Google quiere que uses Gemini, pero ni a ellos les funciona

El evento Made by Google reveló novedades interesantes que la empresa está trayendo a la mesa. Y por supuesto, no iban a dejar pasar la oportunidad de presumir uno de sus más grandes orgullos actualmente: su IA Gemini, disponible para todo el mundo en un sinfín de actividades.

Google quiso demostrar de qué era capaz su inteligencia artificial en el uso cotidiano. La cuestión es que el momento no les salió tan perfecto como pensaban. En una demostración en vivo, los pequeños detalles técnicos son esperables, más no errores auténticos para un producto que ya debería estar acabado en gran parte. Pues bien, Gemini presentó dificultades que preocupan, y que, según muchas opiniones en Internet, no se alejan de la verdad actual detrás de esta gran IA.

A Google le interesa que uses Gemini, aunque tenga sus pequeños problemas

Dave Citron tuvo su buena dosis de inconvenientes con Gemini, y es que, en medio de su presentación, la IA falló en realizar lo que le pedía no una, sino dos veces seguidas. Tras tomar una foto del calendario de gira de la famosa cantante Sabrina Carpenter, Citron le pidió a Gemini que confirmara si en su calendario había un día disponible para asistir a algún concierto.

A la hora de dar su respuesta, Gemini avisó que saltaba un error, no pudiendo completar la tarea. “Parece que el espíritu del Demo está con nosotros”, comentó Citron a modo de broma. Tristemente, el inconveniente se repitió una segunda vez, y en la tercera, el presentador optó por cambiar de dispositivo, consiguiendo que la tarea se cumpliera con éxito.

Aunque parece un detalle minúsculo, el evento despertó a los foros de discusiones, en donde muchos usuarios criticaban el funcionamiento actual de Gemini. Algunos lo ven como una mala señal. Otros perdonan el percance al tratarse de un demo en vivo. Los comentarios que más predominan, confirman que Gemini funciona justo así, con sus errores incluidos, lo cual, para una empresa como Google, es alarmante. Más sí intentan jactarse de tener una IA mejor que GPT-4.

Algo es cierto, y es que Gemini todavía tiene camino por delante si quiere posicionarse como la IA del momento.