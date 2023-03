Twitter eliminará el verificado antiguo en abril: cómo solicitar el nuevo

Desde hace mucho estaba en el horizonte la posibilidad de que se perdieran los verificados en Twitter de la vieja escuela, y ahora es un hecho. La propia empresa lo ha anunciado desde su cuenta oficial, afirmando que a partir del primero de abril, desaparecerá el check azul en todas las cuentas que no se encuentren afiliadas a Twitter Blue.

La medida no toma a nadie por sorpresa. Desde que empezó a cambiar la dinámica de las verificaciones en Twitter (cambiando de un check azul para todos a un check azul y uno dorado), estaba en la mira toda cuenta que poseía un check azul por haber tenido relevancia en el pasado. Con Twitter Blue dominando este sistema, era cuestión de tiempo para que el reconocimiento gratuito desapareciera de la red social.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023