Luego de la presentación del Lenovo Legion Phone Duel, y nuestro análisis del RedMagic 5G, el calendario de lanzamientos de móviles gamers quedó prácticamente cerrado. Sin embargo, aún quedaba un modelo por presentar, y quizás el más esperado de todos, el nuevo ROG Phone.

Son muchos los rumores que hasta ahora corrieron sobre el nuevo móvil para juegos de ASUS, ya que siempre levanta revuelo en cada edición. No obstante, la espera finalizó. Ya se presentó el ASUS ROG Phone 3, y sus características son dignas del móvil gamer más potente.

Todas las especificaciones del ASUS ROG Phone 3, un móvil con el que soñaría cualquier gamer

El hecho de que todos estén a la espera de cualquier novedad sobre el próximo ROG Phone tiene su justificación. Cada nueva versión sorprende por su hardware, además de sus numerosos accesorios oficiales. El ROG Phone 3 no es la excepción a esa regla, porque ASUS no se ha guardado nada con este móvil. Su hardware reúne lo mejor en un solo dispositivo, y si no nos crees, pues mira la ficha técnica del ROG Phone 3: