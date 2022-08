Android 13 fue lanzado oficialmente hace un par de días, y, como cada año, Google les dio prioridad a sus móviles en esta actualización. De esta manera, los Google Pixel se convirtieron en los primeros terminales en actualizar a Android 13, y aunque se esperaba que los Xiaomi fueran los próximos en hacerlo, todo parece indicar que esto no será así.

Un día después de la presentación oficial de la nueva versión del sistema operativo de Google, Xiaomi lanzó la beta estable de Android 13 para los Xiaomi 12 y 12 Pro. Con ello, se pensó que los teléfonos del fabricante chino serían los primeros en estrenar Android 13 oficialmente (además de los Pixel), pero OPPO se les adelantó.

Así es, OPPO ha lanzado ColorOS 13 basado en Android 13. Los últimos flagship de la marca (Find X5 Pro y el plegable Find N) ya están actualizando oficialmente a esta nueva versión de SO. Descubre aquí todas las novedades con la que llega esta actualización.

ColorOS 13 con Android 13 es oficial: novedades y móviles compatibles

La nueva versión de la capa de personalización de OPPO basada en Android 13 llega con muchas novedades, además de todo lo nuevo que estrena Android 13. Y, si bien, hereda parte de la estética del diseño de lenguaje Material You del SO de Google, no se olvidan de ofrecer un estilo particular y propio de la marca. Con ColorOS 13, OPPO nos presenta un «diseño acuamórfico» que brinda una interfaz inspirada en la forma en que la luz interactúa con el mar.

Asimismo, el fabricante chino es otro de los que apuesta por el minimalismo y las ventanas con bordes pronunciadamente redondeados similares a las de iOS. Dejando de lado el apartado estético, es importante mencionar otras nuevas funciones que trae ColorOS 13. Por ejemplo, los «Omoji» que vienen a ser avatares virtuales personalizados que pueden crear los usuarios.

Así mismo, esta nueva versión de ColorOS cuenta con una nueva función para el modo Always On Display que les permite a las pantallas disminuir al máximo la tasa de refresco hasta 1 Hz. Esto, según OPPO, ofrecerá un ahorro energético del 30 % de la batería respecto al modo Always On Display de ColorOS 12.

Finalmente, otras de las novedades que llega con ColorOS 13 a los móviles de OPPO son las mejoras en la app PC Connect. Esta es la que permite tener sincronizado el móvil con el ordenador. El fabricante menciona que esta nueva versión de su capa agrega funcionalidades como responder llamadas o enviar y recibir mensajes desde el PC.

Los móviles que ya pueden actualizar a ColorOS 13 con Android 13

Por el momento, solo los últimos terminales prémium de OPPO están recibiendo desde el día de hoy ColorOS 13 basado en Android 13. Esto incluye a los siguientes dos terminales:

OPPO Find X5 Pro.

OPPO Find N.

Si bien desde OPPO aseguran que esta actualización llegará a 35 móviles de la marca durante finales de 2022 y principios de 2023, por ahora no se ha dado a conocer la lista de teléfonos que están incluidos en este programa de actualización.

Te mantendremos informado por si se revela la lista oficial de móviles OPPO que actualizarán a ColorOS 13 basado en Android 13.