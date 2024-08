Venezuela bloquea Twitter y Rusia apaga YouTube, ¿qué está pasando?

El día de hoy, los venezolanos han despertado sin poder acceder a la red social X (antiguo Twitter) desde su servicio de Internet. Esto no es un problema de la app en la región, sino una medida aplicada por el instituto encargado de las comunicaciones en el país gracias al mandato emitido por Nicolás Maduro el día 8 de agosto a horas de la tarde.

Según indicó Maduro, X (Twitter) estará bloqueado por 10 días en Venezuela, como una medida de respuesta frente a las publicaciones que ha hecho el CEO de la app, Elon Musk, las cuales cuestionan el mandato actual y la veracidad de los resultados electorales sucedidos el 28 de julio pasado. Venezuela no es el único país despojándose de ciertas apps, pues Rusia y Turquía van en una onda similar, solo que contra YouTube e Instagram, respectivamente.

Venezuela se queda sin Twitter por 10 días

¡Fuera X por #10Días de Venezuela! En nuestro país hay Constitución, Ley, Instituciones y Estado. 10 días para que presente sus recaudos. Qué se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a #Venezuela desde el exterior. El #PuebloVenezolano merece… pic.twitter.com/0EuMnQKtHH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 9, 2024

“¡Fuera X por #10Días de Venezuela! En nuestro país hay Constitución, Ley, Instituciones y Estado. 10 días para que presente sus recaudos. Qué se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a #Venezuela desde el exterior. El #PuebloVenezolano merece respeto.” Es lo que anuncia Nicolás Maduro desde su propia cuenta de X, como parte del anuncio de sus medidas.

Para los seguidores de Elon Musk en X (Twitter) no les habrá pasado desapercibida la intervención del magnate millonario en la situación actual de Venezuela, expresada en publicaciones referentes a la tensa situación política del país tras las pasadas elecciones del 28 de julio. Maduro ha calificado esto como un atentado de odio y promoción de la violencia en el país por parte de Musk.

Conatel (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela), en respuesta al pedido de Nicolás Maduro, ha decidido bloquear el sitio web de X en los servicios de Internet que existen en el territorio nacional. Esta medida, afirman, durará 10 días aunque podría prolongarse si el gobierno y la app no llegan a un acuerdo.

Rusia también: YouTube se apaga en el país más grande del mundo

Por otra parte, Rusia ha tomado sus propias medidas contra YouTube. Muchos usuarios en el país no han podido acceder a la página web, exceptuando a quienes usan VPN en sus dispositivos. Esto parece ser parte de una medida aplicada por el gobierno ruso al acusar que la plataforma “todavía cree que puede violar nuestra legislación sin castigo”, afirmado por Alexander Khinshtein, jefe del Comité Parlamentario sobre Política de Información.

Los rumores crecen en torno a esta decisión, afirmando que no se reduce al simple apagón de YouTube: Rusia podría estar por prescindir de los servicios de Google y Android de forma progresiva, hasta quitarlos del todo en la nación.

Venezuela y Rusia no son los únicos: Turquía se une a la lista de países bloqueando apps

Por si todo lo anterior no fuera poco, Turquía también está en su propia campaña contra Instagram. Hoy han decidido bloquear la app de fotos y vídeos, luego de acusarla de haber censurado publicaciones expresando condolencias por el asesinato del líder del grupo militante palestino Hamás, Ismail Haniyeh. El bloqueo no tiene fecha de caducidad, aunque Turquía no descarta removerlo si Instagram accede a sus condiciones.

“Advertimos a Instagram sobre ciertas ofensas. Queremos que se cumplan algunas reglas […] Intervenimos cuando ignoran las normas legales y las sensibilidades públicas […] Estamos en contacto con ellos. Nuestras sensibilidades son claras, tan pronto como corrijan esas deficiencias, eliminaremos la prohibición. Este es un país con leyes y reglas” afirmó Abdulkadir Uraloglu, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía.

Algunos bloqueos tienen fecha de caducidad, mientras que otros son indefinidos, aunque siempre fácilmente solucionables al usar una VPN o navegadores con VPN. Ciertos dirigentes políticos acusan las medidas de estos países como censura, aunque los llamados de atención no han surtido ningún tipo de efecto para remover las medidas impuestas.

Fuentes | 9to5google, Reuters