Las desgracias parecen continuar en esta nueva saga de la vida de Twitter, esa red social que ahora solo evoca la cara de Elon Musk por doquier. Y es que no contento con hacer perder más de la mitad del valor que tenía Twitter cuando la compró, ahora el también dueño de Tesla y SpaceX, pretende convertir la aplicación del ave azul en un mar de oportunidades, pero únicamente para los que paguen.

La noticia no contenta a nadie, salvo a los que no se ven afectados por el cambio. En concreto, Musk anunció recientemente que la única forma de aparecer en el apartado Para ti es suscribiéndote a Twitter Blue. Esto lo dejó claro al indicar que solo las cuentas verificadas iban a tener un espacio en la sección diseñada para descubrir nuevas cuentas.

Ni en Para ti, ni en las encuestas podrás aparecer si no te suscribes a Twitter Blue

No solamente habrá restricciones para los usuarios sin check azul en cuanto a aparecer o no en la sección Para ti. Las encuestas también se verán afectadas, pues tampoco podrán participar en ellas sin antes pagar la mensualidad decretada por Musk.

Las cuentas con el verificado antiguo no se van a salvar, sabiendo que dentro de nada desaparecerán o se verán obligadas también a activar la suscripción. Si suena a que la red social de Twitter pronto dejará de valer para los usuarios que no pagan, es porque el panorama apunta hacia esa dirección, lo cual no luce prometedor por el momento.

Siendo una de las primeras aplicaciones que los americanos quieren desinstalar de sus móviles, Twitter parece que se enfrenta a una caída en picada cuyo fondo hasta ahora no se ve. Elon Musk explicó que la razón de obligar a los usuarios a pagar para tener relevancia recae principalmente en el problema eterno de los bots. Y aunque esto sea cierto, el afectar a los usuarios que no pagan solo hará que la red social se haga más exclusiva, perdiendo millones de cuentas activas en el proceso.

Con este decreto tan cerca de hacerse realidad, ¿pagarías la suscripción a Twitter Blue para seguir ganando seguidores en Twitter?