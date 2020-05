La carga rápida, a día de hoy, es una de las cosas más útiles en los smartphones. Es una tecnología que avanza a pasos agigantados y fabricantes como Qualcomm están luchando para que sea un estándar en los móviles con sus chips. Llenar la batería en lo que tardas en ducharte esta muy bien pero… ¿Sabes cómo de perjudicial es para su vida útil?

En este artículo te vamos a explicar cómo funciona de manera resumida y cómo de mala puede llegar a ser si la usas cada día. Realmente es un tema del que vale la pena estar informado e intentaremos que puedas verlo todo en un mismo lugar. 🙂

Sí, la batería de tu móvil se puede degradar muy rápido por la carga rápida

Esto es un hecho comprobado científicamente. Puede que ahora no lo notes pero te aseguramos que con el paso del tiempo te arrepentirás de no haber cogido unos buenos hábitos. Sí, nos ha pasado y hemos aprendido a base de golpes así que… No hagas lo mismo, piensa que ahorrarás dinero si puedes estirar uno o dos añitos más tu móvil.

Antes de nada, vamos a explicar el funcionamiento de la batería de litio que tienes entre tus manos buena parte del día. Esto te hará entender mejor todo lo que vamos a contarte y oye, nunca está demás. Hoy en día todas las baterías son prácticamente iguales.

Cómo funciona una batería de litio y calcular los vatios (W) del cargador

Su función principal es la de almacenar energía, esto no es nada nuevo. Lo consiguen mediante un proceso químico el cual sucede al “chutarlas” con electrones mediante el cable y cargador. Cuando esto pasa la sustancia que llevan en su interior cambia y hacen que pueda retener energía y viceversa cuando usamos el móvil.

Seguramente hayas oído hablar de vatios, amperaje, que si tal y que si cual… La verdad es que todos están entrelazados y trabajan en conjunto, vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible para que puedas entender cómo funciona un cargador:

Voltaje: esto, para que nos entiendas, es la “velocidad” con la que se mueven los electrones dentro del cable.

esto, para que nos entiendas, es la “velocidad” con la que se mueven los electrones dentro del cable. Intensidad: la cantidad de electrones que fluyen en una sección concreta del cable con el cargador de tu smartphone.

la cantidad de electrones que fluyen en una sección concreta del cable con el cargador de tu smartphone. Potencia: la potencia, a grandes rasgos, es la suma de estas dos variables, la capacidad total de carga de un cargador, cable y móvil. A mayor voltaje e intensidad mayor cantidad de electrones pasarán en una unidad de tiempo por el circuito.

Para sacar la potencia real en vatios de tu cargador (no de tu móvil, que puede variar aunque el cargador que venga sea más potente) es realmente sencillo. Hay unos datos escritos en él, fíjate en el que pone “Output” y multiplica los voltios por los amperios. Lo normal en carga lenta son 2A/5A, unos 10 W. Hoy en día ya vemos algunos ejemplos de hasta 100 vatios. Lo que viene siendo una locura.

¿Cuánto puede degradarse?

La verdad es que esto es un factor con mil variables y muy difícil de calcular. Influye la marca en sí (OnePlus o OPPO aseguran que el cargador se calienta para evitar que lo haga el movil), como de frecuente la uses, la potencia, calidad de los componentes, la longitud del cable… No hay un estándar mágico que te lo calcule.

Por poner un ejemplo OPPO ha “confirmado” (de manera no oficial) que cargar el móvil todos los días a 40 W dejaría tu batería a un 70 por ciento de vida mientras que, uno de 15W, la dejaría a un 90 por ciento. Es un dato bastante interesante que sirve para que te hagas idea.

Otro caso bastante interesante viene de la mano de un usuario de Reddit. Asegura que su OnePlus 6T hacía unas 8-11 horas de pantalla al principio y tras usarlo 8 meses normalmente con carga rápida ahora le cuesta llegar a las 5 horas. Tampoco dice que vea ninguna app con un consumo excesivo ni nada raro. Aquí te dejamos con otro de un iPhone mostrando un 14 % menos en 4 meses… No son pocos los casos.

De acuerdo a nuestra experiencia una batería de 3000 mAh que se cargó casi a menudo con carga rápida de 18W perdió un 30-40% de su capacidad y tuvimos que cambiarla porque era inusable. También hemos de decir que ese móvil en concreto (Xiaomi Mi 5) se calentaba bastante más que los móviles actuales al enchufarlo.

Justamente este es uno de los mayores enemigos: el calor. La carga rápida estresa más la batería y hace que se caliente más, también influye mucho la inconsistencia según algunos estudios (la potencia va variando para hacer menos daño), hacer ciclos completos (llegar al 0 o al 100 por ciento)… Hay muchos motivos.

Las baterías tienen un comportamiento mecánico en su degradación y por el momento no hay solución como tal. De hecho, cuanta más grande es la batería menos estable es, aunque a los niveles de los móviles actuales no es algo demasiado acusado.

La carga rápida avanza, las baterías no tanto

La carga rápida acorta la vida útil de la batería, eso es así. Por mucho que los fabricantes digan que su cargador es el mejor de todos y no degrada la batería, lo seguirá haciendo y su vida útil a partir del año y medio será notablemente peor. Es uno de los mayores problemas de las baterías de litio actuales.

Creemos que los fabricantes deberían advertir esto al usuario y no vender que el móvil se carga al 100 por 100 en unos veinte minutos. En un futuro os contaremos todos los consejos para que puedas mantenerla sana y algunos que puede que no conozcas. Ya sabes lo que hacer, ve echando un ojo de vez en cuando a nuestra web.