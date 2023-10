Cuando hablamos de procesadores para móviles, lo primero en lo que todos nos fijamos es en su potencia bruta, ni que decir cuando el presupuesto no es problema. Y aunque ya hemos dicho que los benchmarks no lo son todo, siempre les echamos un ojo para ver qué tal va un chip. Si se queda muy atrás respecto a la competencia, inmediatamente comenzaremos a sentir disconformidad. ¿Te ha pasado? Seguramente.

Esto es especialmente cierto en la gama alta y más si quieres comprarte alguno de los nuevos Google Pixel 8 y 8 Pro con todas sus genialidades. Con ver los rankings de AnTuTu, Geekbench y otros, con frecuencia terminarás decepcionado: el Google Tensor G3 está detrás de los Snapdragon 8 y los Dimensity 9000, incluso de generaciones anteriores.

¿Significa esto que es un SoC poco potente y una mala elección? Para nada. De hecho, nosotros consideramos que el Tensor G3 de los Pixel 8 es el mejor procesador de móviles en la actualidad. ¿Nos hemos vuelto locos? Quizás, pero sigue leyendo para que conozcas nuestro argumento.

Lo del Tensor G3 no es su potencia bruta, sino su especialización en determinadas áreas

Desde el lanzamiento del Tensor G1 a Google se le ha criticado que sus chips no están al mismo nivel de potencia que los de la competencia. Siendo los procesadores de sus móviles insignia, el rendimiento bruto de los Tensor es equivalente al de los chips de gama alta de sus generaciones, no de gama ultraalta. Eso no significa que sea un SoC con un rendimiento mediocre, nada más alejado de la realidad, ya que puede con todo.

En el mercado móvil ya hemos llegado al punto de que cualquier chip de gama media es más que suficiente para la enorme mayoría de los usuarios. De hecho, algunos SoC de gama ultraalta ya superan a los de muchos portátiles, siendo muchísimo más pequeños. De ahí que otros elementos de hardware y software cobren protagonismo al momento de vender un móvil, como las cámaras, pantallas y más.

El Tensor G3 es un procesador realmente bueno y su potencia da para lo que se te ocurra, pero Google no tiene su foco en el rendimiento bruto. De hecho, desde que decidieron diseñar el Tensor G1 probablemente se hicieron la siguiente pregunta: ¿qué es lo que quiero con mi marca para hacerla diferente?

La respuesta seguramente fue crear una experiencia de usuario única en su estilo, enfocándose en nuevas tecnologías para automatizar muchas cosas de nuestra vida. Además, haciéndolo con chips especializados para cada tarea. De ahí en adelante, todo lo demás es historia.

Como en las generaciones anteriores, el Tensor G3 es un SoC que va mucho más allá de la potencia. Su visión es clara y se centra en la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la seguridad. Tanto así, que cada elemento tiene su propio coprocesador dentro del SoC de Google.

Del Tensor G1 al G3 estas tres cosas han ido mejorando a pasos agigantados, ¿y el resultado? En este preciso instante los chips de Google no tienen competencia en estos tres apartados, quizás solo en lo último. Pero, ojo, que la cosa va más allá.

De nada vale el Tensor G3 sin un software especializado. Google lo sabe bien y por ello lo exprime al máximo

Por muy bien que esté diseñado, el hardware no vale de nada sin un software que le saque provecho. Google lo sabe muy bien y por ello han ido creando una simbiosis brutal en sus Pixel.

La compañía se inspira en la estrecha relación que existe entre iOS (software) y los SoC de Apple (hardware). Esto permite exprimir el hardware de los iPhone como ningún Android podría hacerlo con los chips de Qualcomm, MediaTek u otros fabricantes. Sin embargo, Google va más allá.

La gran G sabe que Android es un sistema operativo diseñado para funcionar en una infinidad de combinaciones de hardware, así que debía tomar otro camino. ¿La solución? Lo primero fue hacer de Android un SO más modular, algo que beneficia a todos por igual; no obstante, lo segundo es cosa exclusiva de Google.

Lo que hace la compañía es escribir software con instrucciones específicas para funcionar en cada coprocesador del Tensor G3. El resultado de esto es un aprovechamiento de recursos sin igual, pues cada coprocesador se encargará de las tareas para las que fue diseñado, nada más.

Estos algoritmos de Google son tan especializados, que ningún chip de Apple, Qualcomm o MediaTek puede ejecutarlos cómodamente. No importa si su potencia bruta es muy superior a la del «tímido» Tensor G3, este pequeño se los va a comer con patatas.

Prueba de todo esto son las numerosas novedades impulsadas por IA y ML que se estrenan con Android 14 y más específicamente las que son exclusivas de los Google Pixel 8. De ahí que el Tensor G3 no sea el SoC más potente del momento, pero definitivamente sí es el mejor procesador para móviles.

Ahora bien, ¿logrará Google que sus Pixel se vuelvan tan famosos como los iPhone siguiendo esta fórmula? Tendremos que esperar para saberlo, pues el mercado sigue su propio rumbo.

La inteligencia artificial y todo lo demás pesa, pero conquistar el mercado móvil va un poco más allá

Ya hablamos de por qué el Tensor G3 nos parece el mejor procesador para móviles del momento, pero ¿es suficiente para conquistar el mercado? La verdad es que consideramos que no, al menos de momento, incluso con todo el buen hacer de Google respecto a su software.

Si bien Google es la única que ha vendido más móviles que el año pasado en Estados Unidos, todavía le falta muchísimo camino por recorrer en ese y otros países. La reputación que marcas como Xiaomi, Samsung y Apple se han labrado en el mercado global ha sido una tarea de años.

No es cuestión de dos días y Google apenas está empezando en esta carrera. Y ¿cómo es que decimos eso cuando ya vamos por la octava generación de los Pixel? Sencillo, porque en realidad la compañía entró al juego con los Pixel 6 (y el Tensor G1).

Antes de eso, los Google Pixel eran móviles más enfocados al nicho de los desarrolladores y una apuesta más bien tímida a tener presencia en el mercado. La sexta generación fue la que marcó el cambio de enfoque de los Pixel y desde entonces apenas han pasado tres generaciones. Google lo está haciendo increíblemente bien con la IA, ML y demás de los Tensor, pero esto puede no ser suficiente (por ahora).

El usuario promedio no le hace caso a eso como nosotros los entusiastas, pues la elección de un móvil en esos casos está más marcada por: la presencia que genera la marca (donde Apple es reina absoluta), los números (como la potencia de los Snapdragon 8 y las cámaras con montones de MP de Samsung) y el precio (¡hola, Xiaomi y sus submarcas!).

Google está trabajando muy bien en lo primero, pero es algo que lleva tiempo para construirse y alcanzar el nivel de Apple. Mientras, a lo demás decidió no ponerle tantísimo empeño, pues ciertamente no es su enfoque y ya han demostrado que no lo necesitan.

La apuesta de Google pasa por el futuro, uno al que el promedio del mercado todavía no ha llegado. ¿Acaso los usuarios piensan en la IA cuando van a comprar un móvil? Estamos seguros de que no, pero más adelante lo harán. Así, los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro (y con ellos el Tensor G3), puede que estén adelantados a su tiempo.

¿Qué opinas al respecto? Te esperamos en la caja de comentarios.