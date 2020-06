Sabemos que un móvil gamer no es para cualquiera, pero si eres una de esas personas que disfruta jugando sí deberías considerar comprarte uno. Un móvil para gaming no solo te aportará más potencia sino también una mejor disipación y características exclusivas para jugar cómodamente durante horas.

Hemos tenido la oportunidad de analizar uno de los mejores actualmente, el RedMagic 5G de Nubia (ZTE) y esta es nuestra opinión. Después de probarlo ya te anticipamos que es un gran móvil para jugar, pero hay algunas cosas que deberías saber para entender si es o no el smartphone que estás buscando.

Análisis del Nubia RedMagic 5G

Antes de contártelo todo, después de analizar a fondo el terminal, te dejamos una tabla con las especificaciones del Nubia RedMagic 5G. Sin duda, estamos ante unas especificaciones de bandera donde es difícil dar más. Tendrás potencia suficiente para correr cualquier juego a 144 Hz y muchos añadidos que ayudarán a enriquecer tu experiencia al momento de usar el móvil (tanto para juegos como en el día a día).

Características RedMagic 5G Dimensiones y peso 168,56 x 78 x 9,75 mm con un peso de 218 gramos. Pantalla 6,65″ pulgadas AMOLED fabricada por Visionox con resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles), refresco de hasta 144 Hz y respuesta táctil de 240 Hz. Formato 19.5:9. Protegida con Corning Gorilla Glass. Brillo máximo de 600 nits y certificación TÜV Rheinland que asegura una baja emisión de luz azul. Color gamut 100% DCI-P3 y contraste 100000:1. Procesador Qulacomm Snapdragon 865 5G de 8 núcleos hasta 2,84 GHz. Gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.0. Sin posibilidad de microSD. Cámara trasera Triple: 64MP (Sony IMX686) con f/1.7 + 8 MP para el gran angular de 120º (HI846) + 2 MP para macro (OV02A10). Graba 8K y también en cámara lenta a 240 fps en 1080P y 480 fps en 720P. Cámara frontal 8MP con f/2.0. Conectividad y extras Dual-SIM 5G (SA+NSA), Bluetooth 5.1, WiFi 6 de doble banda + 2×2 MIMO, NFC, GPS Dual y conector USB Tipo C (3.0) con salida de HDMI. También trae conector para auriculares (jack de 3,5mm). Batería 4500 mAh con carga rápida de 55W (aunque trae un cargador de 18W en la caja). Sistema operativo RedMagic OS 3.0 basado en Android 10.

En las siguientes líneas te hablaremos del diseño del terminal, la calidad de su cámara, el rendimiento del teléfono y también de sus mejoras para gamers. ¿Estás preparado?

El diseño es muy bueno, parecido al de un móvil estándar

Cuando vimos los datos de peso y tamaño (sobre todo por su grosor y esos 218 gramos) nos esperábamos un móvil bastante tocho e incómodo de usar. Sin embargo, eso no es lo que encontramos. Gracias a una combinación que mezcla el metal con el cristal han creado una parte trasera muy ergonómica que ayuda a que sostenerlo sea muy cómodo. El problema de este diseño es que, como no tengas una funda, correrá por las mesas y superficies como ningún otro.

Es un móvil cómodo para el día a día y además tiene unos bordes bastante finos para ser un móvil gamer (a pesar de tener una pantalla plana y no curvada). Se nota tanto que en algunos juegos como Clash Royale (en formato vertical) se puede llegar a tocar la pantalla sin querer y, por culpa de su gran sensibilidad, realizar pulsaciones sin querer en la parte inferior derecha del frontal. Eso nos indica que el móvil está hecho para jugar, pero en formato horizontal. La experiencia en vertical es como la de cualquier otro móvil de gama alta con unos bordes reducidos.

La pantalla del RedMagic 5G está cerca de la perfección

El terminal monta un panel AMOLED fabricado por Visionox que llega hasta los 144 Hz con resolución Full HD+ y eso es realmente impresionante. Se siente muy fluido en todo momento y arroja una calidad de imagen excepcional.

Es una pantalla con un brillo muy bueno y unos colores realmente atractivos. Jugar en este móvil o hacer cualquier cosa con él es una pasada. Una pantalla a la altura que demuestra que no solo Samsung sabe hacer paneles buenos. Eso sí, la pantalla no siempre funcionará a 144 Hz sino solo en aquellas aplicaciones compatibles. En los ajustes puedes configurar la tasa de FPS máxima que quieras, con un mínimo de 60 Hz. Es una de las mejores pantallas que hemos probado hasta la fecha.

Aquí tienes una lista de los juegos compatibles con los 120 Hz aunque, en realidad, muy pocos llegan a los 144 Hz. Solo algunos como Real Racing 3, Dead Trigger 2, Force Bullet o VainGlory lo consiguen.

En esta misma pantalla encontramos un sensor de huellas integrado que funciona bastante bien, aunque a veces falla como todos los de este estilo que hemos podido probar. También podrás usar el reconocimiento facial para desbloquear el móvil, aunque no es demasiado seguro al no ser 3D.

Repasemos, punto por punto, todo lo que encontrarás en este smartphone

Y ahora pasemos a detallar lo que encontrarás en este terminal, porque está lleno de detalles.

Parte frontal. Encontramos en este móvil un panel sin notch y sin agujero para la cámara , dejando a un lado todo tipo de inconvenientes para jugar. Eso sí, gozamos de unas esquinas redondeadas que en algunos juegos se cortan y eso puede llegar a ser un problema para algunos usuarios. A pesar de no tener notch, el frontal está bien aprovechado y su panel de 6,65 pulgadas no hace que el móvil sea demasiado grande.

, dejando a un lado todo tipo de inconvenientes para jugar. Eso sí, gozamos de unas esquinas redondeadas que en algunos juegos se cortan y eso puede llegar a ser un problema para algunos usuarios. A pesar de no tener notch, el frontal está bien aprovechado y su panel de 6,65 pulgadas no hace que el móvil sea demasiado grande. Parte trasera. El móvil tiene un aspecto gamer, para nada formal pero sí muy pulido y poco extravagante. Está disponible en color rojo y otras combinaciones, pero el negro es el más bonito (al menos para nuestro gusto). Lo que sí vemos es un gran logo que hace alarde del 5G en la parte trasera y también el símbolo de la marca junto a las letras de RedMagic. Ambas cosas pueden encenderse por separado y las letras de RedMagic se pueden configurar en diferentes colores (integra unas luces LED personalizables desde los Ajustes). Encontramos también en esta parte trasera su triple cámara en formato vertical con una combinación interesante, de la que hablaremos más abajo.

Diseño del RedMagic 5G 1 de 6

Ya en los laterales del móvil podemos encontrar un par de triggers en la parte derecha que nos permitirán mejorar nuestra experiencia en el juego, siempre y cuando lo hagamos en formato horizontal. Será en ese mismo lado donde encontraremos los botones de volumen y encendido, situados a una altura correcta.

En la parte izquierda encontramos un botón deslizable de color rojo que nos sirve para activar el modo juego, del cual también os hablaremos en el apartado correspondiente. Justo debajo de este, centrado en el lateral, hay una conexión magnética que permite acoplar el Magic Adapter, para dotar al teléfono de conexión a Ethernet y algunos extras más.

En cuanto a la parte superior encontramos en ella el jack para auriculares y el micrófono de cancelación de ruido mientras que en la parte inferior tenemos el conector de carga USB C, su potente altavoz y la bandeja Dual-SIM, sin posibilidad de expandir la memoria con microSD. Es uno de los pocos móviles del mercado con altavoz estéreo y jack de 3,5 mm.

Es un móvil cómodo, pero su ventilador lo hace muy diferente

Y ya que hablamos del diseño, tenemos que mencionar también su refrigeración activa junto a otras estructuras interiores que la mejoran. Este móvil, a diferencia de los móviles normales con refrigeración pasiva, goza de un potente ventilador que nos permite mover unos 4000 mm² de aire, incrementando el flujo en un 30% para lograr una muy buena refrigeración.

Podrás llevar el móvil hasta los 18 grados gracias a sus 15.000 RPM. Nubia ha mejorado la refrigeración del modelo anterior, el RedMagic 3S, en un 56%. En el interior de este Android encontramos intercambiadores de calor y también una especie de refrigeración líquida. Todo esto hace que el móvil no se caliente mucho. Aún así, cuando activamos el modo juego, ponemos el turbo, y pasamos a los 144 Hz, el ventilador empieza a soplar con un ruido que se hace incómodo las primeras veces que lo pruebas y manteniendo la temperatura del terminal. Este ventilador solo pesa 1 gramo. El móvil se calienta cuando va al máximo, pero mucho menos que otros.

La cámara del RedMagic 5G es polivalente, pero flaquea en algunos aspectos

Hablemos también de la cámara, a pesar de que no sea el fuerte de los móviles para gamers. Debería ser bastante buena si tenemos en cuenta que cuesta 600 euros. Sobre el papel, al menos, goza de un sensor principal de gran calidad aunque la experiencia es un poco diferente…

Un sensor principal Sony IMX686 de 64 MP con f/1.7.

con f/1.7. Un gran angular de 8MP con un ángulo de visión de 120º.

Un tercer sensor de 2 MP para las fotos macro.

Nubia siempre ha intentado hacer de la fotografía algo divertido y completo. De hecho, el funcionamiento de su app de cámara es muy bueno (aunque no está terminada y se echan cosas básicas en falta). En la aplicación encontraremos muchísimos modos y opciones entre las que destacan: el modo Pro, el modo noche y también una selección de modos divertidos (dibujar con la luz, rastro de estrellas, trayectoria, fotos en RAW, clon, cámara lenta, macro, 3D, cámara artística, fantasma y algunos más). Hemos estado probándolos y funcionan bien, pero los resultados son poco profesionales.

La calidad de las fotos es buena, pero no a la altura de la gama alta

De opciones va bien cargado, pero los resultados no son tan buenos como nos hubieran gustado. A pesar de montar un potente sensor de 64 MP firmado por Sony su cámara principal no logra unas fotos a la altura de otros gama alta en todas las condiciones. Nos encontraremos con fotos de gran calidad (disparadas por defecto a 16 MP) cuando tenemos buena luz, al aire libre, en interiores, etc. En cuanto al modo noche y a cuando se va la luz, la cosa se complica bastante y los resultados no podemos decir que sean del todo buenos.

Tampoco nos ha gustado demasiado su IA automática que ajusta los colores de la escena usando algoritmos avanzados. A veces esta IA funciona bien pero otras, como en el caso de las fotos en entornos naturales, satura demasiado. Y también hemos detectado otro fallo, que no goza de un modo para el gran angular. De hecho, la única forma de usarlo en este momento es con el modo Pro. Sabemos que el software no está terminado al 100%, pero es un detalle que debería estar listo estando el móvil ya a la venta.

Foto sacadas con el RedMagic 5G 1 de 7

Como puedes ver en la galería, las fotos no son malas pero siempre y cuando haya buenas condiciones de luz. Tenemos que tener en cuenta que estamos ante un móvil de 600€, razón por la cual debemos ser más críticos que con un móvil de 300€. Lo que queda claro es que la mayor parte del presupuesto se ha gastado en mejorar la experiencia en juegos, y es algo totalmente razonable.

Otra de las cosas que encontramos en miles de móviles a día de hoy es el zoom. En este caso gozamos de opción a x3, x5 y x10. Como podéis ver en la siguiente galería, el zoom es usable hasta x3 (haciendo uso del recorte digital, ya que no tiene zoom óptico) pero cuando vamos más allá de x5 la cosa cambia y los resultados no sirven más que para mera curiosidad.

Zoom del RedMagic 5G 1 de 4

Otra de las cosas que ofrece es grabación de vídeo en 8K, y también a cámara lenta gozando de hasta 480 FPS en HD. La grabación de vídeo es buena y también la estabilización. Destaca porque tiene un enfoque muy rápido, algo que nos ha encantado. Es más, nos da la sensación de que graba mejor que hace fotos y es un detalle interesante a mencionar. También capta muy bien el sonido, debido a su micrófono integrado de gran calidad para poder hablar sin problemas en los juegos.

El RedMagic 5G es uno de los pocos móviles que graba 8K

En cuanto a la cámara para selfies encontramos una lente de 8 MP que capta fotos con muy buena calidad y las interpola a 12 MP. Son fotos correctas, de buena calidad para una cámara selfie de su categoría, pero sin destacar demasiado si la enfrentamos contra otros gama media del mercado (móviles de 250€).

El rendimiento del RedMagic 5G es de 10, y la autonomía también

Hablar de potencia en un móvil gamer es algo necesario. Viendo el hardware que tiene este teléfono, entre el Snapdragon 865, la memoria RAM LPDDR5 (unos 44GB/s de lectura) y el almacenamiento UFS 3.0 (un 83% más rápido); nos esperamos potencia a raudales y lo cierto es que así es. Algunos pueden llegar a pensar que cuando abras un juego a 144 Hz la potencia no será la misma pero lo cierto es que se equivocan.

Probando Real Racing 3, a 144 Hz, podrás disfrutar de una tasa estable de FPS por encima de los 140 sin ningún problema y en juegos a 90 y 60 fps, todavía mejor. Gozamos de una cantidad de imágenes por segundo muy estable en todos los juegos que hemos probado. Lo único que no hemos podido probar es la red 5G. Sí hemos probado una tarjeta con 5G pero en la zona en la que nos encontrábamos al momento de probar el móvil no disfrutaba de esta cobertura. Nubia promete una velocidad de descarga de hasta 7.5 Gbps de descarga y 3 Gbps de subida. Lo que sí hemos podido notar es una muy buena cobertura y una señal de red muy estable, así como una transición muy rápida del WiFi a los datos para no perdernos nada.

Test de AnTuTu del RedMagic 5G

En el test de AnTuTu hemos llegado hasta los 595800 puntos y viendo la lista de los móviles más potentes del momento encontraríamos este RedMagic 5G solo por debajo del iQOO Neo 3, su rival más directo. Hablamos de la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Es decir, que los 12 GB de RAM serán difíciles de aprovechar.

Con muy buen sonido y refrigeración

En este móvil gamer encontramos dos aspectos clave que conviene mencionar:

El sonido : llama la atención desde el primer momento por su calidad y cuerpo. De hecho, disfruta de dos altavoces estéreo que nos permiten una experiencia genial. Entre los formatos soportados está DTS:X Ultra con 7.1. Pero es que además de eso tiene una característica extra llamada 4D Shock que nos permite vibrar, literalmente, con su potencia de sonido.

: llama la atención desde el primer momento por su calidad y cuerpo. De hecho, disfruta de dos altavoces estéreo que nos permiten una experiencia genial. Entre los formatos soportados está DTS:X Ultra con 7.1. Pero es que además de eso tiene una característica extra llamada 4D Shock que nos permite vibrar, literalmente, con su potencia de sonido. La refrigeración: juega un papel importante en este móvil, siendo esta realmente potente cuando se necesita. Eso sí, como te habíamos comentado, también llega a ser molesta las primeras veces por su ruido. Con el tiempo te acostumbrarás a ignorarla mientras juegas a toda potencia.

La capa de personalización del RedMagic 5G

Pero además de potencia, en este móvil encontramos también otras cosas junto a un software a medio terminar. De hecho, en medio del análisis nos llegó el último firmware que integraba, por fin, estadísticas de la batería. Hemos estado varias semanas probando el terminal sin estas. Aún así, hemos podido ver la duración real de la batería, la cual es bastante buena.

Esta capa de software RedMagic 3.0 se basa en Android 10 y, pese a los numerosos adornos y cambios de Nubia a nivel visual, el funcionamiento es el de Android stock. La diferencia aquí es que tenemos más ajustes, un launcher muy diferente y muchas opciones de personalización.

A su vez, tenemos muy poco bloatware. Eso hace que la fluidez del sistema sea muy elevada y una de las más rápidas que hemos probado.

¿Cuánto dura la batería del RedMagic 5G?

La autonomía es brutal. Gracias a la poca personalización de Android 10 y a la buena optimización del modo de 144 Hz, consigue una autonomía que ronda las 8 o 9 horas de pantalla. Para que te hagas a la idea, es una cifra muy buena si hablamos de un móvil 5G (auque no lo estábamos usando en las pruebas). 9 horas de pantalla es un dato de nota, también para jugar. Con esta batería no será el típico móvil que aguante menos de una jornada de uso pero si vas a jugar durante mucho tiempo la cosa cambia bastante, pues en el modo turbo el consumo sí se dispara un poco. Aún así, te dará para una larga sesión de juego que podría no bajar de las 6 o 7 horas.

Además de esa buena autonomía, el móvil soporta carga rápida de 55W que nos permite cargarlo en solo 40 minutos. El problema es que, al menos en Europa, viene con el cargador de 18W que lo carga en unos 90 minutos.

Todas las mejoras que tiene para jugar son brutales, aquí te hablamos un poco más de ellas

Su software a medio terminar se olvida cuando probamos su Espacio de juego. Este espacio se puede activar con el botón rojo que encontramos en la parte izquierda del móvil. Como puedes ver en la fotografía, además de ajustar la iluminación y ajustes personalizados, nos permitirá cambiar un montón de ajustes en los juegos.

Aumentar el rendimiento del móvil.

Mejorar la frecuencia de la GPU.

Dar prioridad a la red para jugar.

Activar el ventilador.

Activar la pantalla de 144 Hz.

Configurar el sonido Choque 4D (4D Shock).

Y algunos detalles más.

Los gatillos integrados te dan ventaja al jugar

En el lateral derecho del móvil encontramos unos triggers configurables manualmente que podemos usar en cualquier juego. Estos triggers tienen una respuesta de 300 Hz, doble pulsación y una capacidad de respuesta de 2 ms (superior a la de la pantalla). Podremos configurar qué parte de la pantalla queremos que pulsen para usarlos en cualquier juego aunque por defecto son compatibles con algunos títulos famosos como Asphalt 9 Legends, PUBG Mobile o Knives Out.

Esto podrá mejorarse con dos de los accesorios que Nubia ha lanzado para el móvil:

Gamepad acoplable (el Pro Handle), que te permite añadir un joystick y mejorar la experiencia.

El Magic Adapter, que tiene conexión a Ethernet y algunos detalles más.

Y toda esta experiencia se ve mejorada con el sonido 4D Shock que nos permite disfrutar de una experiencia brutal en juegos como COD Mobile, PUBG Mobile o Fortnite. Son varios añadidos que hacen que jugar en este móvil sea una pasada.

Nuestra opinión del RedMagic 5G de Nubia

Después de todo lo anterior te preguntarás, ¿debo comprar el RedMagic 5G? Pues lo cierto es que si estás buscando uno de los mejores móviles del mercado para jugar, la respuesta es un rotundo sí. Pero hay más. Y es que, a pesar de que la fotografía no sea el fuerte de este móvil, sí lo es la experiencia de uso y su impresionante pantalla AMOLED de 144 Hz.

Usarlo para navegar por Internet, editar fotos, abrir apps, etc. es una delicia. La fluidez de los 144 Hz nos ofrece una experiencia de uso excelente. Además, como bien avanzábamos en el apartado de diseño, pese a su gran tamaño de pantalla no se hace para nada incómodo en la mano y es un móvil perfectamente válido para llevar en el bolsillo a diario. Nos dará una mejor experiencia que otros móviles más caros.

¿Dónde comprarlo al mejor precio?

Está disponible a la venta en Europa, y su precio oficial es de:

RedMagic 5G con 8 GB de RAM + 128 GB – 579€ .

. RedMagic 5G con 12 GB de RAM + 256 GB – 649€.

Lo encontrarás a ese precio en la web oficial de la marca, aunque también está disponible en Amazon. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una oferta estupenda en la que lo puedes conseguir por solo 550€. Si lo quieres, puedes tenerlo pinchando en el botón.