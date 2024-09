Telegram está en el ojo del huracán desde hace un buen tiempo debido a la falta de moderación dentro de la plataforma. En ella puedes encontrar grupos y canales de cualquier cosa que te ocurra, al punto que ha servido para que piratas, grupos extremistas, pedófilos y más se organicen. ¿El detalle? Los desarrolladores nunca se preocuparon por ponerle un freno a todo esto, hasta ahora.

Hace unos días, el CEO de Telegram, Pável Dúrov, fuese arrestado en Francia por una investigación sobre este tema. Esto causó revuelo a nivel mundial, pero parece que fue la gota que colmó el vaso para que los cambios empezaran a darse. ¿La muestra? Ahora Telegram revisará tus chats privados para moderar contenido, si alguien denuncia tus mensajes. ¿Esto significa que se perdió la privacidad? Te lo contamos.

Tus chats privados no dejarán de serlo, pero ahora Telegram moderará los mensajes que sean reportados

En la tarde del jueves 5 de septiembre, el CEO de Telegram hizo su primera declaración pública tras ser arrestado. En ella se comprometió a moderar mejor el contenido que se envía a través de la plataforma y que lo tomará como una meta personal.

Este es un cambio de tono curioso para Dúrov, pues antes aseguró en varias ocasiones que su compañía “no tiene nada que ocultar”. Sin embargo, es algo positivo de cara a frenar las ilegalidades que se cometen a través de Telegram y lo mejor es que los cambios han comenzado a surtir efecto de inmediato.

¿La evidencia? Si revisas la página de “Preguntas y respuestas frecuentes” (FAQ) de Telegram, encontrarás algunos cambios que no estaban hace unos días.

El primero es que ya no está la frase que aseguraba que los chats privados estaban protegidos y que “no procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos”. Además, hay un nuevo apartado que se titula “Hay contenido ilegal en Telegram. ¿Cómo lo elimino?”.

Dentro de este apartado se señala el proceso a seguir, en el que se asegura que todos los chats de Telegram tienen un botón para reportar el contenido que consideres ilegal. Al hacerlo, tendrás que indicar cuáles son tus motivos y los moderadores serán avisados para revisarlo y tomar acción.

Esto causó suspicacia entre algunos usuarios, que afirman no sentirse seguros sobre la privacidad de sus chats. En respuesta, un portavoz de Telegram llamado Remi Vaughn apuntó lo siguiente al ser contactado por The Verge:

“En Telegram siempre se ha podido denunciar mensajes de cualquier grupo a los moderadores, algo que funciona como un reenvío. Los chats privados siguen siendo privados, pero siempre se puede denunciar con los moderadores un mensaje entrante a través del apartado ‘Bloquear > Reportar’. Cualquiera puede consultar el código fuente de Telegram (que es abierto) y ver que no hubo cambios». “El cambio en las preguntas frecuentes solo aclara cómo denunciar contenido en Telegram. El texto eliminado nunca estuvo relacionado con la denuncia de contenido”.

Como verás, cuando alguien denuncia un mensaje, este se reenvía a los moderadores de Telegram como un mensaje totalmente independiente, sin acceso al resto del chat. Entonces, tus chats no serán vigilados por Telegram, así que no tienes de qué preocuparte si no estás haciendo nada malo.