GameSir continúa trayendo mandos geniales al mercado. Tras los estupendos GameSir X2s y GameSir G8 Galileo, el fabricante ha lanzado un nuevo mando para móviles que es una verdadera innovación con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. Se trata del GameSir X4 Aileron, un mando de dos piezas con un funcionamiento muy similar al de los Joy-Con de la Nintendo Switch.

Ya tenemos el GameSir X4 Aileron en nuestra mesa de análisis listo para destripar cada uno de sus detalles. La verdad es que tiene una pinta brutal como mando para llevar de viaje y te adelantamos que también sirve para jugar dos personas a la vez. Así que quédate hasta el final y ¡acompáñanos a conocerlo!

GameSir X4 Aileron: un mando Bluetooth de dos piezas lleno de sorpresas

El GameSir X4 Aileron es un mando de dos piezas que se conecta por Bluetooth a tu móvil Android. Tiene un montón de tecnologías y funciones avanzadas, pero vayamos paso por paso. Echa un ojo a su ficha técnica para luego evaluar cada una de sus características.

Características GameSir X4 Aileron Peso 184 gramos. Conectividad Bluetooth. Puertos USB-C para cargarlo. Compatibilidad Android 8.0 o superior. Tamaño del teléfono compatible (sin funda):

– 68 — 95 mm de anchura

– 12,5 mm o menos de profundidad Tecnologías Efecto Hall en gatillos y joysticks. Extras V-Touch (función para mapear el mando), luces RGB personalizables, diseño de dos piezas que se unen magnéticamente, y palancas y cruceta reemplazable. Software GameSir app para personalizar el mando. Contenido de la caja 1x GameSir X4 Aileron, 1x cable USB-C de 0,5 m, 2x palancas pequeñas, 2x palancas cóncavas, 1x control direccional facetado, 2x almohadillas de goma de 2 mm de grosor, 1x almohadillas de goma de 2 mm de grosor, 1x estuche de transporte, 1x manual de usuario, 1x certificación, 1x tarjeta de agradecimiento y 1x sticker de GameSir.

¿Cómo es el mando GameSir X4 Aileron?

El GameSir X4 Aileron tiene una calidad de fabricación de primer nivel. Después de todo, es un mando con licencia oficial de Xbox. Está hecho con un plástico de color negro mate y con unas almohadillas de goma texturizada en las empuñaduras para que no se te resbale.

No es el mando para móviles más ergonómico que he tenido en las manos (el GameSir G8 Galileo sigue teniendo ese trono), pero es muy cómodo y lo he podido usar durante horas sin que me cause fatiga en las manos. Eso sí, como mando para viajes, sí que me parece una de las mejores opciones en la actualidad.

Y es que el GameSir X4 Aileron es un mando de dos piezas, como los Joy-Con de la Nintendo Switch, que tienen la ventaja de que se pueden unir magnéticamente de forma robusta entre sí para ocupar muy poco espacio y así llevarlo en su estuche rígido (incluido en la caja) bien protegido. Además, este tipo de diseño de dos piezas permite que el mando sea compatible con cualquier móvil sin importar su longitud.

Todos los detalles del GameSir X4 Aileron 1 de 14

Siempre y cuando tu móvil tenga Android 8 o superior, una anchura de entre 68 y 95 mm, y un grosor de no más de 12,5 mm, lo podrás usar con el mando GameSir X4 Aileron. Otra ventaja de este diseño es que, al no estar unidas físicamente las dos partes del mando, deja libre la sección trasera del móvil para que puedas conectarle un cargador inalámbrico (magnético) o un ventilador. ¿Tiene alguna desventaja? Sí, que no es tan estable como otros mandos, aunque no he tenido ningún problema a la hora de jugar ni se hace molesto.

Otro «defecto» que le encuentro es que quizás tenga problemas con móviles que tengan un módulo de cámara que sobresalga bastante, como, por ejemplo, el Nubia Z60 Pro Ultra.

Encendido y apagado inteligente

Cada parte del mando tiene una pinza de color verde que sujeta firmemente el móvil. Lo interesante de estas pinzas es que, cuando están elevadas, el mando se encienden automáticamente. Y cuando están abajo, el mando se apaga porque entiende que no lo estás usando. Es una idea sencilla, pero muy útil para evitar que el mando quede encendido y así ahorrar batería.

¿Se puede encender sin levantar las pinzas? Sí, puedes hacerlo para usarlo a modo de mando Bluetooth normal. Para ello, tendrás que forzar el encendido, tal como explican en el manual de usuario GameSir X4 Aileron.

Puedes personalizar los botones, palancas y cruceta como quieras

En cuanto a los botones, usa el esquema oficial de los mandos de Xbox. Es decir, cuenta con dos palancas asimétricas, botones ABXY, botón de menú, botón de vista, botones traseros RB, LB, RT, LT, un botón de compartir, un botón de Xbox y un control direccional o cruceta.

Adicionalmente, tiene dos botones en la parte de atrás y un botón M que permite cambiar el efecto y el brillo de las luces RGB de los joysticks, así como cambiar el modo de disparo de los gatillos y el orden de los botones ABXY.

Cabe destacar que en la caja incluye dos pares de palancas adicionales de diferentes tamaños que puedes instalar fácilmente quitando las palancas que están instaladas. Solo tienes que tirar un poco de ellas hasta que salgan.

También trae un control direccional extra con un diseño diferente para que puedas ponérselo si no te gusta el que viene instalado. Los botones ABXY se pueden quitar de igual forma para ordenarlos como tú prefieras. ¡Puedes ponerle el esquema de Nintendo si quieres!

¿Qué tal funciona el GameSir X4 Aileron?

Como mencionamos al principio, el GameSir X4 Aileron se conecta a tu móvil por Bluetooth. Para emparejarlo tienes que acoplar ambas partes del mando al móvil y luego mantener pulsado por 2 segundos el botón de Bluetooth. Después, simplemente activa el Bluetooth del teléfono y selecciona el mando en la lista de dispositivos cercanos. Una vez conectado, podrás empezar a usarlo con juegos compatibles o personalizarlo con la app de GameSir.

Su funcionamiento es impecable. Todos los botones responden rápido y no cuesta mucho pulsarlos. Cabe recalcar que las palancas cuentan con efecto Hall, lo que significa que no tendrán problemas de drift (movimientos involuntarios). Aparte, tienen anillos de deslizamiento antifricción, lo cual brinda un control más suave.

Los gatillos son especiales porque ofrecen un funcionamiento dual: puedes usarlos en modo analógico (ideal para juegos de carreras donde se requiere detectar distintos niveles de pulsación) o en modo «hair trigger» (una gran ventaja en juegos FPS, por ejemplo, ya que detecta la pulsación al mínimo toque sin retraso).

A pesar de que la conexión del mando con el móvil es por Bluetooth, no notamos latencia al jugar. Ni siquiera al jugar con servicios de juegos en la nube (Game Pass y GeForce Now) percibimos lag o una latencia alta que afecte la experiencia.

Es compatible con juegos móviles que no soportan mandos

Por cierto, este mando tiene una función llamada «V-Touch» para mapearlo y hacerlo compatible incluso con juegos que no soportan mandos. Al principio cuesta un poco usar esta función (en el vídeo de abajo se explica cómo hacerlo), pero una vez que lo configuras la primera vez, el resto será pan comido.

Se puede usar una sola parte del mando

Otro de los detalles que me sorprendió de este mando es que puedes usar una sola parte del mismo de forma independiente (la izquierda con la cruceta). Incluso, es posible usar cada parte del mando de manera independiente para que así puedan jugar dos personas a la vez en el móvil. Sí, como con los Joy-Con de la Switch.

Y con respecto a su autonomía, tiene una batería de litio de 400 mAh en cada parte del mando que dura bastante. Llevo más de tres días usándolo y aún no he tenido que cargarlo. Dicho sea de paso, se carga a través de su puerto USB-C.

¿Vale la pena el mando GameSir X4 Aileron?

El GameSir X4 Aileron es sin dudas el mando para móviles más versátil que he tenido la oportunidad de probar. Es un sueño hecho realidad para los que deseaban unos «Joy-Con» para Android.

Es duradero, tiene palancas, crucetas y botones intercambiables, su diseño compacto lo hace ideal para viajes, responde rápido, su latencia es mínima y se puede usar en modo individual o con las dos partes separadas para que jueguen dos personas. ¡Es muy completo! Si tuviéramos que ponerle alguna pega es que no se acopla bien a los móviles con módulo de cámara grande y que mapearlo es un tanto complicado.

