Por segunda vez en el año, Cristal Azul está caído. Todo el contenido alojado en el servidor de este popular complemento de Kodi ha sido eliminado y los desarrolladores aún no saben cuándo podrán reponerlo por completo. Sin embargo, ya han dado el primer paso: acaban de lanzar Cristal Azul 3.0.9, una nueva versión que elimina el molesto error 404.

Así que, si eres usuario frecuente de este addon para Kodi, sigue los pasos que te mostraremos a continuación para actualizar Cristal Azul a la versión 3.0.9. Ten en cuenta que la versión 3.0.8 ha sido dada de baja, por lo que no te sirve de nada tenerla. Descarga la última versión con el tutorial que te dejamos aquí abajo.

Cómo descarga e instalar Cristal Azul 3.0.9 en Kodi

En teoría, Cristal Azul debería actualizarse automáticamente a la versión 3.0.9, pero si no lo hace, puedes instalar esta versión tú mismo haciendo lo siguiente:

Abre Kodi y ve a Add-ons > Add-ons de programas .

. Selecciona Luar (si no lo tienes, instálalo con este tutorial).

(si no lo tienes, instálalo con este tutorial). Dirígete a Por categorías .

. Presiona en Deportivos .

. Pulsa en CRISTAL AZUL 3.0.9 y luego en Actualizar.

Tras esperar unos segundos, ya tendrás la última versión de Cristal Azul instalada en tu dispositivo. ¡Así de fácil!

En caso de que no tengas Luar para seguir este procedimiento y tampoco quieras instalarlo, entonces usa este archivo ZIP de Cristal Azul 3.0.9 para actualizar el add-on. ¿Cómo se hace? Desde Configuración > Add-ons > Instalar desde un archivo .zip.

Cristal Azul 3.0.9 no funciona: reproducción de lista abortada

Si ya tienes Cristal Azul 3.0.9 instalado, seguramente te diste cuenta de que el add-on no está funcionando. Y no, no es un problema tuyo. Actualmente, este complemento muestra el mensaje de «Reproducción de lista abortada: uno o más elementos fallaron al reproducir. Revise el registro…» al intentar acceder al contenido, ya que no está operativo.

En el apartado «Información importante» de Cristal Azul se explica que el contenido del add-on ha sido borrado y todavía no lo han recuperado. Los desarrolladores tampoco tienen una fecha estimada de cuándo volverá todo el contenido a Cristal Azul, pero lo informarán en cuanto tomen una decisión a través de su canal oficial de Telegram.

Mientras tanto, puedes usar una de estas 5 alternativas a Cristal Azul para Kodi o uno de estos add-ons de Kodi para ver fútbol.