¿Son los benchmarks el indicador definitivo para elegir un móvil? Si nunca fallas al visitar los artículos con los mejores smartphones según AnTuTu, tenemos una mala noticia. Estas aplicaciones son excelentes, pero un benchmark no sirve para nada al momento de elegir un móvil. ¿Quieres saber por qué? Te lo diremos, pero vamos paso a paso.

¿Qué es lo que hacen los benchmarks en tu móvil?

De forma sencilla, un benchmark no es más que una aplicación que ejecuta diferentes algoritmos para probar el rendimiento de tu móvil. Tras hacerlo, estas pruebas asignan una puntuación a cada apartado según el resultado, misma que sirve para comparar un móvil contra otros.

¿En qué se basan estos resultados? Generalmente en qué tan rápido logre ejecutarse la prueba, pero en otras ocasiones se prueban otras cosas, como consumo eléctrico y demás. ¿De qué van estos test? Hay de todo tipo, pero las más comunes tienden a ser:

Medir cuánto tiempo le toma al móvil calcular una cantidad de decimales de π (Pi) .

. Calcular la velocidad de escritura y lectura de un gran lote de datos.

de un gran lote de datos. Lo rápido que se comprime y descomprime un archivo .

. Saber a cuántos cuadros se logra ejecutar una prueba de gráficos complejos .

. Medir cuánto tarda el dispositivo en renderizar un vídeo de X duración .

. Detectar el consumo del hardware de un móvil y su impacto en la autonomía.

Y muchas más. Como veníamos diciendo, existen pruebas para absolutamente todo dentro de un móvil. De hecho, incluso hay benchmarks para las cámaras y pantallas, aunque en estos casos las pruebas las hacen expertos.

¿Cuáles son los benchmarks más famosos en esos apartados? Para cámaras definitivamente DxOMark, que al momento tiene al Xiaomi Mi 10 Ultra como mejor móvil del mundo para tomar fotos; y para pantallas existe Display Mate, quienes aseguran que la pantalla de los Galaxy S20 es la mejor.

¿Qué diferencia a este tipo de pruebas hechas por expertos de las llamadas pruebas “sintéticas”? Que en muchos casos los test de expertos se acercan más al uso real que puedas darle a tu móvil. Y casualmente vamos a ampliar eso.

¿Por qué se dice que los benchmarks se alejan del uso real que le darás a tu móvil?

Si bien un benchmark puede servirte como referencia, lo cierto es que no puedes decidirte con base a sus resultados nada más. Si vuelves a leer la lista de arriba solo hace falta que te preguntes ¿cuántas de esas cosas haces en tu día a día con el móvil? Seguro que muy pocas, o ninguna.

Todos son entornos de prueba hipotéticos que buscan reproducirse siempre bajo las mismas condiciones dentro de la app, lo que permite dar un resultado cuantificable y comparable. Sin embargo, cada quien utiliza su móvil de una manera diferente, y lo que pueda resultar muy lento para ti quizás para otro es lo contrario. Pero esto es solo parte del problema, porque hay más.

Los fabricantes de móviles a veces hacen trampa en los benchmarks

Un dicho popular reza que “hecha la ley, hecha la trampa”, y las apps de prueba no escapan de ello. Si se supone que la idea es lograr el mejor resultado en el benchmark, entonces ¿por qué no optimizar el móvil para que funcione al máximo de potencia al ejecutar la aplicación?

En múltiples ocasiones unas empresas han acusado a otras de hacer trampa en los benchmark, aunque nunca se señalen a sí mismas. Uno de los últimos casos señala que MediaTek estaría trucando benchmarks a través de un “modo deportivo” que está oculto en el código de sus chips.

Igualmente sucedió con Huawei antes, al ser acusados de usar un “modo fiesta” en los benchmarks para obtener mejores resultados. Incluso algunos fabricantes van un poco más allá, y envían a los probadores algunos dispositivos que saben que tendrán un mejor comportamiento desde el hardware, y no solo desde el software.

Esto en el caso de las pruebas sintéticas, pero ¿existe manipulación de pruebas basadas en “uso real”? Lamentablemente, sí. Un caso muy popular es el del Xiaomi Mi 10 Pro que probó DxOMark originalmente.

Resultó que Xiaomi envió un móvil con la app de cámara trucada para brillar en las pruebas específicas de este benchmark. Mientras, el modelo comercial venía con una aplicación de cámara diferente, sin trucos.

¿Qué es lo que debes tomar en cuenta al elegir un móvil?

Si bien acabamos de “desmontar” la veracidad de los benchmarks en la vida real, lo cierto es que tampoco hay que descartarlos del todo. Puedes usarlos como una primera referencia para elegir una serie de opciones, pero luego debes tomar en cuenta lo siguiente:

Tus necesidades : nadie utiliza el móvil de la misma manera que otra persona. Por ejemplo ¿de qué te sirve tener un móvil híper potente si lo que tú quieres es tomar fotos increíbles? Lo mismo sucede en otros apartados, quizás necesitas comodidad para jugar, una mejor autonomía, una buena pantalla, etc.

: nadie utiliza el móvil de la misma manera que otra persona. Por ejemplo ¿de qué te sirve tener un móvil híper potente si lo que tú quieres es tomar fotos increíbles? Lo mismo sucede en otros apartados, quizás necesitas comodidad para jugar, una mejor autonomía, una buena pantalla, etc. Tu presupuesto : esto bien podría ir de primero, pero es un poco más flexible. ¿Por qué lo decimos? Porque tú puedes tener un monto estimado de lo que estás dispuesto a gastar, pero si una opción es muy buena seguro que intentarás estirarte un poco.

: esto bien podría ir de primero, pero es un poco más flexible. ¿Por qué lo decimos? Porque tú puedes tener un monto estimado de lo que estás dispuesto a gastar, pero si una opción es muy buena seguro que intentarás estirarte un poco. Las revisiones de los móviles: si eres de los que te gusta profundizar en todo, otra buena forma de “limpiar la lista” es chequeando reviews en la web, como el análisis que hicimos del Huawei P40 Pro. ¿Una recomendación? Nunca te quedes con una sola fuente.

El boca a boca entre tus amigos también puede ayudar, pero personalmente no me gustaría recomendarlo por tres cosas: primero, todos tienen necesidades diferentes; segundo, no todo el mundo sabe lo que compra; tercero, existen los fanboys que se casan con una sola compañía y no ven más allá.

¿Existe algún móvil que se adapte a todo tipo de gustos? Perfectamente no, pero el Poco F2 Pro se acerca mucho

Si alguien te dice alguna vez que el móvil perfecto existe, te está mintiendo. Ningún móvil se adapta a las exigencias que todos los usuarios puedan tener, pero eso no significa que no haya algunos que se acerquen.

De 2020 el caso más relevante quizás sea el del Poco F2 Pro, un dispositivo que gracias a su Snapdragon 865 tiene muchísima potencia. Además, el móvil de Poco también tiene cuádruple cámara trasera, y aunque no esté en lo más alto de la tabla DxOMark, su rendimiento es excelente.

Aparte tiene buena autonomía, una pantalla muy decente y algo adicional que escasea en muchos móviles, un precio fantástico. El Poco F2 Pro es un móvil muy balanceado que puedes conseguir por menos de 360 euros, con ofertas muy puntuales que lo han llevado hasta 320 euros.

¿Quieres un móvil todo terreno? Entonces esta es una de las mejores opciones a elegir, no por nada le llaman “flagship killer”.