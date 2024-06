Si en el feed o en la lupa de Instagram sueles ver muchas publicaciones de mujeres o de contenido que no interesa y te avergüenza, has llegado a la publicación correcta. Aquí te explicaremos cómo hacer para que no te salgan mujeres en Instagram o cualquier tipo de post que ya no quieras ver.

Lo que te explicaremos a continuación es cómo reiniciar el algoritmo de dicha red social. Lo mejor de todo, es que es algo muy fácil de hacer y no necesitarás de ninguna aplicación de terceros para poder llevarlo a cabo.

¿Por qué me salen tantas mujeres en Instagram?

Esto suele suceder por varias razones. Las publicaciones que te aparecen son elegidas de forma automática por Instagram con base al tipo de publicaciones a las que sueles dar like (o interactuar de alguna forma), por las cuentas a las que sigues o por lo populares que son las mismas. Estas las puedes ver con mayor facilidad cuando vas a hacer una búsqueda.

Sin embargo, si tus preferencias han cambiado, pero te siguen apareciendo publicaciones que te han dejado de interesar, todo lo que tienes que hacer es reiniciar el algoritmo de Instagram para que te cambie lo que te muestra.

¿Qué hacer para que no te salgan mujeres en Instagram?

Ahora que ya sabes por qué te sucede esto, ya podemos explicarte todo lo que debes hacer para que no te salgan mujeres en Instagram, así como cualquier otro tipo de publicación que no te interese ver:

Abre Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Presiona tu foto de perfil en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Toca las tres líneas de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. En la barra de búsqueda, escribe “ Historial de búsqueda ” y selecciona la opción que te aparecerá con dicho nombre.

” y selecciona la opción que te aparecerá con dicho nombre. Lo siguiente es elegir la opción “Borrar todas las búsquedas”.

Ahora, te aparecerá un menú con varias opciones para elegir si borrar las búsquedas de la última hora, del último día o desde el principio. La que debes elegir es “desde el principio” y luego presionar la opción “Borrar todas las búsquedas”.

Al haber hecho esto, no solo eliminarás las búsquedas de Instagram, sino también de Facebook.

No olvides indicar a Instagram que no te interesan ese tipo de publicaciones

Otra cosa que debes hacer es ocultar aquellas publicaciones de mujeres que no quieres ver en tu cuenta de Instagram de la siguiente manera:

Presiona los tres botones que están arriba y a la derecha de la publicación en cuestión.

de la publicación en cuestión. De todas las opciones que verás, escoge No me interesa.

Finalmente, debes seleccionar No sugerir publicaciones del usuario.

Esto debes hacerlo con toda publicación que ya no quieras ver de forma constante para que Instagram ya no te las muestre. Por último, te recomendamos que dejes de seguir aquellas cuentas que publiquen cualquier tipo de contenido que ya no quieras ver. También te recomendamos borrar el caché de Instagram en Android que aquí te explicamos cómo hacerlo.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido este tutorial para que no te salgan mujeres en Instagram?