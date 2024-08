Cómo jugar a Pokemon This Gym of Mine en Android

Las versiones modificadas de Pokémon son ampliamente populares en Internet, debido a que existen muchos desarrolladores aficionados a esta saga que disfrutan de darle su propio toque al mundo Pokémon. En este caso, te estaremos presentando Pokémon This Gym of Mine, el juego que te permite ser líder de tu propio gimnasio y por supuesto te enseñaremos cómo jugarlo en Android.

Es necesario aplicar algunos trucos para poder gozar de este título en un dispositivo Android, sin embargo, si ya leíste nuestro artículo sobre cómo jugar a Pokémon Reborn en Android, sabrás que existe un método efectivo para esto. Te advertimos que el proceso puede ser un poco largo, pero no es nada complicado.

¿De qué trata exactamente Pokémon This Gym of Mine?

Si has jugado alguna versión oficial de Pokémon antes o alguna versión modificada como Pokémon Reminiscencia, es probable que en algún momento te hayas preguntado ¿cómo sería esta experiencia desde el punto de un líder de gimnasio? Eso es lo que te ofrece Pokémon This Gym of Mine. En la ciudad de Umbral hace falta un líder de gimnasio y eres tú quien deber llenar ese puesto.

Pero esa tarea no será muy fácil, debido a que la ciudad no cree en ti, una banda de criminales está atacando a la gente del pueblo y básicamente todo el peso de la situación cae en tus hombros. ¿Serás capaz de dar la talla como el líder de gimnasio y podrás salvar a la ciudad Umbral de esta crisis? Es hora de que respondas esas preguntas jugando a Pokémon This Gym of Mine en tu Android.

¿Cómo jugar a Pokémon This Gym of Mine en Android?

Para poder completar todo el proceso y poder jugar a Pokémon This Gym of Mine en tu móvil Android, será necesario que descargues algunas cosas primero. Aquí abajo te dejaremos el enlace para descargar la aplicación en la que se puede correr el juego, un par de plugins, necesarios para este título y por supuesto el archivo comprimido del juego.

Instala JoiPlay y RPGM Plugin en tu móvil

Si ya has descargado los archivos que te dejamos arriba, sigue estos pasos para instalar JoiPlay y el Plugin RPGM en tu móvil, ya que estos son los programas necesarios para correr el juego:

Abre y extrae el contenido del archivo ZIP de Pokémon This Gym of Mine que descargaste usando alguna aplicación como RAR.

que descargaste usando alguna aplicación como RAR. Ingresa en la carpeta de descargas de tu móvil y presiona el APK de JoiPlay .

. Pulsa en Instalar.

Al terminar de instalarse, abre la aplicación y acepta los términos y condiciones .

. Acepta la política de privacidad .

. Acepta los permisos necesarios a la app.

Vuelve a las descargas de tu móvil y presiona en RPGMPlugin .

. Pulsa en Instalar .

. Al terminar de instalarse, presiona en «Ocultar el icono del lanzador» y en Guardar Registros .

. Presiona Guardar y listo.

Ejecutar Pokémon This Gym of Mine en Android

Al contar con la aplicación de JoiPlay y el plugin, solo hace falta ejecutar el juego de Pokémon This Gym of Mine. Todo esto se hará a través de JoiPlay de la siguiente manera:

Ingresa en JoiPlay y presiona en el icono con el signo «+» en la barra superior de la pantalla.

en la barra superior de la pantalla. Pulsa en Agregar juego .

. Toca en donde dice Elegir.

Ubica y selecciona el juego de Pokémon This Gym of Mine .

. Escoge el archivo llamado Game.exe .

. Ingresa el nombre del juego.

Selecciona una imagen para el icono del juego y presiona en Próximo .

. Toca el icono del juego .

. Te dirá que es necesario que cuentes con un RTP, presiona en Elegir.

Ubica el archivo ZIP de RPG Maker VX Ace RTP y presiónalo.

y presiónalo. Espera a que se extraiga y cargue y ya estarás listo para jugar.

Como te advertimos, es un proceso que puede ser algo largo, sin embargo, vale la pena, esta experiencia de juego es algo que muy pocas veces se ha llegado a experimentar. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo jugar a Pokémon This Gym of Mine en Android, esperamos que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjanoslo saber en la sección de comentarios.