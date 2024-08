La inteligencia artificial ha cobrado un papel protagónico últimamente. Primero, porque ha mejorado a una velocidad superacelerada; segundo, porque puede ayudarte en un montón de cosas (diseñar presentaciones, crear imágenes, mejorar fotos y más); y tercero, porque se ha vuelto mucho más accesible.

La IA está en todas partes hoy y los móviles no son ajenos a esta tendencia. Muchas herramientas se ejecutan en línea, pero otras se valen de tu móvil para hacer el trabajo. En este último caso la potencia del dispositivo importa, pues definirá si esas herramientas pueden ejecutarse y con cuánta soltura. Así, una nueva carrera inició, la de los móviles con mejor rendimiento de IA. ¿Quieres saber qué tan bueno es el tuyo? Con estos benchmarks podrás medir el rendimiento de la IA en tu móvil.

AiTuTu: el benchmark de AnTuTu para medir el rendimiento de la IA en tu móvil

AnTuTu es el benchmark más popular para conocer el rendimiento global de cualquier smartphone, además de contar con su popular ranking mensual. Obviamente sus desarrolladores no se iban a quedar fuera de la fiesta de la IA, así que decidieron crear su propia herramienta.

¿El resultado? AiTuTu, un benchmark para medir el rendimiento de la inteligencia artificial de tu móvil. Este programa hará diferentes pruebas para ver cómo se comporta la NPU de tu dispositivo y así poder comparar tus resultados contra el resto.

¿Cuáles son esas pruebas? Clasificación de imágenes, detección de objetos, estilizado de imágenes con filtros, restauración y mejora de calidad de fotos y más. ¿Y cómo se usa AiTuTu? Así:

Descarga el APK de AiTuTu desde su web oficial. Instala el APK manualmente siguiendo nuestro tutorial. Abre AiTuTu y ejecuta el benchmark. Espera que se descarguen los recursos para las pruebas. Espera a que todas las pruebas se ejecuten. Mira el resultado de tu móvil y compáralo contra otros.

Geekbench AI: una herramienta ultra fiable para medir la potencia de IA de tu smartphone

Si AnTuTu tiene su benchmark para inteligencia artificial, su principal rival no iba a hacerlo diferente. Geekbench AI es otra herramienta muy fiable para conocer el rendimiento de la IA en tu móvil fácilmente.

En este caso se ejecutan nueve pruebas, entre las que encontrarás: reconocimiento de objetos, desenfoque de imágenes, corrección de imperfecciones, clasificación de imágenes, traducción en tiempo real, aplicación de filtros a imágenes y más.

Además, debes saber que Geekbnech AI tiene una ventaja contra AiTuTu: está disponible en la Play Store (Android) y en la App Store (iOS). Esto facilita su instalación, así que puedes echarle un ojo rápidamente. ¿Cómo se usa? De manera muy similar que el anterior:

Descarga Geekbench AI desde la tienda de apps. Abre Geekbnech AI y presiona “Run AI benchmark”. Espera que se descarguen los recursos para las pruebas. Espera a que todas las pruebas se ejecuten. Mira el resultado de tu móvil y compáralo contra otros.

AImark: un bechmark menos conocido en occidente, pero muy popular en China

El último benchmark que deberías probar es AImark, una herramienta que también está disponible en la Play Store. Hace lo mismo que las anteriores, pues se vale de pruebas muy similares. Además, es una herramienta bastante fiable.

Una de sus principales limitaciones era que estaba en chino, pero recientemente se actualizó para poder usarse en inglés. Además, algo que nos encanta de AImark es que tiene su propio ranking comparativo dentro de la aplicación, así que podrás saber cómo rinde tu móvil sin ir a otro lugar. ¿Cómo se usa? Así:

Descarga AImark desde la tienda de apps. Abre AImark y presiona “Go evaluate”. Toca sobre “Start”. Espera que se descarguen los recursos para las pruebas. Espera a que todas las pruebas se ejecuten. Mira el resultado de tu móvil y compáralo contra otros.

Por cierto, debes saber que AImark es cero amigable con los Google Pixel y sus chips Tensor. Aunque es bien sabido que el rendimiento de IA de estos SoC es fantástico, AImark tiene problemas para puntuarlos. Probablemente lo arreglen más adelante, pero es lo que había al momento de hacer este artículo.

Finalmente, debes saber que también existen otros benchmarks para medir la potencia de la IA en tu móvil. Sin embargo, decidimos no incluirlos en esta lista por alguna de estas dos razones: tienen mucho tiempo sin actualizarse o no son lo suficientemente fiables. Así, no podríamos considerarlos lo suficientemente buenos como para ofrecer un resultado apegado a la realidad.