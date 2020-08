¿Tenemos nuevo rey de DxOMark? Sí, lo tenemos, y es el nuevo Xiaomi Mi 10 Ultra. El móvil presentado como celebración por el décimo aniversario de la compañía está rompiendo récords, y el de la mejor cámara del mundo no podía quedarse atrás. El Mi 10 Ultra pulverizó el récord de DxOMark establecido por el Huawei P40 Pro, ¿quieres descubrir cómo lo hizo?

El Xiaomi Mi 10 Pro es el móvil con la mejor cámara del mundo, según DxOMark

Comparativa fotográfica Mi 10 Ultra vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20 Ultra 1 de 5

DxOMark es una web especializada en probar cámaras profesionales y de móviles. Semana a semana someten a diferentes dispositivos a pruebas fotográficas de altísimo nivel y luego analizan los resultados para otorgar una puntuación a cada uno.

Desde hace un tiempo el récord del móvil con la mejor cámara del mundo lo mantenía el Huawei P40 Pro con 128 puntos. Sin embargo, el Xiaomi Mi 10 Ultra ahora lo supera con un promedio de 130 puntos y se convierte en el mejor smartphone para fotos y vídeos. En la web de DxOMark puedes ver la revisión completa, pero aquí te resumimos lo que dijeron del Mi 10 Ultra:

Su configuración de cámaras es increíble : tiene un sensor principal de 48 MP f/1.85 con PDAF, EIS y OIS + un teleobjetivo de 48 MP f/4.1 con PDAF, EIS, OIS, zoom óptico 5x y zoom híbrido de 120x + otro teleobjetivo de 12 MP f/2.0 con Dual Pixel AF y zoom óptico de 2x + un ultra gran angular de 20 MP f/2.2 con visión de 128º y PDAF. Casi nada, ¿no?

: tiene un sensor principal de con PDAF, EIS y OIS + un teleobjetivo de con PDAF, EIS, OIS, zoom óptico 5x y zoom híbrido de 120x + otro teleobjetivo de con Dual Pixel AF y zoom óptico de 2x + un ultra gran angular de con visión de 128º y PDAF. Casi nada, ¿no? Sus cámaras son muy flexibles y exhibe un gran manejo en el contraste de colores y balance de blancos. La exposición es excelente, así como el renderizado de colores y el rango dinámico.

y balance de blancos. La exposición es excelente, así como el renderizado de colores y el rango dinámico. El Mi 10 Ultra captura muchos detalles tanto en condiciones de mucha luz como en condiciones de poca iluminación, haciendo de él un dispositivo ideal para fotografía nocturna.

tanto en condiciones de mucha luz como en condiciones de poca iluminación, haciendo de él un dispositivo ideal para fotografía nocturna. La lente gran angular de 128 grados ofrece un ángulo de captura impecable , y el más amplio que se haya visto en un móvil, según DxOMark.

, y el más amplio que se haya visto en un móvil, según DxOMark. El modo bokeh mantiene las imperfecciones clásicas del desenfoque mejorado por software. No obstante se mantiene bastante natural y dentro de los niveles de otros tope de gama.

mejorado por software. No obstante se mantiene bastante natural y dentro de los niveles de otros tope de gama. El Xiaomi Mi 10 Ultra captura colores más naturales que el P40 Pro (que tiende hacia los colores fríos), y el Galaxy S20 Ultra (que tiende a los cálidos).

El zoom del Xiaomi Mi 10 Ultra supera con creces a la competencia, pero no todo es perfecto

Con un zoom híbrido de 120x como máxima baza comercial, el Mi 10 Ultra tiene que ser muy bueno en este apartado, y ciertamente lo es. Es cierto que el zoom digital es el enemigo de la fotografía, ya que se pierden muchos detalles, pero el resultado del Xiaomi es destacable.

Para hacer que la prueba fuese justa, el zoom máximo que se probó fue de 10x tanto en el Xiaomi como en los P40 Pro y Galaxy S20 Ultra. El resultado fue muy favorable para el Mi 10 Ultra, quien mantuvo una calidad increíble en sus fotos con zoom.

Además, al cortar las fotos y acercarlas para apreciar todos los detalles, el Xiaomi mantuvo gran parte de ellos con una excelente calidad. Mientras, el Samsung y el Huawei solo llegaban a “buenos” en el mejor de los casos.

Pero ojo, que el Mi 10 Ultra no es perfecto. En fotografía con zoom, el Xiaomi presenta un detalle que puede llegar a ser molesto para los más exigentes. Si la superficie que fotografías tiene muchísimos detalles, el Mi 10 Ultra probablemente hará un renderizado poco natural de esa textura. No obstante, se aprecia únicamente al acercar mucho las fotos, así que no es tan grave.

La calidad de los vídeos grabados con el Mi 10 Ultra es fantástica

Con una marca de 106 puntos en las pruebas de vídeos, el Xiaomi también es genial en esta área. Según DxOMark, la calidad de grabación en 4K del Mi 10 Ultra es notable e incluso se aprecian muchos detalles al acercar un vídeo.

El autoenfoque además se comporta muy bien, ofreciendo una respuesta muy rápida hasta en condiciones de poca luz. Y hablando de eso, el resultado del Xiaomi en grabación nocturna también es excelente, ofreciendo un contraste muy bueno.

¿Un detalle? Evidentemente lo hay, porque nada es perfecto. Aunque el balance general es muy positivo, a veces la exposición puede ser un poco baja en los videos de interiores. Igualmente, en algunas ocasiones se nota un pequeño parpadeo en los vídeos, así como algunos fallos en el alisado de superficies. ¿Son problemas graves? Según DxOMark, no.

El nuevo Mi 10 Ultra es el rey indiscutible de la fotografía móvil, y hasta ahora no hay ninguno mejor

El Xiaomi Mi 10 Ultra es el nuevo número uno en el ranking de cámaras de DxOMark, y con razón. En el modo Foto no muestra ninguna debilidad real y ofrece los mejores resultados en varias categorías. Es particularmente impresionante para las fotos con zoom o de grandes ángulos, lo que hace de él un dispositivo polivalente.

También es una gran herramienta para los amantes de los vídeos, ya que ofrece una excelente calidad general con una estabilización eficiente en 4K y 60 FPS. En general no hay ningún móvil que lo supere actualmente, y puede que la corona la lleve hasta finales de año cuando se presenten otros dispositivos.

¿Listo para hacerte con uno cuando llegue al mercado global?