estar el logo de Twitter. ¿Se comería al ave azul?

El logo de Twitter ahora es el meme Cheems (Doge), ¿qué está pasando?

Por alguna razón, el meme favorito de Elon Musk se ha colado oficialmente en Twitter. ¿De qué estamos hablando? Pues de «Cheems» (también conocida como «Doge»), la simpática perra Shiba Inu que durante años ha sido viral en Internet.

El meme ha tomado todos los espacios de la web de Twitter donde normalmente aparece el logo clásico de la compañía (el pajarito azul), causando curiosidad entre los usuarios. ¿Dónde puedes encontrarlo? En el icono que lleva a la página principal de Twitter, en la página de inicio de sesión y hasta en la pantalla de carga de esta red social. De hecho, el único espacio que no ha conquistado parece ser el favicon de Twitter donde todavía aparece el logo anterior.

¿Quieres ver por ti mismo lo que sucede con Cheems / Doge y Twitter? Arriba te dejamos una captura de pantalla, pero con solo entrar a la web de Twitter es muy probable que también te aparezca.

Podríamos decir que se debe a algún error en el código de Twitter, algo que se ha vuelto increíblemente común en los últimos meses. No obstante, no nos sorprendería que fuese algo totalmente adrede, ya que Elon Musk tiene mucha historia con este meme dentro de Twitter y Tesla.

¿Cuál es la intención de este cambio de logo? Al momento de escribir este artículo nadie lo sabe, pues Twitter no se ha pronunciado al respecto. El único que ha hecho alguna referencia al respecto es el propio Musk, que en su cuenta publicó el siguiente tweet:

¿Podríamos estar ante una renovación de imagen y una nueva mascota para Twitter? No lo sabemos, pero es que con Elon ya no encontramos qué pensar porque cualquier cosa puede suceder. Estaremos atentos a cualquier novedad, pero de momento es lo único que podemos suponer sobre este curioso cambio. Ojo, que también podría ser una simple broma.

Por cierto, si te preocupa que este «error» pueda afectar tu experiencia dentro de Twitter, te invitamos a mantener la calma. El cambio de icono por el meme del perro no afecta en nada el funcionamiento de la plataforma, así que sigue disfrutándola como siempre.

Mientras Elon juega con el perro en Twitter, Dogecoin y otras criptomonedas meme suben de precio

Ahora bien, puede que la broma de Elon Musk no impacte para nada el funcionamiento de Twitter, pero no significa que no esté afectando otras cosas.

Como tiende a ser costumbre desde hace un par de años, cada vez que Elon publica algo sobre Cheems / Doge inmediatamente los meme tokens comienzan a subir de precio. Y, sí, en esta oportunidad no fue diferente.

Al momento de escribir este artículo, los precios de las tres principales criptomonedas basadas en memes de perros habían variado de la siguiente manera: Dogecoin +29%, Floki +13,41% y Shiba Inu 6,22%.

¿Por qué sucede esto? Durante la última gran corrida alcista de las criptomonedas (entre 2020 y 2021), Elon Musk publicó muchos tweets sobre Dogecoin, la memecoin más popular. La mayoría de veces lo hacía bromeando, pero luego dijo que estaba invirtiendo en esta cripto y en Bitcoin, además de aceptarlas temporalmente como una forma de pago para comprar coches Tesla.

Todo esto hizo que el precio de Dogecoin se disparara en más de una ocasión, pues ¿quién no querría invertir en la misma criptomoneda que un multimillonario? Ahora bien, ¿era cierto que Elon estaba comprando Dogecoin y otras memecoins? Nadie lo sabe, pero miles de usuarios sí que lo hicieron gracias a Musk. Muchos han perdido miles de dólares en el camino por esta «broma», pero otros han ganado un buen dinerillo.

¿Será que ahora podremos pagar Twitter Blue con Dogecoin?