Todavía no es Halloween y ya Xiaomi nos presenta un móvil con unas especificaciones de miedo. La compañía china decidió celebrar su décimo aniversario a lo grande, y vaya que lo hizo. ¿Quieres saber por qué? Porque acaban de presentar el Xiaomi Mi 10 Ultra y sus características son increíbles.

Todas las especificaciones del Xiaomi Mi 10 Ultra, un móvil que quiere reinar en Android

Cuando se presenta un nuevo buque insignia casi siempre decimos que a los fabricantes no les gusta guardarse nada. Sin embargo, en esta ocasión Xiaomi no solo puso todas sus balas en su nuevo móvil, sino que sacó la artillería pesada completa. El Mi 10 Ultra tiene un hardware puntero que ya está dando de qué hablar, y si no nos crees pues échale un ojo a su ficha técnica:

Características Xiaomi Mi 10 Ultra Dimensiones y peso 162,4 x 75,1 x 9,5 mm con un peso de 221,8 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, sensor de huellas integrado y certificación HDR10+. Procesador Qulacomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650. RAM 8, 12 o 16 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Sin posibilidad de microSD. Cámara trasera Cuádruple de 48 MP f/1.85 con PDAF, EIS y OIS + teleobjetivo de 48 MP f/4.1 con PDAF, EIS, OIS, zoom óptico 5x y zoom híbrido de 120x + teleobjetivo de 12 MP f/2.0 con Dual Pixel AF y zoom óptico de 2x + ultra gran angular de 20 MP f/2.2 con visión de 128º y PDAF. Cámara frontal 20 MP con f/2.3. Conectividad y extras USB-C, WiFi AX de doble banda, Dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC y altavoces estéreo. Batería 4500 mAh con carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 10.

El Mi 10 Ultra tiene un frontal continuista, pero una trasera que enamorará al más exigente

Para el frontal del Mi 10 Ultra Xiaomi no quiso arriesgar demasiado en diseño, y en realidad no es que tuviese mucho margen para hacerlo. El Ultra utiliza un formato prácticamente idéntico al del Mi 10 Pro, con una pantalla curvada en los laterales y protegida por Gorilla Glass 5. Es tan parecido, que incluso tiene la perforación para la cámara en la misma posición, y unos bordes imperceptibles fabricados en aluminio.

Sin embargo con la trasera es distinto, porque Xiaomi sí se puso creativa con ella. El nuevo módulo de cámaras cuenta con un diseño estupendo, que viene a mejorar el estilo estrenado con el Mi Note 10 Lite. Los sensores siguen ordenados verticalmente, pero ganan mucho protagonismo respecto a los Mi 10 originales, y la cámara principal ni se diga.

Pero no es lo único porque la trasera de cristal también está ahí, y llega en los colores más elegantes que existen, negro y blanco. Sin embargo, hay un tercer acabado, el transparente que te permite ver el interior del móvil completamente. Es fantástico, y recuerda mucho al Mi 8 Explorer Edition.

La pantalla del Xiaomi Mi 10 Ultra sube hasta los 120 Hz, ¿es un móvil gamer?

Con el Mi 10 Ultra Xiaomi vuelve a demostrar que no está demasiado interesada en las pantallas Quad HD+, algo que honestamente no nos parece mal. Así, el Ultra se queda con una pantalla con resolución Full HD+ y HDR10+ como sus hermanos menores, pero tiene un par de diferencias.

La primera, el Mi 10 Ultra equipa una pantalla AMOLED estándar en vez de una Super AMOLED, algo que quizás no nos ha gustado demasiado. No obstante se compensa con la segunda, porque el Xiaomi Mi 10 Ultra llega con una tasa de refresco de 120 HZ, una gran mejora frente al modelo anterior.

Con esta velocidad el Mi 10 Ultra se mete en el terreno de móviles gamers como el ROG Phone 3, RedMagic 5S y los Lenovo Legion. ¿Pero será capaz de superarlos? Eso lo dejamos para la próxima sección, y capaz te lleves una sorpresa.

El Xiaomi Mi 10 Ultra llega para destrozar todos los récords de rendimiento

Cuando los rumores lo llamaban Mi 10 Pro Plus destrozó AnTuTu con una marca de 687422 puntos, un registro muy superior al de los mejores móviles de agosto. ¿Cómo lo logró? Con el nuevo Snapdragon 865+ de Qualcomm que tiene el lujo de ser el procesador más potente del mundo para dispositivos móviles.

Pero no llega solo, porque el Mi 10 Ultra ofrece hasta 16 GB de RAM LPDDR5, 4 GB extra respecto al modelo Pro. ¿Y la capacidad de almacenamiento? Se queda en los 512 GB de almacenamiento interno, que ya es mucho decir, pero utiliza almacenamiento UFS 3.1 que es más veloz que el UFS 3.0 del Pro.

Con todas estas características el Xiaomi Mi 10 Ultra no solo es el nuevo buque insignia de la compañía, sino que además se mete en el mercado de móviles gamers como una gran opción. Es cierto que quizás no tenga un diseño tan atrevido como los de la competencia, pero hay algo en lo que sí los supera, sus cámaras.

Xiaomi incluye zoom híbrido de 120x en su Mi 10 Ultra y se convierte en el nuevo rey de DxOmark

Aunque el nuevo móvil de Xiaomi abandona el sensor de 108 MP que estrenó el Mi Note 10, lo cierto es que no le hace falta. La compañía se la juega con sensores de máximo 48 MP, pero demuestra una vez más que los megapíxeles están lejos de ser lo más importante.

En la trasera el Mi10 Ultra llega con cuatro cámaras, cada una especializada en un tipo de fotografía diferente, y todas son unas bestias. El sensor principal es de 48 MP con f/1.85, PDAF, EIS y OIS, además de estar fabricado con una lente de 8 piezas. Con él Xiaomi destronó al Huawei P40 Pro en DxOmark, y al momento de escribir este artículo ostenta el máximo récord de esa prueba con 130 puntos.

Mientras, el segundo sensor también brilla con luz propia, ya que es un teleobjetivo periscópico de 48 MP con f/4.1, PDAF, EIS y OIS. Pero lo más genial no es eso, sino que tiene zoom óptico de 5x y un zoom híbrido de 120x. Con él no habrá foto que se te escape, por muy lejos que esté, es sencillamente genial.

Como tercer plato encontrarás un segundo teleobjetivo, pero de 12 MP con f/2.0, Dual Pixel AF y zoom óptico de 2x. Sí, parece más sencillo que el anterior, pero está orientado a un enfoque mucho más preciso.

Por último está la cámara ultra gran angular de 20 MP con f/2.2 y PDAF, que no parece gran cosa, pero resulta que tiene una visión de 128 grados. ¿Se quedará alguien por fuera de la foto? Lo dudamos.

La cámara para selfies se mantiene en 20 MP como en el Mi 10 Pro, pero su apertura es un poco peor al ser f/2.30. ¿Mala jugada? Para nada, seguro la compensan en el postprocesado.

El Mi 10 Ultra estrena la carga rápida de 120W de Xiaomi, y una carga inalámbrica de 50W

¿Podía ser el Mi 10 Ultra un poco más genial? Definitivamente sí. Xiaomi incluye una batería de 4500 mAh en este dispositivo, lo mismo que modelo anterior, pero ahí acaban las similitudes. La compañía china asegura que podrás cargar el Mi 10 Ultra de 0 a 100% en tan solo 23 minutos, una locura que es real gracias a su carga rápida de 120W.

Esto es un logro fantástico, aunque seguro será tan dañino para la batería como otros sistemas de carga ultrarrápida. Aun así no deja de sorprender, como también lo hace la carga inalámbrica de 50W del Mi 10 Ultra. Con ella Xiaomi te promete una carga completa en apenas 40 minutos, 5 veces más rápido que en el iPhone 11 Pro Max. ¿Quieres cargar otro móvil? Puedes hacerlo con la carga inalámbrica inversa de 10W.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Mi 10 Ultra

El nuevo tope de gama de Xiaomi se presentó en China, y de momento no se sabe nada de su llegada al mercado global. Sin embargo sí conocemos el precio de salida y te sorprenderá porque parece de un móvil Poco. El Mi 10 Ultra llegará en cuatro configuraciones diferentes, y este será su precio:

Xiaomi Mi 10 Ultra con 8 GB/128 GB: 5.299 yuanes (650 euros).

5.299 yuanes (650 euros). Xiaomi Mi 10 Ultra con 8 GB/256 GB: 5.599 yuanes (685 euros).

5.599 yuanes (685 euros). Xiaomi Mi 10 Ultra con 12 GB/256 GB: 5.999 yuanes (734 euros).

5.999 yuanes (734 euros). Xiaomi Mi 10 Ultra con 16 GB/512 GB: 6.999 yuanes (857 euros).

Seguramente cuando llegue a Europa su precio aumentará bastante por los impuestos, pero no deja de ser impresionante el precio de venta en China.

Nosotros queremos uno ahora mismo, ¿y tú?