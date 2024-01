La mejor forma de saltarse las restricciones por región en Internet es mediante una VPN. Gracias a estos servicios, puedes enmascarar tu IP u ocultarla, de modo que no se te impedirá el paso cuando quieras acceder a cualquier tipo de contenido. Sean vídeos, páginas web o servicios de otro tipo, gracias a la VPN, será como si estuvieras viviendo en el país donde sí se permite el acceso desde cualquier parte del mundo.

Por eso te traemos una selección con las 15 mejores VPN gratis para Android. Porque ¿qué es mejor que una VPN confiable y segura? Pues que sea gratuita. Y la cantidad de opciones te sorprenderá dentro de este rango. Sin más preámbulos, veamos cuáles son.

VPN de Opera

Por ser una de las más utilizadas y además, fáciles de obtener, la VPN nativa del navegador Opera está en primer lugar. Basta con descargar en tu dispositivo Android el navegador Opera, para luego encontrar esta opción de conectarte a una VPN entre sus diferentes herramientas.

Con esta VPN, puedes elegir entre tres regiones para ocultar tu IP: América, Asia o Europa. Es muy fácil de configurar, se activa de inmediato, y es segura. Eso sí, ten en cuenta que esta alternativa solo oculta tu IP. No hace ningún cambio, por lo que frente a restricciones realmente complejas, puede que no sea la mejor elección.

Secure VPN

Otra alternativa similar a la anterior, pero que no se encuentra dentro de un navegador, es Secure VPN. En su caso, también ofrece conexión a tres regiones (igualmente, Asia, Europa y América), con ancho de banda de alta velocidad. Funciona con WiFi, señal LTE/4G, 3G y es compatible con todos los operadores de datos móviles.

Es muy fácil de usar, pues basta con pulsar un solo botón para conectarse. Como cualquier VPN, aseguran no guardar ningún registro de tu navegación. Esta aplicación es compatible con la versión de Android 5.0 y superior.

VPN.lat

Entre opciones sencillas, VPN.lat figura entre las primeras gracias a que no tiene límite de velocidad ni de datos. Puedes conectarte a servidores de 68 países diferentes, entre los cuales incluyen los más usuales (Estados Unidos, países de Europa y de Asia), además, la aplicación no pide ningún tipo de inscripción o inicio de sesión para utilizarse. También tiene una función de túnel dividido para no interferir con otros tipos de conexiones que tengas activos de forma simultánea.

Thunder VPN

Una VPN veloz como un rayo, es como se autodefine este servicio. Así como el resto, puede enmascarar la IP y ayudar a reforzar la seguridad, especialmente si navegas desde redes WiFi públicas o poco seguras. Muchos usuarios le dan el visto bueno a esta VPN, afirmando que sirve especialmente para jugar a juegos como Free Fire. Eso sí, al ser una app gratuita, incluye anuncios, con los que tendrás que lidiar de vez en vez. De resto, cumple su trabajo como debe ser.

VPNVerse

Si te gusta lo justo y lo necesario en un servicio gratis, VPNVerse tal vez te interese. Y es que ofrece conexión a servidores de 20 países en su versión gratuita, con los justos para la mayor parte de los contenidos que suelen restringirse por región. Además, no exige registrarse a ninguna página ni proporcionar tu correo electrónico; te salvas de la publicidad y de los emails molestos. Tampoco tiene límite de velocidad ni de tiempo.

TunnelBear

Por supuesto, el servicio de VPN proporcionado por la empresa detrás de McAfee no iba a faltar en esta lista. El famoso TunnelBear, aunque es un servicio que, en su versión gratuita, tiene límites, se considera de los más confiables en cuanto a seguridad y privacidad. Tendrás de 500 MB hasta 1 GB de navegación gratis conectándote a esta VPN. La diferencia entre ambas cantidades es que puedes llegar a la máxima de 1 GB si realizas algunas tareas destinadas a promocionar la aplicación. Dejando esto de lado, es una opción confiable.

Atlas VPN

Cuando se habla de tener una VPN completa, puedes encontrar en la lista a Atlas VPN. Esta aplicación ofrece protocolos IKEv2 y WireGuard, un cifrado fuerte, más de 1000 servidores de todo el mundo sin límite de velocidad, así como servidores proxy en más de 49 países. Adicionalmente, posee un número ilimitado de dispositivos para una sola cuenta.

Entre otras características interesantes, Atlas VPN también cuenta con función de túnel dividido para permitirte elegir qué programas podrán estar conectados a la VPN y cuáles no. También cuenta con SafeSwap, lo que habilita el poder usar múltiples IP en una sola navegación, al igual que un monitor de violación de datos, el cual te informa cuándo tus datos personales han quedado expuestos en Internet.

Urban VPN

Otra apuesta para mantener segura tu experiencia navegando por Internet es esta. Urban VPN es una filial de la compañía Urban Cyber Security. Como otras, no necesitas registrarte para poder usar esta aplicación, y permitirá que te conectes a servidores que ocultarán tu IP y la sustituirán por otra en una región diferente. Lo más importante para los desarrolladores de esta app es la seguridad, por ende te protege de señales de WiFi poco confiables, publicidad engañosa y la posible descarga de malwares.

Hide.me

El servicio gratuito de hide.me pone a tu disposición hasta 10 GB de navegación mensual en cinco servidores disponibles de diferentes regiones. Puedes conectarte y empezar a usar esta VPN con facilidad, tan solo abriendo la aplicación y pulsando un botón para conectarte.

ProtonVPN

Lo que es poco usual en estos servicios de VPN, es que además haya la transparencia que solo los programas de código libre pueden proporcionar. En esto brilla ProtonVPN, al ser Open Source, lo cual le da mayor seguridad a los usuarios. Su versión gratis solo te permite conectarte a tres ubicaciones sin límite de velocidad ni de datos de navegación. En caso de que seas un entusiasta de los programas de código abierto, puedes decantarte por esta opción.

Hotspot Shield

Si quieres una VPN 100% confiable, Hotspot Shield se pone en la mira al ser una de las opciones más escogidas en la Play Store. Es bastante segura y sus desarrolladores no guardan ningún tipo de información de los usuarios con el empleo de su VPN.

Por supuesto, disponen de una versión gratuita, la cual incluye anuncios. Luego de ver un anuncio, la app te permite 15 minutos de navegación libre con la VPN, con un límite de velocidad existente. Es una forma distinta a las otras versiones gratuitas del resto de servicio, teniendo el beneficio de poder emplear diferentes servidores de varias regiones alrededor del mundo.

OvpnSpider

Esta es una de las opciones que muchos prefieren utilizar para jugar juegos restringidos por región, como es el caso de Japón. OvpnSpider ofrece diferentes servidores de distintos países (Japón, China, Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, etc.), y para conectarse es tan fácil como darle un toque al servidor que prefieras.

La app es de interfaz muy simple. En cada sección categorizada por país, puedes ver la descripción de los servidores disponibles, incluyendo su velocidad y su estado en tiempo real (alive si se encuentran activos o unkown si por alguna razón un servidor está caído). Al ser una opción gratis, también incluye anuncios, aunque no se ven con frecuencia.

Turbo VPN

Con más de 100 millones de descargas, Turbo VPN entra dentro de la lista como una de las mejores VPN gratis para cualquier dispositivo compatible, incluyendo Android. Es muy simple de usar, y cuenta con una conexión cifrada en la versión gratuita, por lo que incluso los usuarios que no pagan por el servicio pueden sentirse protegidos.

Además, es generosa en cuanto a servidores disponibles, pues su número asciende a 10000 en alrededor de 150 países distintos. Como siempre, tiene su sistema de anuncios si no pagas por el servicio, con lo cual consigues habilitar la VPN por una conexión máxima de 1 hora. En este aspecto, es más flexible que en el caso de Hotspot Shield y eso es un punto a favor.

Windscribe

Cuando de servicios de VPN bien cuidados se trata, Windscribe destaca por una interfaz amigable y atractiva, junto con servicios gratuitos que son convenientes. Desde un comercial bien hecho en donde la navegación por Internet se describe como un viaje por el espacio de forma metafórica, ofrecen hasta 10 GB de navegación al mes en su versión gratis. Eso, claro está, si te registras antes en su plataforma. En caso contrario contarás con 2 GB.

Windscribe cuenta con un sistema que elimina los rastreadores de las páginas por las que pasas, al igual que un sistema que borra tus datos de navegación tres minutos luego de haber terminado de usar el servicio.

Speedify

Su nombre te adelanta de lo que se trata esta VPN. Y es que además de permitirte conectar a servidores de diferentes regiones para pasar por alto las restricciones, también cuenta con un sistema que se encarga de mejorar la velocidad de navegación. Para ello, Speedify combina los datos de tu dispositivo con la señal WiFi a la que estés conectado, potenciando la velocidad de carga de las páginas. En su versión gratuita, te ofrece hasta 2 GB de navegación al mes.

Como ves, existe una amplia selección de VPN gratis para Android disponibles en la Play Store. Decídete por la que mejor se ajuste a tus necesidades y preferencias, quitando de en medio cualquier impedimento por acceder a los sitios que te interesen.