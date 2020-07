Lo bueno de la miniaturización es que ha permitido juntar múltiples cosas en un solo dispositivo. Así, tu smartphone es agenda, reloj, teléfono, consola de juegos, centro multimedia, cámara fotográfica y muchas cosas más.

Esto es sencillamente genial, y permite que dispositivos como el Xiaomi Mi Note 10 sean una realidad. Este es un móvil muy potente, con una cámara de nivel profesional perfecta para lo que desees, pero ¿sabes que es lo mejor? Que puedes llevarlo por 375€, mucho menos de lo que te costaría solo el objetivo de una cámara.

Características del Mi Note 10, rendimiento y cámaras de gama alta, pero a precio de gama media

Cuando se presentó junto a su hermano mayor a finales del el año pasado, el Xiaomi Mi Note 10 dio mucho de qué hablar, y con razón. Es un dispositivo con unas especificaciones excelentes, y capaz de batirse con móviles mucho más costosos sin despeinarse.

Pero eso no es lo único, sino que además tiene una configuración de cámaras que no le envidian nada al iPhone 11 Pro Max. La versión Pro de este móvil conquistó DxOmark totalmente, y aún hoy se mantiene en el top 10 de mejores cámaras del mercado.

“Pero ese es el modelo Pro, ¿el de la oferta no es el estándar?” Sí, pero las diferencias entre el Mi Note 10 y el Mi Note 10 Pro son muy pocas, y realmente afectarán de forma significativa su calidad fotográfica. Pero ya hablaremos de eso, mientras, mira el resumen de sus especificaciones:

Pantalla Super AMOLED de 6,47″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y HDR10.

(2340 x 1080) y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Cámara trasera quíntuple de 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP.

de 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 5260 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Radio FM, puerto infrarrojo, conector de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

El Xiaomi Mi Note 10 tiene potencia para regalar, tanta, que tiene un procesador gamer

No lo decimos nosotros sino la misma Xiaomi cuando explicó como dividen sus gamas, el Mi Note 10 es un flagship. Vale, que no está al nivel de ser un flagship premium como el futuro Mi 10 Pro Plus, pero tiene con qué defenderse.

De hecho, el Mi Note 10 incluye uno de los primeros procesadores gamers de Qualcomm, el Snapdragon 730G. Este es un chip que esconde muchísima potencia en su interior, pero sin necesidad de invertir mucho dinero en él. Aparte, se acompaña de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, suficiente para que ningún juego se te resista.

Y también es una estrella de la fotografía móvil, porque el Mi Note 10 tiene 5 cámaras

Xiaomi no se guardó ninguna bala en la recámara, y equipó al Mi Note 10 con las mejores cámaras para el momento. Su sensor de 108 MP con apertura f/1.7 es el protagonista. Aparte, cuenta con un gran angular de 20 MP f/2.2 con visión de 120 grados, para que nada se quede por fuera, y una lente macro de 2 MP f/2.4.

¿Y los otros dos sensores? Pues son un par de teleobjetivos, uno de ellos de 12 MP f/2.0 con Dual Pixel AF y zoom óptico de 2x. ¿Y el otro? Un sensor de 8 MP f/2.0 con PDAF y zoom híbrido de 5x. Como podrás ver, es un móvil fantástico para tomar fotografías, y serás la envidia de tus amigos cuando lo tengas.

Por cierto, de cámara frontal tampoco está mal, ya que tiene un sensor de 32 MP f/2.0 que te convertirá en el rey de los selfies.

Consigue tu nuevo Xiaomi Mi Note 10 a un precio de risa, solo 375€

Mucha presentación para una oferta que te convenció desde la primera sección, ¿verdad? Vale, no nos extenderemos más, tú mismo ya te pudiste dar cuenta de lo increíble que es el Xiaomi Mi Note 10, así que ahora solo falta que lo tengas.

Actualmente puedes hacerte con este fantástico móvil por solo 375 euros, un precio sumamente atractivo para todo lo que ofrece. Es una gran oportunidad, así que no la desaproveches.