¿Has intentado ver algún contenido en Kodi y te has encontrado con el error 404 de Cristal Azul? No te preocupes, en este artículo te vamos a explicar cómo solucionarlo paso a paso. Cristal Azul es uno de los mejores addons de Kodi para ver gratis películas, series, documentales y deportes en español. Sin embargo, a veces puede fallar y mostrar el mensaje «Error 404: Not Found».

En este artículo te explicaremos a qué se debe el error 404 de Cristal Azul y Kodi y las distintas maneras de solucionarlo, según la raíz del problema.

¿Por qué aparece el error 404 en Cristal Azul de Kodi?

Cuando Cristal Azul en Kodi no funciona por el error 404 significa que el enlace al que intentas acceder no está disponible o ha sido eliminado. Normalmente, esto ocurre por infracciones de los derechos de autor del contenido.

Al fin y al cabo, muchas de las transmisiones que ofrece Cristal Azul no son legales, por lo que las empresas propietarias de las transmisiones se encargan de interrumpir el servicio de Cristal Azul para evitar que la gente acceda a contenido de pago de forma gratuita.

Así que, en pocas palabras, si Cristal Azul te muestra el error 404 es porque está pasando algo que impide acceder al contenido solicitado. Puede ser un problema de tu Internet, que el addon esté desactualizado o que se haya interrumpido su servicio de manera momentánea.

Cómo solucionar el error 404 de Cristal Azul en Kodi

Para evitar el problema del error 404 de Cristal Azul en Kodi, puedes aplicar una de estas soluciones:

Reinicia tu router : puede que el inconveniente esté en tu red y que con un reinicio del router (o del módem) se solucione. No olvides verificar que el Internet esté funcionando bien accediendo a otras páginas web para así descartar que sea un fallo de tu proveedor.

: puede que el inconveniente esté en tu red y que con un reinicio del router (o del módem) se solucione. No olvides verificar que el Internet esté funcionando bien accediendo a otras páginas web para así descartar que sea un fallo de tu proveedor. Actualiza el add-on : si llevas mucho tiempo sin actualizar Cristal Azul en Kodi, es muy probable que estés usando una versión antigua a la que ya no se le da soporte y no tenga acceso al contenido. Así que sigue este tutorial para actualizar el addon Cristal Azul.

: si llevas mucho tiempo sin actualizar Cristal Azul en Kodi, es muy probable que estés usando una versión antigua a la que ya no se le da soporte y no tenga acceso al contenido. Así que sigue este tutorial para actualizar el addon Cristal Azul. Soluciona el error de registro : normalmente el error 404 va ligado al de registro. Si también te aparece este tipo de error, entonces soluciónalo siguiendo este tutorial de cómo solucionar el error de registro del add-on Cristal Azul. Una vez que lo hayas arreglado, ya debería permitirte ver contenido sin el error 404.

: normalmente el error 404 va ligado al de registro. Si también te aparece este tipo de error, entonces soluciónalo siguiendo este tutorial de cómo solucionar el error de registro del add-on Cristal Azul. Una vez que lo hayas arreglado, ya debería permitirte ver contenido sin el error 404. Utiliza una alternativa: también es posible que Cristal Azul haya dejado de funcionar indefinidamente, por lo que debes buscarte otro addon parecido. Pero no te preocupes, pues ya hemos hecho la tarea por ti. Aquí tienes las 5 mejores alternativas a Cristal Azul para Kodi.

Si todo ha ido bien, podrás disfrutar de tu contenido sin problemas. Si te vuelve a salir el error 404, recuerda probar con otro enlace o con otra categoría porque puede que no sea un problema general del addon. Además, no olvides que a veces es un inconveniente momentáneo que se arregla solo esperando.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para solucionar el error 404 de Cristal Azul en Kodi. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario y visita el grupo oficial de Cristal Azul en Telegram para obtener la información más reciente acerca de este addon.