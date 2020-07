Ya estamos en un nuevo mes y eso significa que es momento de repasar los 10 móviles más potentes del mercado. Para ello, recurriremos a AnTuTu, como siempre lo hacemos, que ya ha publicado su top 10 de smartphones más potentes para este mes de julio. Cabe aclarar que este top se elabora en base a todas las pruebas que el benchmark ha realizado entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2020. Las puntuaciones que verás a continuación son en realidad la media recibida por cada uno de los smartphones.

Además, hay que recordar que ahora AnTuTu elabora dos tops: uno para la gama alta y otro para la gama media. Al ser dos gamas que no compiten entre sí, tiene sentido haber hecho esa distinción. De todas formas, no está demás decir que los móviles más potentes de todos son los de gama alta. Aclarados esos puntos, pasemos entonces a ver el ranking de móviles de AnTuTu de julio de 2020.

Los 10 smartphones más potentes para julio de 2020, de acuerdo a AnTuTu

El top de este mes tiene algo interesante y es que todos los móviles que lo integran, desde el primero hasta el de último lugar, usan el mismo procesador. Sí, hablamos del Snapdragon 865 de Qualcomm que en este mes se ha coronado como el procesador para móviles que mayor rendimiento ofrece en la actualidad de manera categórica. En el ranking de AnTuTu para junio de 2020, por ejemplo, este procesador convivía con el Exynos 990 de los Galaxy S20 o con su hermano menor, el Snapdragon 855+. Pero ya en julio de 2020 tenemos más smartphones con el Snapdragon 865. Aquí abajo repasamos esta lista.

Primer lugar: OPPO Find X2 Pro (12 GB + 256 GB)

En julio de 2020, OPPO ha dominado el ranking de potencia de AnTuTu metiendo dos móviles en el podio. El que se ha quedado con la primera posición es el OPPO Find X2 Pro que, gracias al SD 865 y a una cantidad brutal de RAM (12 GB), consiguió 608049 puntos en el benchmark. Eso y su capa de personalización, Color OS 7.1, que es bastante limpia y permite un rendimiento impresionante. Además, usa el formato de almacenamiento UFS 3.0, así que tiene todas las de ganar.

Segundo lugar: Xiaomi Mi 10 Pro (12 GB + 512 GB)

El Mi 10 Pro de Xiaomi pierde el primer puesto conseguido el mes pasado, pero se queda muy cerca en el segundo lugar con 603266 puntos. En realidad, podríamos decir que es igual de potente que el Find X2 Pro, pues la diferencia no es mucha y estas puntuaciones no son más que una media. Además, cabe resaltar que, al igual que el teléfono de OPPO, este Mi 10 Pro también tiene 12 GB de RAM.

Tercer lugar: OPPO Find X2 (8 GB + 256 GB)

El OPPO Find X2 no le pierde pisada a su hermano mayor y se queda con el tercer puesto gracias a los 599306 puntos que logró. No nos extraña, pues, en términos de potencia, el Find X2 y el Find X2 Pro son prácticamente idénticos. La desventaja para la versión normal es que utiliza 8 GB de RAM y no 12 GB como la Pro. Y hacemos mucho énfasis en la RAM, ya que todos los móviles de esta lista usan el mismo Snapdragon 865 y, en este caso particular, la misma capa de personalización de OPPO.

De esa manera completamos el podio. El resto del top sigue así:

OPPO Ace2 (12 GB + 256 GB) con 597447 puntos. iQOO Neo3 (8 GB + 256 GB) con 596292 puntos. Redmi K30 Pro (8 GB + 256 GB) con 593777 puntos. Realme X50 Pro: Player version (12 GB + 128 GB) con 590080 puntos. iQOO 3 (12 GB + 256 GB) con 587750 puntos. Meizu 17 Pro (12 GB + 256 GB) con 587527 puntos. OnePlus 8 Pro (12 GB + 256 GB) con 584596 puntos.

Los 10 móviles de gama media más potentes para julio de 2020, según AnTuTu

En la gama media, el procesador que domina el ranking de potencia de AnTuTu es el Dimensity 820 de MediaTek que alimenta a dos smartphones que integran el podio. Luego encontramos varios móviles de Huawei que usan sus chips Kirin 985 y Kirin 820. En el top solo hay un móvil que usa un procesador de Qualcomm y es el OPPO Reno 4 Pro 5G con el Snapdragon 765G, que se encuentra en el último lugar. Dicho eso, repasemos las primeras tres posiciones.

Primer lugar: Redmi 10X Pro 5G (8 GB + 256 GB)

La lista de los móviles más potentes de gama media de este mes la domina Xiaomi con su marca Redmi. En el primer puesto encontramos al Redmi 10X Pro 5G que obtuvo la impresionante puntuación de 402092 gracias al procesador Dimensity 820 que utiliza junto con los 8 GB de RAM que lo respaldan.

Segundo lugar: OPPO Reno 3 5G (8 GB + 128 GB)

OPPO también se cuela el top de móviles de gama media con su Reno 3 5G. Este móvil está alimentado por el procesador Dimensity 1000L de MediaTek, que le permitió obtener 400289 puntos en AnTuTu.

Tercer lugar: Redmi 10X 5G (8 GB + 128 GB)

No nos extraña ver en el tercer puesto al Redmi 10X 5G luego de haber visto a su versión Pro en el primer lugar. Y es que este smartphone también usa el procesador Dimensity 820, así como los mismos 8 GB de RAM de su hermano mayor. Llegó a los 398440 puntos en el benchmark, quedándose muy cerca del segundo puesto.

El resto de la lista la completan móviles de Huawei con procesadores Kirin y el Reno 4 Pro que usa un Snapdragon:

Honor 30 (8 GB + 256 GB) con 391618 puntos. Huawei Nova 7 Pro (8 GB + 128 GB) con 384178 puntos. Huawei Nova 7 (8 GB + 128 GB) con 379585 puntos. Honor X10 (6 GB + 128 GB) con 361585 puntos. Honor 30S (8 GB + 256 GB) con 360708 puntos. Huawei Nova 7 SE (8 GB + 128 GB) con 350892 puntos. OPPO Reno 4 Pro 5G (12 GB + 256 GB) con 349433 puntos.

Así quedan las cosas por ahora. ¿Qué te pareció el ranking de los móviles más potentes según AnTuTu de este mes? ¿Te sorprendió alguna posición? Coméntanos tu opinión.