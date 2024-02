¿Cuántas veces no has querido crear un collage con tus fotos favoritas y te echas para atrás porque no quieres instalar una app solo para eso? Aplicaciones buenas para crear collages en Android hay muchas, pero ¿sabías que en tu Xiaomi puedes hacerlo sin instalar absolutamente nada?

Desde hace mucho tiempo, MIUI cuenta con su propio creador de collages integrado dentro de una app de sistema. Esto también sucede en HyperOS, así que no creas que te quedarás fuera si tienes un Xiaomi de última generación. Hoy te enseñaremos cómo hacer un collage de fotos en tu móvil Xiaomi sin instalar nada. ¡Es facilísimo, cómodo y obtendrás excelentes resultados!

Diseña collages fácilmente en tu Xiaomi desde la app de Galería (también para móviles Redmi y POCO)

Si quieres montar un collage de fotos en tu Xiaomi, puedes hacerlo directamente desde la app de galería. Desde hace un buen puñado de años la app ‘Galería’ de MIUI (y ahora HyperOS) integra un editor de collages que puedes usar en cualquier momento. ¿Cómo es que tan poca gente lo sabe? Porque es una funcionalidad que está escondida, aunque tampoco es que sea difícil de encontrar. Te contamos como encontrar y usar el creador collages en la galería de tu Xiaomi.

Abre la aplicación de Galería preinstalada en tu smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Deberías tenerla de forma predeterminada, de ahí aquello de no instalar nada. Sin embargo, también puedes encontrarla en APKMirror. Selecciona y mantén presionado sobre la primera foto que desees agregar al collage para entrar al menú de selección. Selecciona el resto de fotos que agregarás a tu collage (máximo seis). En el menú que se desplegó desde abajo, toca la flor que dice ‘Creatividad’. Se abrirá un nuevo menú desplegable y ahí deberás presionar ‘Collage’.

Listo, al superar el quinto paso ya estarás dentro de editor de collages integrado en tu Xiaomi. Ahí encontrarás opciones para crear collages con diseños clásicos, de tipo póster y también como rollos de películas. Hay muchas opciones a elegir, unas más creativas que las otras, así que tómate tu tiempo para encontrar el diseño perfecto para ti.

Ahora bien, ¿hay algo más que se pueda hacer desde esta funcionalidad oculta? La verdad es que sí, porque también tienes tres herramientas básicas de edición para cada foto del collage. Con solo presionar y mantener el dedo sobre alguna de las fotos de tu diseño, encontrarás tres iconos que te permiten hacer lo siguiente (de izquierda a derecha):

Cambiar imagen (icono dos cuadros): al presionarlo permite intercambiar la foto seleccionada por otra dentro de tu collage. Todo ello sin salir del editor. Modo espejo (icono de las dos flechas encontradas): invierte la imagen horizontalmente tal cual como si la estuvieses viendo a través de un espejo. Girar (flecha circular): te permite rotar la imagen hacia la izquierda, en 90º cada vez.

Sí, el editor el bastante básico comparado con otros, pero ya viene preinstalado y no tendrás que descargar nada más. ¿No te parece genial que tu Xiaomi esconda estos secretos?