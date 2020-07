Lenovo acaba de estrenarse en el sector de los smartphones gaming con un dispositivo que nos ha dejado boquiabiertos. Se trata del Lenovo Legion Phone Duel, un móvil ultra potente que llega con el recién lanzado Snapdragon 865+ como cerebro, hasta 16 GB de memoria RAM, pantalla de 6,59″ a 144 Hz y una batería dual de 5000 mAh con carga rápida de 90W. Recordemos que “Legion” es la marca de PCs gaming de Lenovo, por lo que a nadie debería extrañar que el primer móvil lanzado bajo esta marca sea una auténtica bestia.

Lo más interesante de todo es que este Lenovo Legion Phone Duel ha sido presentado en China (aunque allá se llama “Lenovo Phone Pro”) con un precio que no está ni cerca de los 1000 euros. Así que, si eres gamer, presta mucha atención a las características mostradas a continuación, pues este puede ser el smartphone que has venido esperando toda tu vida.

Todas las características del Lenovo Legion Phone Duel

A diferencia de los teléfonos inteligentes normales, en la mayoría de imágenes que verás del Lenovo Legion Phone, el dispositivo aparece en horizontal. Esto no es una casualidad, ni mucho menos. La propia compañía ha explicado que han diseñado el móvil para que sea usado de esa manera, incluso si no vas a usarlo para jugar. Por esa razón, Lenovo ha creado una nueva capa de personalización basada en Android 10 llamada Legion OS que está optimizada para el uso del móvil en horizontal.

También cambiaron la típica posición de la cámara selfie en la parte superior del móvil a la parte lateral y la colocaron en un sistema retráctil. De esa manera, cuando el móvil se use de forma horizontal en los juegos, la cámara selfie se puede desplegar y queda como si fuera una webcam. Y es que este móvil, tanto por potencia como por diseño, parece un portátil. Incluso, tiene un modo gaming que te permite jugar conectando al móvil un ratón, un teclado y hasta un monitor.

Antes de seguir hablando de este genial Lenovo Legion Phone Duel, aquí te dejamos su ficha técnica para que vayas revisando sus especificaciones a tu antojo.

Características Lenovo Legion Phone Duel Dimensiones y peso 169,17 x 78,48 x 9,9 mm. 249 gramos. Pantalla 6,59″ Full HD+ (2340 x 1080) con relación de aspecto 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz y táctil de 240 Hz. Con sensor de huellas integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus con gráfica Adreno 650. RAM 8, 12 o 16 GB LPDDR5. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Dual de 64 MP con f/1.89 + ultra gran angular de 16 MP con f/2.2. Graba en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 20 MP con f/2.2 en un sistema retráctil. Conectividad y extras Dos puertos USB-C, WiFi 6, Dual 5G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, sensor de infrarrojos, sistema de cuatro micrófonos, altavoces estéreos y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida 90W (al usar los dos puertos USB-C). Sistema operativo Legion OS con Android 10.

Pantalla de 6,59″ con una espectacular fluidez de imágenes

Una de las mayores demandas de los gamers en la actualidad tiene que ver con la tasa de refresco de las pantallas. En los juegos actuales suelen suceder muchas cosas en pantalla al mismo tiempo, por lo que los jugadores necesitan que las imágenes se muestren con la mayor fluidez de imagen posible para una mejor experiencia. En ese sentido, el Lenovo Legion Phone Duel no decepcionará ya que su pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas tiene una tasa de refresco de imágenes de 144 Hz y de la superficie táctil de 240 Hz. Es decir, tiene la mejor frecuencia de actualización vista en un móvil hasta ahora.

Pero no solo eso. La pantalla del Lenovo Legion Phone Duel cuenta con una resolución FullHD+ y no tiene notch, agujero, ni nada por el estilo. Te ofrece una experiencia “todopantalla” para que disfrutes de tus juegos al máximo. Y para igualar la calidad de imagen con la de sonido, el móvil dispone de dos altavoces estéreos escondidos en su parte frontal, así como cuatro micrófonos. También tiene un lector de huellas integrado en la pantalla para mayor comodidad al desbloquearlo.

El Lenovo Legion Phone Duel llega con el Snapdragon 865+ y muchísima RAM

En términos de potencia, el Lenovo Legion Phone Duel tampoco te decepcionará. Usa el procesador más potente de Qualcomm actualmente, el Snapdragon 865+, acompañado de 8 GB de RAM en su variante más económica o de 16 GB de RAM en su variante más premium. Asimismo, tiene varias variantes con almacenamiento de 128, 256 o 512 GB. Estas memorias vienen en los formatos LPDDR5 y UFS 3.1, que son los más rápidos en la actualidad.

Por si fuera poco, cuenta con un módem 5G que permite utilizar dos tarjetas SIM. En definitiva, este móvil está hecho con los mejores componentes para smartphones de la actualidad, por lo que su rendimiento debe ser envidiable.

Cámara trasera dual de 64 MP y una genial cámara selfie

Si no hemos hablado de la fotografía hasta ahora es porque este es el apartado donde el Lenovo Legion Phone Duel es menos bueno (que no malo, ojo). En su parte trasera tiene una cámara dual integrada por un sensor principal de 64 MP y uno secundario de tipo gran angular de 16 MP que ofrece un ángulo de visión de 120°. Para un smartphone de gama alta actual, una cámara trasera así es modesta, aunque no es para nada mala. Suponemos que Lenovo piensa que los gamers no dan importancia a este aspecto y prefirieron no priorizarlo.

Lo que sí nos parece interesante es su cámara selfie de 20 MP. No por su calidad, sino porque está escondida en la parte lateral del móvil y, al desplegarse en horizontal, puede usarse como una cámara web para grabarte a ti mismo mientras juegas. Los streamers agradecerán mucho este tipo de cámara. Por cierto, todas las cámaras del Lenovo Legion Phone Duel tienen estabilización electrónica.

El Lenovo Legion Phone Duel es el primer móvil que soporta una carga rápida de 90W, pero tiene truco

Más allá de todo lo dicho, lo más interesante que tiene este teléfono es su batería de 5000 mAh. Hablamos de ella como si fuera una sola, pero en realidad son dos de 2500 mAh que unidas suman la cantidad indicada. Estas baterías se ubican en la parte superior e inferior del smartphone y cada una de ellas tiene su propio puerto USB-C para cargarse. Si cargas las dos a la vez, conseguirás una impresionante carga rápida de 90W que llenará un 50% de los 5000 mAh del móvil en tan solo 10 minutos.

No obstante, según el fabricante, el 100% se llena en 30 minutos. Otra cosa interesante de las baterías de este móvil es que, al no estar ubicadas en el centro, liberan ese espacio para el procesador. Así, en las sesiones de juego más intensas, no sentirás el calor del procesador en tus manos, sino en el medio del móvil donde se puede disipar más rápido.

Precio y disponibilidad del Lenovo Legion Phone Duel

Este Lenovo Legion Phone Duel se pondrá a la venta en China muy pronto con los siguientes precios, según las distintas variantes:

8 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento : 3499 yuanes o 432 euros al cambio.

: 3499 yuanes o 432 euros al cambio. 12 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento : 3899 yuanes o 481 euros al cambio.

: 3899 yuanes o 481 euros al cambio. 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento : 4199 yuanes o 518 euros al cambio.

: 4199 yuanes o 518 euros al cambio. 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento: 5999 yuanes o 740 euros al cambio.

Lenovo anunció que lanzará este móvil en algunos países seleccionados de Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia del Pacífico (por ahora, no hay planes de lanzarlo en Estados Unidos). Eso sí, los precios no serán los mismos en otros mercados, así que quedamos atentos a la presentación en este lado del mundo para traerte toda la información al respecto.