Desde que Elon Musk compró Twitter, la plataforma no ha parado de tomar decisiones polémicas. Además de la ola de despidos masivos y la reestructuración de toda la directiva, la red social comenzó a vender la marca de verificado por 20 €, lanzó una versión de pago (Twitter Blue) de la que luego se arrepintió, se quedó sin representantes en Europa, empezó a bloquear enlaces hacia Mastodon y suspendiendo los usuarios que los publiquen, e incluso se plantea vender nombres de usuarios.

Pues bien, desde hace unas semanas los usuarios de clientes de terceros de Twitter (como Tweetbot, Twitterrific y TweetDeck) están reportando que estas apps han dejado de funcionar. Esto generó que se especulara sobre si se trataba de una nueva medida controvertida por parte de Twitter. Y, efectivamente, lo es. La plataforma acaba de confirmar que están bloqueando clientes de terceros y ha dado una breve explicación (o excusa) del porqué lo hace.

A través de la cuenta del equipo desarrolladores de la plataforma, Twitter confirmó que actualmente sus usuarios no pueden acceder a la red social desde clientes de terceros. ¿La razón de esto? Pues para hacer cumplir sus reglas API de larga data. Se trata de una documentación extensa que reúne las normativas que deben cumplir terceros y desarrolladores de apps que quieran obtener acceso programático a Twitter.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

