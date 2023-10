Xiaomi ha anunciado un nuevo sistema operativo llamado HyperOS. La compañía ha confirmado que estará disponible en todo el mundo y lo veremos por primera vez en la próxima serie Xiaomi 14. Este nuevo sistema operativo tomará el lugar del antiguo sistema operativo MIUI que ha permanecido en sus productos durante 13 años.

HyperOS está diseñado para ser compatible con una amplia variedad de productos de Xiaomi, no solo móviles. La compañía planea unir todos sus productos en 200 categorías, incluyendo dispositivos para el hogar y hasta coches inteligentes. ¡Así que prepárate para una experiencia completamente nueva!

Super excited to share @miuirom big announcement – the all new Xiaomi HyperOS!

It will come preinstalled w/ the latest Xiaomi 14 flagship series & will gradually replace MIUI. Can't wait for this new era of Hyper Performance, fluidity and connectivity across Smartphones x AIoT! pic.twitter.com/CFGHApjziB

— Alvin @Xiaomi (@atytse) October 17, 2023