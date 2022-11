Twitter atraviesa días muy convulsos desde que Elon Musk tomó el timón. No solo hubo despidos, también hubo importantes cambios en la suscripción de Twitter Blue y la verificación de cuentas. Ya hablaremos un poco más al respecto, pero de forma resumida podemos decir lo siguiente: verificar tu cuenta de Twitter cuesta solo 8 euros y suplantar una identidad también.

Debido a los cambios en las políticas de verificación, la plataforma se convirtió en un campo minado lleno de cuentas falsas, haciéndose pasar por otras personas o empresas. Esto generó una oleada de estafas y bulos sin precedentes en esta red social, así que debes tener cuidado. Evitar caer en la trampa y aprende cómo saber si una cuenta verificada de Twitter es falsa.

El problema: ahora cualquiera puede verificar su cuenta de Twitter y robar identidades (pagando)

Antes de entrar a la solución, hablemos un poco del problema. Desde que Twitter renovó su suscripción prémium (Twitter Blue) el 9 de noviembre de 2022, ahora es posible verificar tu cuenta de dos formas.

La primera, y más sencilla, es pagando 8 € al mes para mantener una suscripción a Twitter Blue. La segunda, siendo un «usuario activo, notable y de interés público» que Twitter haya revisado de forma independiente antes (que seas una persona famosa).

El segundo método es el que conocemos de toda la vida y no causa inconveniente alguno, pero el primero puede ser todo un dolor de cabeza. El problema de la autenticación a través de Twitter Blue es que cualquiera puede obtener su insignia azul fácilmente, solo tiene que pagar. No importa si acabas de crear la cuenta, si no tienes seguidores, si no eres quien dices ser, si acabas de cambiar de usuario, etc. No hay filtros, nada importa, solo que pases por caja.

Así, cualquier usuario malintencionado puede hacerse pasar por una persona famosa, una empresa u organización para engañar a otros. Esto es justamente lo que está pasando, pues cientos de usuarios han denunciado que los estafaron o están haciendo eco de información falsa proveniente de estas cuentas. Es de lo que debes cuidarte, pues robar una identidad en Twitter solo cuesta 8 € al mes (aunque sea ilegal).

Cómo puedes comprobar la autenticidad de una cuenta verificada en Twitter (oficialmente)

Ahora bien, pasemos a la solución. Al momento de escribir este tutorial, solo hay una forma oficial de comprobar si una cuenta verificada es realmente quien dice ser: a través del emblema azul de verificación.

Visualmente, la marca de verificación es la misma (una medalla azul con el icono de «check» blanco), pero la cosa cambia al interactuar con ella. Si tocas el emblema de verificación de una cuenta, Twitter te avisará cómo lo obtuvo:

Verificación por tener notoriedad en el ámbito gubernamental, de noticias, entretenimiento u otra categoría designada por Twitter.

Verificación por suscripción a Twitter Blue.

Si es la primera, ten la certeza de que es una cuenta real. Si es la segunda, duda inmediatamente, porque podría ser una cuenta falsa. En general, este método debería funcionar la mayoría de veces para evitar que te engañen y es la forma «oficial» de comprobación.

Sin embargo, hace aguas en un aspecto clave: no todas las personas famosas tienen cuentas comprobadas independientemente por Twitter, especialmente las de nicho. Así, bien podrías pensar que una cuenta es falsa cuando, en realidad, es auténtica.

Recomendaciones para comprobar si una cuenta de Twitter realmente es quien dice ser

Tomando en cuenta lo último que dijimos en la sección anterior, te dejamos algunas recomendaciones adicionales para evitar juicios erróneos:

Verifica cuándo se creó la cuenta : una cuenta con poco tiempo de haberse creado no estará verificada independientemente por Twitter, solo podrá hacerse a través de Twitter Blue.

: una cuenta con poco tiempo de haberse creado no estará verificada independientemente por Twitter, solo podrá hacerse a través de Twitter Blue. Revisa la cantidad de seguidores respecto al tiempo : una cuenta con poco tiempo jamás tendrá miles (menos aún millones) de seguidores.

: una cuenta con poco tiempo jamás tendrá miles (menos aún millones) de seguidores. Chequea la actividad : una cuenta famosa real tiende a ser muy activa y tener muchas interacciones (orgánicas).

: una cuenta famosa real tiende a ser muy activa y tener muchas interacciones (orgánicas). Comprueba el usuario : puedes buscar en Google o cualquier otro buscador información sobre cuál es el usuario real de una persona famosa en Twitter.

: puedes buscar en Google o cualquier otro buscador información sobre cuál es el usuario real de una persona famosa en Twitter. Nunca te pedirán dinero : como sucede con los bancos y muchas plataformas digitales, una persona famosa en Twitter jamás va a pedirte dinero o que dejes tus datos financieros en algún lugar.

: como sucede con los bancos y muchas plataformas digitales, una persona famosa en Twitter jamás va a pedirte dinero o que dejes tus datos financieros en algún lugar. Haz Fact-Checking de las informaciones: si leíste algo que llamó tu atención de una cuenta verificada, busca información dentro y fuera de Twitter al respecto. Si es falsa, seguramente encontrarás datos que apunten a ello.

¡No caigas! Porque, como ya dijimos, Twitter ahora es un campo minado en el que debes tener muchísimo cuidado.