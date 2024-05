Por fin, ya está cerca la tan esperada final de la 70° edición de la UEFA Champions League. El Real Madrid y el Borussia Dortmund se verán frente a frente en el estadio londinense de Wembley para determinar quién se lleva a casa a la orejona. Si quieres saber cómo ver la final de la Champions League 2024 gratis y en directo, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

Acaso el Real Madrid se alzará por 15° vez con el título del campeón de la Champions League o será el Dortmund el que obtenga la victoria y su segunda copa de la Champions. Eso se determinará en el campo de juego el sábado 1 de junio a las 21:00 horas de España, así que no te lo puedes perder.

Mira la final de la Champions League en abierto por La 1, Orange TV o Movistar Plus+

Por supuesto, La 1 no perderá la oportunidad de mostrar la final de una de las competiciones de clubes de fútbol más importantes del mundo, así que si estás en España podrás ver la final de la Champions en muy buena calidad en La 1 UHD. Disfruta de este excelente partido en la gran pantalla de la sala de tu hogar y si no quieres verlo en La 1, hay otras opciones gratuitas disponibles.

Movistar Plus y Orange TV estarán pasando la retransmisión del partido a través del canal M+ Liga de Campeones. Puedes encontrar este canal en el dial 60 en el catálogo de canales de Movistar Plus+ y en el dial 114 en Orange TV. Y si lo quieres ver en UHD, tienes el canal M+ Liga de Campeones UHD, en el dial 441 en Movistar Plus+ y en el 115 en Orange TV.

RTVE Play también es una opción para ver la final de la Champions League de forma gratuita

Y si no estás cerca de una TV el sábado, pero quieres ver el juego, lo único que necesitas es la app de RTVE Play. Recuerda que está aplicación gratuita te ofrece el contenido en vivo de canales como La 1, La 2, Teledeporte, entre otros. Así que si aún no has descargado esta app, aquí abajo te dejamos un botón para que la descargues y estés preparado para el sábado.

Esta final sin duda será una muy emotiva, ya que será la despedida de dos grandes del fútbol Marco Reus y el gigante Toni Kroos. Será sin duda un partido digno de verse y lo bueno es que sobran las opciones para verlo. Cuéntanos en la sección de comentarios, quién crees que será el ganador de esta final de la UEFA Champions League.