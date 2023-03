Twitter pierde más de la mitad de su valor, tras la compra de Elon Musk

El Twitter de Elon Musk va de mal en peor. Desde que el magnate sudafricano compró la red social a mediados de octubre del año pasado, la plataforma se ha visto envuelta en una polémica tras otra. Todo comenzó cuando anunciaron que la insignia de verificado pasaba a ser de pago con la suscripción Twitter Blue. Esto generó un montón de casos de suplantación de identidad que provocaron la retirada momentánea de la suscripción.

A esto hay que sumarle la idea de subastar nombres de usuario, el bloqueo a los clientes de terceros, la subida exorbitante del precio de la API de Twitter, la retirada de la autenticación en dos pasos por SMS como característica gratuita de la plataforma, el regreso de la propaganda política, entre muchas otras cosas han provocado la pérdida de 500 anunciantes y una devaluación histórica del precio de la red social. Así es, Elon Musk acaba de confirmar que Twitter ahora cuesta menos de la mitad del precio que pago.

El medio The Street ha sido el encargado de revelar que Twitter ahora cuesta 24 millones de dólares menos desde la compra de Elon Musk. Así es, la plataforma que el magnate sudafricano adquirió por 44 millones de dólares tiene un valor actual de 20 millones de dólares a tan solo 5 meses de su compra oficial.

Sin embargo, rumores indican que parte de esta acentuada devaluación puede haber sido exagerada por el propio Musk. Esto con el objetivo de solicitar subvenciones de capital que le permitan retener el personal activo de la plataforma. Recordemos que desde su reciente compra, Twitter paso de tener 7500 empleados a 1300 para finales de enero.

Yeah, generally correct.

Titter was trending to lose ~$3B/year (revenue drop of ~$1.5B + debt servicing of ~$1.5B) and had $1B in cash, so only 4 months of money. Extremely dire situation.

Now that advertisers are returning, it looks like we will break even in Q2.

