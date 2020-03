Cuando todos creíamos que Huawei presentaría sus P40 en el MWC de Barcelona, resultó no ser así, y tan solo presentó el Mate Xs en una conferencia online. En ese momento nos quedamos con la miel en los labios, con ansias de saborear lo que el fabricante chino nos traería para su gama alta este 2020.

Un poco después, Huawei decidió hacer la espera más agónica, presentando el fabuloso Huawei P40 Lite. Este es un móvil increíble para la gama media, pero nos dejó con muchas más ansias de saber sobre sus hermanos mayores. La espera terminó, ¡por fin están aquí! El gigante chino acaba de presentar sus nuevos Huawei P40, P40 Pro y P40 Pro+, y nosotros te traemos todos los detalles.

Todas las características de los nuevos Huawei P40, P40 Pro y P40 Pro+

Como era de esperar, Huawei no se guardó ninguna bala en la recámara con estos móviles, e incluso nos sorprendió con un modelo Pro. Los nuevos P40 llegan armados hasta los dientes, y aunque no cuentan con la bendición de Google para tener sus servicios, vienen dispuestos a liarla en la gama premium de Android. Estas son sus especificaciones.

Especificaciones Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Dimensiones y peso 148,9 x 71,1 x 8,5 mm, 175 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm, 203 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm. 203 gramos. Pantalla 6,1″ con resolución Full HD+ (2340×1080), Panel OLED, 422 ppi y ratio 19,5:9. 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), Panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10+. 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), Panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. RAM 8 GB. 8 GB. 8 GB. Almacenamiento 128 GB ampliable mediante NMCard 2. 256 GB ampliable mediante NMCard 2. 512 GB ampliable mediante NMCard 2. Cámara Trasera Triple: teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x, PDAF y

OIS + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF +

Ultra gran angular de 16 MP f/2.2. Cuádruple: Ultra gran angular de 40 MP f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP f/3.4 con zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad. Quíntuple: Ultra gran angular de 40 MP f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 8 MP f/4.4 con zoom óptico 10x, PDFA y OIS + teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x, PDAF y

OIS + sensor ToF de profundidad. Cámara Frontal 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. Conectividad y extras

USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. Batería 3800 mAh con carga rápida de 22,5W. 4200 mAh con carga rápida de 40W y carga rápida inalámbrica de 27W e inversa de 5W. 4200 mAh con carga rápida de 40W y carga rápida inalámbrica de 40W e inversa de 5W. Sistema Operativo EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10.

El diseño de los Huawei P40 apuesta por la simpleza

Huawei es un fabricante especialmente pragmático, en especial en temas de diseño. Mientras que sus móviles Mate apuestan por colores vivos y traseras con diseño extravagante, la serie P apuesta siempre por la sobriedad. Y en eso la nueva serie P40 no es la excepción, ya que todo llegan con traseras fabricadas en cristal y colores muy elegantes.

La ubicación de las cámaras traseras es idéntica en los tres móviles. Tanto el P40 normal como el Pro y Pro+ visten un módulo rectangular de color negro que recuerda muchísimo al de los Galaxy S20. Incluso la ubicación es la misma, al lado derecho.

Sin embargo, mientras que la trasera es prácticamente la misma, en el frontal la cosa es diferente. Huawei equipa sus P40 Pro y P40 Pro+ con un panel curvo en sus cuatro lados, eliminando totalmente los bordes.

Por su parte, el frontal del P40 es más sencillo, pues lleva un panel estándar que deja ver los marcos, aunque todos son bastante pequeños. ¿Existe un punto en común? Por supuesto, y es que la cámara frontal estará ubicada en una perforación de pantalla en ambos móviles. Huawei se apura a seguir los estándares de diseño de 2020 sin duda alguna.

Pantallas con resolución Full HD+ para todos los P40, pero no son el mismo panel

Huawei ha decidido guardarse el panel QHD+, y no lo incluyó en ninguno de los P40. No sabemos la razón, pero seguramente responda a un tema de costes, y para asegurar un rendimiento superior en juegos y otras tareas de gran demanda.

Los P40 Pro y P40 Pro+ equipan un panel OLED curvado de 6,58” y resolución Full HD+ (2640 x 1200), además de frecuencia de actualización de 90Hz. Con estas especificaciones, ambos dispositivos se colocan en la mira del sector gaming, aunque quizás no de forma tan directa como estos tres gigantes.

Su hermano menor, el P40 estándar, llega con un panel OLED plano de 6,1”, lo que deja en evidencia que es un dispositivo más pequeño. La resolución también es Full HD+, aunque un poco inferior, quedándose en 2340 x 1080 píxeles. En este móvil la frecuencia de actualización no mejora, quedándose en los típicos 60Hz de casi cualquier móvil actual. ¿Un desacierto? Depende de tus necesidades como usuario.

Rendimiento a la par para los tres Huawei P40, y conectividad 5G

Los tres miembros de la familia P40 equipan el mejor chip de Huawei hasta el momento, el poderosísimo Kirin 990 5G. Además, la marca aprovecha para equiparlos con la conectividad 5G, tanto para redes NSA como SA.

Otra similitud la encontrarás en la memoria RAM, ya que todos los P40 equipan 8GB de RAM. Esto es una cifra que se observa corta en pleno 2020 para un gama alta premium, y más cuando hay móviles de hasta 16 GB, pero nos parece suficiente.

Por su parte, el almacenamiento interno crece gradualmente en cada modelo, de 128 a 512 GB. Igual que con la RAM, el almacenamiento puede quedarse justo en el P40, no obstante, siempre podrás ampliarlo a través de una NMCard2.

Huawei apuesta a la fotografía de alto nivel con sus P40

2020 es el año de la fotografía móvil, no nos cansaremos de decirlo, y los móviles de confirmarlo. Huawei lo sabe, y por eso ha decidido suministrar sendas configuraciones de cámaras a sus nuevos buques insignia. Los P40 entrarán en la carrera fotográfica y lo harán con óptica Leica.

El Huawei P40 tendrá un total de tres cámaras traseras, que llevarán como punta de lanza a un sensor RYYB de 50 MP f/1.9 cortesía de la casa. Si tienes buena memoria, recordarás que los sensores RYYB de Huawei llegaron con el P30 Pro, y la calidad de captura es alucinante (por la gran cantidad de luz que dejan pasar). El resto del equipo estará a cargo de un sensor ultra gran angular de 16 MP f/2.2 y un teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x.

Un peldaño más arriba se posiciona el Huawei P40 Pro, con un total de cuatro cámaras traseras. El sensor principal de 50MP de su hermano menor repite, pero hasta ahí quedan las similitudes. El Huawei P40 Pro ficha para su alineación un ultra gran angular de nada menos que 40 MP f/1.8, así como un teleobjetivo de 12 MP f/3.4 con zoom óptico 5x y un sensor ToF de profundidad.

En el caso del Huawei P40 Pro tendrás cinco cámaras, y por supuesto lo mejor de lo mejor en ellas. Nuevamente el sensor principal de 50MP repite, así como el gran angular de 40MP y el ToF. Lo que cambia es que el P40 Pro+ tiene dos sensores teleobjetivo, un primero de 8MP f/4.4 y zoom óptico 10x, y un segundo de 8MP f/2.4 con zoom óptico 3x. Una maravilla de configuración.

En el apartado de cámara frontal, ambos P40 contarán con un sensor de 32 MP f/2.2 y un sensor de infarrojos.

La batería de los nuevos Huawei P40 peca en capacidad, ¿o no?

No sabemos por qué Huawei decidió colocar unas baterías “pequeñas” en sus nuevos P40, pero agradecemos que al menos se hayan preocupado por colocar un buen sistema de carga en los P40 Pro y Pro+. Esto es un apartado al que los fabricantes de todo el mundo le han puesto el ojo en el último año, pero por alguna razón Huawei apostó por lo justo. Y sabemos porque lo han hecho, porque sus baterías duran un montón.

El Huawei P40 equipa una batería de 3800 mAh que será más que suficiente ya que seguirá dando una autonomía mayor que otros fabricantes con muchos más mAh. Lo raro es que ofrezca menos potencia de carga que el Huawei P40 Lite, de solo 22,5W.

Mientras, el nuevo P40 Pro lleva una batería de 4200 mAh con carga rápida de 40W, además de carga rápida inalámbrica de 27W y reversa de 5W. Por último, el Huawei P40 Pro+ se alínea con una batería de 4200 mAh carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 40W y reversa de 5W. Seguramente ofrezca una autonomía genial como el P30 Pro.

Precio y disponibilidad de los Huawei P40 y P40 Pro

Huawei anunció que sus P40 y P40 Pro estarán disponibles a nivel global a partir del del 7 de abril, y que ambos modelos llegarán en cinco colores: DeepSea Blue, Ice White, Black, Silver Frost y Blush Gold.

El que llegará más tarde será el P40 Pro+ que se va hasta junio de este año. Por su parte, Huawei lo lanzará en dos colores únicamente: Ceramic White y Ceramic Black. Sobre los precios de lanzamiento, esto es lo que dejaron ver:

Huawei P40 de 8 GB + 128 GB: 799 euros .

de 8 GB + 128 GB: . Huawei P40 Pro de 8 GB + 256 GB: 1099 euros .

de 8 GB + 256 GB: . Huawei P40 Pro+ de 8 GB + 512 GB: 1399 euros.

Recuerda que estos móviles no cuentan con los servicios de Google, así que no tendrán la Play Store, sino AppGallery y App Search. Aunque seguramente ese problema se resuelva tan rápido como con el P40 Lite. Esto hace que no sea un móvil para cualquiera, y es un problema entre usuarios básicos que no quieren complicaciones.

Los nuevos Huawei P40 son muy buenas opciones, aunque los que de verdad valen la pena (los Pro) se nos escapan a más de 1000€ sin los servicios de Google, lo cual nos parece algo muy complicado para el mercado occidental. Esperamos que pronto bajen de precio porque aún así, siguen siendo unos grandes competidores para los Samsung Galaxy S20. También nos parece una gran opción el modelo normal, sin pantalla curva y con toda la potencia de sus hermanos superiores, ese podría ser el más sobrevalorado.

¿Con cuál te quedarías? ¿El Huawei P40 estándar, el P40 Pro, o el P40 Pro+? Déjanos tu opinión al respecto en los comentarios.