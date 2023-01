La carga inalámbrica ha sido una mejora que ha llegado para quedarse y que, pese a sus peculiaridades (como el tiempo que demora cargar), muchas personas la utilizan para cargar sus móviles. Por eso, en esta publicación te mostraremos cuáles son los 10 mejores cargadores inalámbricos que puedes conseguir en el mercado.



Sobre los cargadores inalámbricos, su funcionamiento y sus estándares

Aunque a la carga inalámbrica se le llama de esta manera, en realidad no sería un término correcto. Esto se debe a que, generalmente, el móvil debe estar en contacto directo con el cargador para que funcione. De hecho, la misma funciona generando un campo electromagnético que es captado por el smartphone.

Los móviles y los cargadores que tienen dicha capacidad cuentan con unas bobinas de inducción electromagnética para conectarse, generar y recibir la energía. El cargador envía una señal de forma permanente esperando a que el smartphone entre en contacto. Cuando la recibe procede con la trasferencia de electricidad.

Antes de saber cuáles son los 10 mejores cargadores inalámbricos, lo primordial es que conozcas los principales estándares de carga inalámbrica:

El estándar Qi, el más usado de la actualidad

Este vendría siendo el estándar de mayor popularidad entre los móviles y cargadores inalámbricos (y del que existe mayor cantidad de cargadores). Es el que proporciona una mayor potencia a los smartphones. El detalle es que para funcionar de forma apropiada, el cargador necesita estar lo más cerca posible del teléfono. Incluso el móvil debe estar colocado en una posición exacta para cargar correctamente o de lo contrario podría no funcionar.

PMA, una alternativa potente a tener en cuenta

El estándar PMA (también conocido como Airfuel) tiene dos puntos a su favor, el primero es que maneja campos electromagnéticos más fuertes que el estándar Qi lo que le permite cargar un smartphone incluso si no está en una posición específica y el segundo es que puede ser lo bastante potente para cargar varios móviles de forma simultánea.

Fast Wireless Charging, el estándar de Samsung

Este estándar fue desarrollado por Samsung, pero adaptado específicamente para trabajar con los móviles de dicha marca. De hecho, el mismo es perfecto para móviles de gama alta de la marca Samsung que sean compatibles con el estándar Qi.

Wattup, un estándar que carga a distancia

Este estándar tiene la capacidad de cargar un smartphone a 5 metros de distancia del cargador. Por lo que realmente se puede considerar como una auténtica carga inalámbrica, pero puede demorarse mucho en cargar un smartphone totalmente si se hace a distancia.

Cota, una versión con más alcance y menos potencia

Cota es similar a Wattup, pero hace uso de la tecnología WiFi y Bluetooth para ofrece un alcance mayor (10 metros de distancia). Obviamente, el smartphone debe ser compatible con dicho estándar para que funcione. Su punto débil es la potencia de carga eléctrica, ya que solo soporta 1 vatio.

Consideraciones a tener antes de elegir un cargador inalámbrico

La cantidad de carga que puede recibir un móvil dependerá tanto del smartphone como del cargador y el estándar que utilice el mismo. Por ejemplo, el estándar Qi suele utilizar hasta 15 vatios de potencia eléctrica (sobre todo en móviles Samsung de gama alta), aunque la tendencia mayoritaria es ver cargadores de 5, 7,5 y 10 vatios. Lo ideal, es que el cargador que elijas vaya acorde con la potencia de carga que soporta tu móvil para que funcione apropiadamente.

Por ejemplo, si compras un cargador con 10 vatios de potencia y tu smartphone solo soporta 5 vatios, no cargará más allá de 5 vatios. Todo esto podrás verificarlo revisando las especificaciones tanto de tu smartphone como del cargador que quieras comprar. Recuerda comprobar el estándar de carga inalámbrica de tu móvil y la potencia que maneja el mismo para que no termines por comprar un cargador inalámbrico que no te sirva.

En lo que a diseño se refiere, también los puedes encontrar de aspectos y funciones muy diferentes. Los más buscados son aquellos que poseen una base para colocar e insertar el móvil de modo que se encuentre en la posición exacta para ser cargados. Esto se debe a que algunos cargadores no pueden cargar apropiadamente un móvil si son colocados en una posición incorrecta.

También se encuentran algunos de forma circular con los que solo debes colocar tu smartphone encima del mismo, así como aquellos con la capacidad de cargar no solo móviles, sino también gadgets como auriculares y relojes inteligentes. Otro detalle es que a veces el cargador no incluye cable para conectarlo.

Además, te aconsejamos que elijas uno que vaya acorde con lo que necesitas. Por ejemplo, si solo tienes un smartphone que posea carga inalámbrica, elige un cargador especializado en cargar smartphones y evita aquellos que te ofrecen accesorios que cargan inalámbricamente otros gadgets como relojes inteligentes o auriculares (al no ser que planees adquirir algunos de estos próximamente).

Los 10 mejores cargadores inalámbricos que existen en el mercado

Ahora que ya conoces los estándares, las potencias de carga y las variaciones de su diseño te presentaremos los 10 mejores cargadores inalámbricos. Los cargadores que verás a continuación son de diversos diseños, funcionalidades y compatibles con la gran mayoría de los smartphones. Por tanto, no tenemos la menor duda de que aquí puedes encontrar el cargador inalámbrico que estás buscando o que necesitas:

Cargador inalámbrico INIU con certificación Qi, uno de los 10 mejores cargadores inalámbricos

Con una potencia de 15 vatios, el Cargador inalámbrico INIU está basado en el estándar Qi. Además de eso, es compatible con una enorme lista de móviles, entre los que podemos mencionar los Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, el Google Pixel e incluso los iPhone.

Posee un chip de alta eficiencia para adaptarse al dispositivo que cargues. No olvides que cada móvil tiene niveles de carga que difieren. Este cargador incluye un cable USB-C y te ofrece una garantía de 30 días. Su valor es de 18,92 € ¿Qué más puedes pedir?

Cargador inalámbrico Tec-Digi, uno de los mejores y más versátiles cargadores inalámbricos

Si tu smartphone es compatible con una potencia de carga de 5 vatios y con el estándar de carga Qi, el cargador inalámbrico Tec-Digi será perfecto para ti. Posee luces LED multicolor que indican el estado en el que se encuentra la carga de tu móvil y tiene compatibilidad con muchos de los smartphones disponibles en el mercado. Además de eso, posee un sistema de almohadillas antideslizantes.

Aunque su potencia de carga estándar es de 5 vatios, posee una modalidad de carga rápida de 10 vatios compatible con los smartphones de marca Samsung, Huawei y Google Pixel. Viene en color blanco y su precio es de 17,35 €.

Cargador Inalámbrico Belkin 3 en 1, uno de los 10 mejores cargadores inalámbricos por su versatilidad

Aunque tiene gran compatibilidad con dispositivos Apple, al ser basado en el estándar Qi, el cargador Inalámbrico Belkin 3 en 1 es compatible con cualquier móvil que maneje dicho protocolo de carga inalámbrica.

El referido cargador tiene la capacidad de cargar no solo smartphones, sino auriculares y relojes inteligentes de forma simultánea. Tiene una potencia de 5 vatios, ofrece una garantía de 2 años y viene en los colores blanco (78,99 €) y negro (76,14 €).

Base de carga inalámbrica Amazon Basics, una alternativa funcional para muchos smarthphones

El cargador inalámbrico de Amazon Basics es sumamente versátil y te funcionará a la perfección con cualquier móvil que maneje el estándar de carga inalámbrica Qi. Si tu móvil es compatible con una potencia eléctrica de 5 o 10 vatios, será un cargador que te funcione perfectamente. Además de ser compatible con los iPhone también lo es con los Samsung y LG.

Dispone de luces led para que sepas el estado de la carga y un cable USB-C para que lo puedas usar sin mayores contratiempos. Su costo es de 20,97€.

Cargador Dual COSOOS, uno de los 10 mejores cargadores inalámbricos con capacidad para cargar dos móviles

A diferencia del resto de los cargadores que te hemos mostrado hasta ahora, el cargador Dual COSOOS tiene la capacidad de cargar dos smartphones al mismo tiempo. Además, está certificado para usar el estándar Fast Wireless Charging de Samsung. Aparte de lo ya mencionado, incluye cable USB-C. Su potencia es de 5 vatios, tiene la capacidad de cargar auriculares y su precio es de 33,71 €.

Adquiere tu Cargador Dual inalámbrico COSOOS en Amazon

Cargador inalámbrico Samsung Wireless Charger, uno de los 10 mejores cargadores inalámbricos por su potencia

Con una potencia eléctrica de 25 vatios, el cargador inalámbrico Samsung Wireless Charger es perfecto para los móviles con una buena capacidad de carga inalámbrica. A diferencia de otros dispositivos de la lista, este está especialmente creado para los móviles Samsung. Su costo es de 59,90 €, pero si tienes un móvil Samsung te vendrá como anillo al dedo.

Cargador inalámbrico plegable KLiHD, un cargador potente y adaptable a otros móviles

El cargador inalámbrico plegable KLiHD es compatible con gran parte de los móviles Samsung y iPhone y también con varios modelos de Huawei y Xiaomi. Ofrece una potencia de hasta 15 vatios, pero puede cargar smartphones que manejen potencias menores como 5, 7,5 o 10 vatios. También puede cargar auriculares y cuesta 15,99 €.

Adquiere tu cargador Inalámbrico Plegable KLiHD en Amazon

Recuerda que algunos de estos cargadores inalámbricos no incluyen cable USB. Por eso, te dejamos a la mano otra publicación donde te mostramos cuáles son los mejores cables USB-C que pueden conseguirse en España. Si eres de los que pasan mucho tiempo manejando, te recomendamos estos excelentes cargadores para que recargues tu móvil en el coche.

Recuerda que algunos de estos cargadores inalámbricos no incluyen cable USB. Por eso, te dejamos a la mano otra publicación donde te mostramos cuáles son los mejores cables USB-C que pueden conseguirse en España. Si eres de los que pasan mucho tiempo manejando, te recomendamos estos excelentes cargadores para que recargues tu móvil en el coche.