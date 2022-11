Así como llegó, se fue. La suscripción Twitter Blue ya no se puede contratar debido al revuelo que ha causado en estos últimos días. Si no te has enterado de nada, pues te hacemos un resumen rápido: desde el pasado 28 de octubre el nuevo mandamás de Twitter es el mismísimo Elon Musk y ha hecho varios cambios para intentar rentabilizar su inversión. El más polémico fue el despido de cientos de empleados (que poco después intentó refichar), pero el más caótico fue sin dudas el de Twitter Blue.

Por si no lo sabes, Twitter Blue es una suscripción que te da nuevas funciones en Twitter y que existe desde el año pasado. Musk decidió añadirle la insignia de verificado como un incentivo más y fijó el precio en 8 euros. De esa forma, cualquier persona podía tener el verificado sin ser famoso con solo pagar. ¿El resultado? Suplantación de identidad por doquier. Muchos usuarios con insignia de verificado pagada cambiaron su nombre (o crearon nuevas cuentas) y se hicieron pasar por figuras públicas, ya sea para difamar, estafar o simplemente trolear.

Y eso nos lleva hasta este momento. Cuatro días después de que Twitter Blue comenzará a ofrecer el verificado como incentivo, Twitter ha decidido clausurar la suscripción para evitar que este desastre pase a mayores. De momento, la compañía no ha dicho por qué han tomado esta decisión, pero creo que viendo el contexto no hace falta ni preguntárselo.

El nuevo Twitter Blue dice adiós tras todo el caos que causó

Si quieres suscribirte a Twitter Blue ahora mismo, no importa desde qué parte del mundo lo hagas, te saltará el siguiente mensaje:

«Gracias por tu interés. Twitter Blue estará disponible en tu país en el futuro. Por favor, vuelva a comprobarlo más adelante”.

Jane Manchun Wong, conocida leaker de todo lo relacionado con Twitter, ha sido la persona que ha confirmado esta noticia tras revisar los entresijos de la API de la plataforma. Muchos usuarios que pagaron por Twitter Blue recientemente también aseguraron que han perdido su insignia de verificado pagada con este último cambio de la red social. Sin embargo, esto no ha ocurrido con todos, así que te recomendamos ver este breve tutorial de cómo saber si una cuenta verificada de Twitter es falsa para evitar caer en engaños.

Ahora bien, seguramente te estás preguntando si Twitter Blue se ha ido para siempre o si quizás volverá. Al no haber un comunicado oficial por parte de Twitter, solo podemos darte nuestra predicción: Twitter Blue volverá, pero sin el incentivo del verificado o con controles más estrictos para evitar la suplantación de identidad. Sea como sea, ten por seguro que Twitter ya no te dejará tener el verificado tan fácil como antes viendo todo el revuelo que causaron con Twitter Blue.