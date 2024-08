Este domingo, 25 de agosto, nos hemos levantado con una noticia bastante curiosa e incluso alarmante. Pável Dúrov, el CEO de Telegram, ha sido arrestado en Francia. La detención tuvo lugar a las afueras de París, en el aeropuerto de Bourget, donde el empresario de origen ruso llegó a bordo de un jet privado tras haber visitado Azerbaiyán.

¿Qué fue lo que hizo? Oficialmente, ni Telegram ni el Ministerio del Interior francés se han pronunciado al respecto, pero los medios locales que reportaron la noticia (TF1 TV y BFM TV) han revelado el motivo principal de la detención de Pável Dúrov. Y es más complicado de lo que parece.

¿Por qué Francia ha arrestado a Pável Dúrov?

El arresto de Pável Dúrov nace de una orden de detención en Francia como parte de una investigación policial preliminar. La investigación en cuestión se centra en la falta de moderación en Telegram, lo que la policía considera como complicidad para que la actividad delictiva se desarrolle sin impedimentos en la aplicación de mensajería.

Si hurgas en la profundidad de Telegram, no te resultará muy difícil encontrarte con piratería, grupos turbios, contenido de ultraviolencia, pornografía (incluso infantil), sextorsión, tráfico de drogas y armas, etc. La razón es simple: al ser Telegram una mensajería 100% encriptada que protege activamente la privacidad y el anonimato de sus usuarios, es la app preferida por muchos delincuentes y amigos de lo ilegal que no quieren ser descubiertos por los cuerpos de seguridad. Pero… ¿qué es específicamente lo que molesta a Francia de Telegram?

Telegram se ha convertido en un problema para los gobiernos de todo el mundo

«Prefiero ser libre que recibir órdenes de nadie» fue lo que dijo Pável Dúrov en una entrevista con la periodista estadounidense Tucker Carlson cuando hablaron de su salida de Rusia que le llevó a mover su empresa a Berlín, Londres, Singapur y San Francisco. Y es que, en 2014, Dúrov huyó de su país natal tras negarse a cumplir las exigencias del gobierno ruso de cerrar las comunidades de la oposición en su red social VK, que luego vendió.

Desde entonces, la relación entre Dúrov y el gobierno de Rusia no ha ido bien. En 2018, Rusia comenzó a bloquear Telegram después de que la aplicación se negara a cumplir una orden judicial para conceder a los servicios de seguridad del Estado acceso a los mensajes cifrados de sus usuarios.

Todo parece indicar que esta situación se está repitiendo en Francia, cuyo gobierno ha sido más contundente que el de Putin, arrestando al CEO para aclarar de una vez por todas el rol que juega Telegram en las actividades ilegales que se llevan a cabo en la app.

La relación de Francia con Telegram

El círculo cercano del presidente francés, Emmanuel Macron, ha adoptado la aplicación de mensajería Telegram, utilizándola desde su ascenso al poder y durante su campaña presidencial del año pasado. Macron buscaba un servicio de mensajería encriptado para comunicarse de manera segura, incluso de sus rivales políticos, según reportes de Reuters.

Sin embargo, a principios de este año, las herramientas de seguridad instaladas por Thales Group en los dispositivos de los funcionarios impidieron el uso de Telegram y WhatsApp por preocupaciones de privacidad. Eso llevó al gobierno francés a crear su propio servicio de mensajería cifrada para proteger las conversaciones privadas de altos cargos y evitar filtraciones de datos en servidores fuera del país. Dicho servicio todavía está en pruebas.

Dato no menor: en 2021 medios rusos y franceses informaron que Pável Dúrov obtuvo la nacionalidad francesa. Eso nos lleva a preguntarnos… ¿por qué Francia pasó del amor al odio tan rápido con Dúrov?

La postura de Dúrov es clara: Telegram es una plataforma neutral

Aunque todavía no tenemos declaraciones de Pável Dúrov sobre su arresto, anteriormente el CEO de Telegram había dicho que algunos gobiernos habían intentado presionarle, pero que la aplicación debía seguir siendo una plataforma neutral y no un actor en la geopolítica. En otras palabras, se niega a colaborar con los gobiernos, independientemente del país que sea.

Curiosamente, Mijaíl Uliánov, representante de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, y otros políticos rusos han acusado a Francia de actuar como una dictadura, replicando las críticas que recibió la propia Rusia en 2014 y 2019 cuando quisieron censurar VK y Telegram, respectivamente.

Mientras tanto, ya hay protestas en Francia y X (Twitter) para exigir al gobierno francés la liberación inmediata de Pável Dúrov. Y tú… ¿qué opinas sobre la detención del CEO de Telegram?