Si estás buscando un mando que pueda llevar tu experiencia de juego móvil al siguiente nivel, puede que quieras echar un vistazo al nuevo GameSir X2s. Se trata de un mando que funciona tanto con los iPhone de la serie 15 como con dispositivos Android, y tiene algunas características sorprendentes que lo hacen destacar entre la multitud.

Es muy parecido al GameSir G8 Galileo que analizamos a finales del año pasado, pero es más compacto y más barato, lo que lo hace más interesante para gamers viajeros o con presupuesto limitado. Lo hemos estado probando para contarte cómo es y si vale la pena. ¡Acompáñanos!

GameSir X2s: un mando ergonómico con estética retro y controles precisos de efecto Hall

El GameSir X2s es un mando que se conecta al puerto USB-C de tu móvil Android o iOS. Se acopla en los extremos superior e inferior del dispositivo, convirtiéndolo así en una consola portátil con todos los botones y joysticks que necesitas para jugar cómodamente a cualquier juego de móviles. Estas son sus especificaciones técnicas:

Características GameSir X2s Dimensiones y peso 117,9 x 84,36 x 37,53 mm. Pesa 171,6 gramos. Conectividad USB-C ajustable. Puertos USB-C para cargar el móvil. Compatibilidad Android 8.0 o posterior y serie iPhone 15. Tamaño del teléfono compatible (sin funda):

– 110 — 168 mm de longitud

– 13 mm o menos de profundidad

– Profundidad de la cámara del teléfono ≤ 5 mm. Tecnologías Efecto Hall en gatillos y joysticks y botones mecánicos. Extras Función turbo y diseño con revestimiento de goma para un agarre más cómodo. Software GameSir app para personalizar el mando.

¿Cómo es el mando GameSir X2s?

A diferencia del GameSir G8 Galileo, este GameSir X2s no tiene empuñaduras largas, sino que apuesta por un diseño más compacto que sacrifica la ergonomía por la movilidad. Es mucho más ligero (pesa unos 170 gramos) y no ocupa casi nada de espacio, por lo que es perfecto para llevarlo contigo allá donde vayas.

Además, debemos decir que, pese a no ser tan ergonómico como el G8 Galileo, nos ha parecido muy cómodo de usar. Sus empuñaduras tienen una sutil elevación y están cubiertas con una goma que hace que el agarre sea más confortable y no te resbale el mando si te sudan las manos.

Cabe mencionar que su conector USB-C es móvil. Esto significa que puedes ajustar la posición del puerto para adaptarlo a tu teléfono, y no tienes que preocuparte por dañar el puerto de carga o bloquear los altavoces.

Todos los detalles del GameSir X2s 1 de 12

Con respectos a sus características, no encontramos sorpresas. Como era de esperarse viniendo de GameSir, tanto sus joysticks como sus gatillos cuentan con sensores de efecto Hall. ¿Qué significa eso? Básicamente, que no hay un contacto físico entre los componentes del mando para detectar las acciones. Eso evita que los joysticks sufran de desviación a largo plazo (un problema muy en los mandos de la Nintendo Switch, por ejemplo) y que la precisión en la pulsación de los gatillos sea de 0,1 mm.

También cuenta con una cruceta, los botones ABXY y varios botones de menú (opciones, pausa, captura de pantalla, etc.). Por cierto, la disposición de los botones y la combinación de colores blanco y púrpura claro está inspirada en las consolas retro, específicamente en la Nintendo 2DS. Y tiene un puerto USB-C para cargar tu móvil mientras lo estás usando.

¿Qué tal funciona el GameSir X2s?

El GameSir X2s funciona a la perfección con cualquier juego que soporte mandos. Sus sticks son sensibles y precisos, y evitan cualquier deriva o zona muerta que pueda arruinar tu juego. Además, puedes personalizar la sensibilidad y la zona muerta de los sticks mediante la app de GameSir para adaptarlo a tus exigencias específicas. Por cierto, estos sticks tienen una vida útil de hasta 5 millones de ciclos.

Sus gatillos también nos han fascinado. Son rápidos y precisos, y tienen una retroalimentación lineal que te da más control sobre tus acciones. Puedes ajustar la distancia de recorrido del gatillo utilizando la app de GameSir, y encontrar la mejor configuración para tus preferencias.

También tiene una función Turbo exclusiva que te permite activar el modo de disparo rápido para mejorar la velocidad de combate. Esto resulta especialmente útil en los juegos de disparos o de lucha en los que es necesario desencadenar una avalancha de ataques.

El GameSir X2s también tiene un botón de captura que te permite hacer capturas de pantalla de tu juego y compartirlas con tus amigos o en las redes sociales rápidamente.

Es importante aclarar que no solo es compatible con juegos de móviles que soportan mandos, sino también con plataformas de juego en la nube y aplicaciones de juego remoto. Puedes usarlo con juegos como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Fortnite, Genshin Impact, Asphalt 9 y Minecraft, así como con aplicaciones y servicios como GeForce Now, Xbox Game Pass, Steam Link, PS Remote Play, etc.

¿Merece la pena el mando GameSir X2s?

El GameSir X2s es un mando que ofrece mucho valor por su precio. Tiene funciones increíbles que mejoran tu juego, como los joysticks de efecto Hall, los gatillos precisos, la función Turbo, el botón de captura y la app de GameSir para personalizarlo.

También tiene un diseño ligero, cómodo y compacto que facilita su uso durante largas sesiones y viajes. Es compatible con una gran variedad de juegos y plataformas que te permitirán disfrutar del juego móvil como nunca antes. Sin dudas, merece la pena considerando que vale 60 € o menos según la oferta.

Puedes conseguirlo con un 10% de descuento en Amazon usando el cupón anriax2s y este botón:

También puedes llevártelo con un 10% de descuento en la tienda oficial de la marca, pero debes aplicar el cupón x2sfans10off con el siguiente botón: