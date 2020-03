En Androidphoria nos encanta comparar móviles cada vez que hay un nuevo lanzamiento importante. La idea detrás de esto es saber si un dispositivo vale la pena, o no, contra otros de su gama. Lo hicimos con el Xiaomi Mi 10, el Galaxy S20 Ultra y hasta con el Huawei P40 Lite, para la gama media.

Sin embargo, ¿dónde queda la gama entusiasta, la de los jugadores? No nos olvidamos de ella, y ahora que tenemos a dos nuevos miembros en la batalla, hemos decidido enfrentar al ZTE Nubia RedMagic 5G vs Black Shark 3 Pro vs Asus ROG Phone 2.

Tabla de especificaciones: ZTE Nubia RedMagic 5G vs Black Shark 3 Pro vs Asus ROG Phone 2

Como es costumbre, lo primero que tenemos que comparar es la ficha técnica de los tres móviles en cuestión. ¿La razón? Es la forma más sencilla de contrastar sus especificaciones, aun cuando luego vengan las secciones de análisis en este mismo artículo. Además, estamos hablando de una gama donde cualquier detalle es relevante.

Especificaciones ZTE Nubia RedMagic 5G

Black Shark 3 Pro

Asus ROG Phone 2

Dimensiones y peso 168,6 x 78 x 9,8 mm, 218 gramos. 177,8 x 83,3 x 10,1 mm, 253 gramos. 171 x 77,6 x 9,5 mm, 240 gramos. Pantalla 6,65″, Full HD+ (1080 x 2340), 388 ppi, relación 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, respuesta táctil de 240 Hz y DCI-P3 100%. 7,1″, Quad HD+ (1440 x 3120), 484 ppi, relación 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, respuesta táctil de 270 Hz, DCI-P3 y HDR10+. 6,59″, Full HD+ (1080 x 2340), 391 ppi, relación 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, respuesta táctil de 240 Hz, DCI-P3 108% y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 855+ con gráfica Adreno 640. RAM 8, 12 y 16 GB LPDDR5. 8 y 12 LPDDR5. 8 y 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 y 256 GB en formato UFS 3.0. 256 y 512 GB en formato UFS 3.0. 128, 256, 512 GB y 1 TB en formato UFS 3.0. Cámara Trasera Triple cámara: sensor principal de 64 MP (Sony IMX686) con f/1.8 + sensor gran angular de 8 MP + sensor macro de 2 MP. Triple cámara: sensor principal de 64 MP (Sony IMX686) con f/1.8 + sensor gran angular de 13 MP + sensor de profundidad de 5 MP Doble cámara: Sensor principal de 48 MP con f/1.8 + sensor gran angular de 13 MP. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. 20 MP con f/2.2. 24 MP con f/2.2. Conectividad USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC y jack de audio de 3,5 mm. USB-C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, NFC, Radio FM y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4500 mAh con carga rápida de 55W. 5000 mAh con carga rápida de 65W y carga inalámbrica de 18W. 6000 mAh con carga rápida de 30W y carga inversa de 10W. Sistema Operativo RedMagic OS con Android 10. Android 10. ROG UI con Android 9 Pie. Cómpralo aquí Comprar ZTE Nubia RedMagic 5G Comprar Black Shark 3 Pro Comprar Asus ROG Phone 2

La batalla de móviles gamer con Android para 2020 será encarnizada

Si la competencia por hacerse con el título del mejor móvil gaming de 2019 fue muy dura, no queremos imaginar cómo será la de 2020. Es cierto que no todos los fabricantes han movido ficha, pero la presentación del Nubia RedMagic 5G, y del Black Shark 3 Pro, nos dan suficiente información de lo que debemos esperar.

Para este año las compañías tendrán que apostar a mejores sistemas de refrigeración, una autonomía mayor y un rendimiento sobresaliente en cualquier apartado que se pueda. Las pantallas también serán objeto de estudio, ya que la tasa de refresco y resolución debe ser la mejor si un móvil desea triunfar.

En estos niveles no existe límite para la competencia, y en general el precio le importa poco a los usuarios. Por eso, cualquier fabricante que decida limitarse con un componente para recortar precios, seguro que saldrá mal parado. En este nicho es todo o nada.

En diseño, cada uno tiene algo que destaca sobre el resto

En el mercado de móviles para jugadores, el diseño es algo más especial que en el resto de nichos. En él priman las formas agresivas, que denoten dinamismo, y te hagan sentir que estás ante un dispositivo excepcional con tal solo verlo. En el caso de estos tres móviles, todos tienen un diseño increíble y refrigeración líquida, pero hay más que eso. Cada uno tiene una característica que lo hace resaltar sobre el resto.

En el caso del Nubia RedMagic 5G, destaca su frontal, ya que es el que mejor relación pantalla-cuerpo posee. Sus bordes ínfimos, y una cámara delantera casi imperceptible, hacen de este teléfono una delicia visual para cuando lo uses. Además, cuenta con un mini ventilador de 15000 rpm que se encarga de sacar el aire caliente del móvil, toda una novedad.

Con un diseño muy futurista, el logo de Republic of Gamers iluminado y sus cámaras ubicadas en un módulo muy sobrio, el ROG Phone 2 se lleva la palma a mejor diseño posterior. Es cierto que los otros móviles no están nada mal en este aspecto, pero el móvil de Asus mezcla perfectamente lo llamativo con la elegancia. Tranquilamente puede pasar por un móvil normal si no quieres llamar la atención.

Por último está el Black Shark 3 Pro, que a nuestro gusto es el que tiene un diseño menos agraciado, pero destaca en algo muy importante. Este móvil está fabricado en aluminio, lo que permite una disipación de calor mucho más eficiente que el plástico o el vidrio. Además, también cuenta con unos geniales gatillos físicos.

La pantalla del RedMagic 5G se adelanta en velocidad, pero el Black Shark 3 Pro golpea fuerte en resolución

Otra pelea cerrada entre estos tres móviles la encontramos en la pantalla. Junto al procesador y la memoria RAM, este es un de los apartados más importante, y la verdad es que cada móvil tiene algo que decir al respecto.

Empezando por el Nubia RedMagic 5G, que para nosotros sería el ganador, tienes una pantalla con una tasa de refresco de 144 Hz, la más alta de los tres. Además, el smartphone de ZTE ofrece una velocidad de respuesta táctil de 240 Hz, dos cosas importantísimas para los jugadores. La pantalla tiene resolución Full HD+, cobertura completa del espacio de color DCI-P3 y HDR10.

Moviéndonos al ROG Phone 2, encontrarás una frecuencia de actualización de 120 Hz para su pantalla, así como una respuesta táctil de 240 Hz. Repite la resolución Full HD+, así como la certificación HDR10. Asus promete un 108% de cobertura para el espacio DCI-P3, algo genial, aunque no sabemos cómo se puede cubrir más del 100%. Es la opción más balanceada.

En el caso del Black Shark 3 Pro, la pantalla destaca por una monstruosa resolución Quad HD+, la más alta de la comparativa. No obstante, utilizar una resolución tan elevada le cuesta al Black Shark una bajada en su tasa de refresco, que se queda en 90 Hz. Su repuesta táctil es de 270 Hz, y tiene certificación DCI-P3 y HDR10+.

En rendimiento, el Nubia RedMagic 5G se lleva la palma

Con la inclusión del Snapdragon 865 como cerebro de su móvil, y una configuración que puede llegar hasta los 16 GB de RAM, el Nubia RedMagic 5G se alza como ganador indiscutible de esta contienda. Como prueba de ello, tenemos que obtuvo un record increíble en AnTuTu, el más alto hasta el momento de escribir este artículo.

El Black Shark 3 Pro no se queda atrás, pues también incluye el SD865, y por supuesto su compatibilidad con red 5G. No obstante, la configuración máxima de RAM es de 12 GB, que no está nada mal, pero lo deja un poco atrás respecto al ZTE.

Por último está el ROG Phone 2. El Android de Asus es un móvil del año pasado, y por eso equipa el Snapdragon 855+. Este es un chip excesivamente capaz todavía, y seguro rendirá muy bien en los próximos años, pero rinde menos que el SD865, y no tiene 5G. La RAM del ROG Phone 2 llega hasta los 12 GB, muy bien en ese aspecto.

Movidos al almacenamiento interno, todos estos móviles ofrecen soluciones muy sustanciosas. Sin embargo, el ROG Phone 2 gana con una capacidad de hasta 1 terabyte. Sí, una verdadera locura, aunque en el mejor sentido de la frase.

El Black Shark 3 Pro gana en cámara, pero el Nubia Red Magic 5G le susurra a la oreja

Si existe un apartado que se descuida un poco en los móviles para jugadores es la cámara. No es que ofrezcan malas opciones, para nada, pero su enfoque no va hacia esa dirección, por lo que es difícil que encuentres lo mejor de ellas en estos dispositivos.

Ya puestos en el análisis, podemos decir que sobre el papel el Black Shark 3 Pro pinta como la mejor opción. Con un sensor principal de 64 MP y apertura f/1.8, así como un gran angular de 13 MP y un sensor de profundidad de 5 MP, el Black Shark se adelanta al resto. La cámara delantera se va a los 20 MP

Sin embargo, lo sigue muy de cerca el Nubia Red Magic. El dispositivo de ZTE cuenta con el mismo sensor principal de 64 MP, pero lo acompañan un gran angular de 8 MP, y un sensor macro de 2 MP. Su cámara delantera es la más sencilla, con apenas 8 MP.

En el caso del ROG Phone 2 no hay demasiado que decir. Cuenta con un sensor principal de 48 MP y f/1.8, además de un sensor gran angular de 13 MP. Es una configuración doble de cámara trasera, algo poco justificado para los cánones actuales, pero recordamos que es un móvil de 2019. No obstante, su cámara para selfies es de 24 MP, la mejor de los tres.

En batería el ROG Phone 2 es el ganador, pero la carga rápida del Black Shark 3 Pro se la pone difícil

En algo tenía que ganar el ROG Phone 2, y ha sido justo en el tema de la batería. Y ¿cómo no? Si cuenta con una enorme capacidad de 6000 mAh, una cifra que aún hoy es muy extraña en los móviles premium con Android. Además, es el único que cuenta con carga inversa (de 10W), y su carga rápida de 30W es bastante decente.

Por su parte, el Black Shark 3 Pro destaca por su carga rápida de 65W, capaz de cargar el móvil en solo 38 minutos. No teniendo suficiente, este Android cuenta con carga inalámbrica de 18W, siendo el único con esta característica. Sus 5000 mAh de capacidad no están nada mal, pero es menor que la del Asus.

El Nubia RedMagic 5G es el que lleva el tercer puesto en este apartado, ya que su batería de 4500 mAh se mira corta para un móvil gaming. Aunque no se puede decir lo mismo de su carga rápida de 55W, que promete 100% en solo 40 minutos.

Bono extra: el ROG Phone 2 es el móvil para jugadores con más accesorios del mercado

Este no es un apartado de comparativa precisamente, ya que el Black Shark y el Nubia no cuentan con accesorios oficiales aún. Pero no podíamos dejar por fuera algo que hace muy especial al ROG Phone 2, la cantidad de accesorios que Asus fabricó para él.

Si quieres vivir una experiencia de juego de otro nivel, el ROG Phone 2 cuenta con los siguientes accesorios oficiales:

Asus ROG Kunai Gamepad , un accesorio compuesto por tres piezas modulares, que según las conectes podrás proteger tu móvil, tener un mando independiente, o anexarlos al lado de tu ROG Phone 2. Puedes adquirirlo por 190 euros ahora mismo.

, un accesorio compuesto por tres piezas modulares, que según las conectes podrás proteger tu móvil, tener un mando independiente, o anexarlos al lado de tu ROG Phone 2. Puedes adquirirlo por 190 euros ahora mismo. Asus ROG Twinview Dock II , un accesorio que convertirá tu móvil en algo muy parecido a la Nintendo 3DS. Con él agregarás una segunda pantalla a tu dispositivo, además de un sistema de refrigeración mejorado, y una batería externa de 5000 mAh. Es nuestro accesorio favorito, y puedes tenerlo en casa por solo 250 euros.

, un accesorio que convertirá tu móvil en algo muy parecido a la Nintendo 3DS. Con él agregarás una segunda pantalla a tu dispositivo, además de un sistema de refrigeración mejorado, y una batería externa de 5000 mAh. Es nuestro accesorio favorito, y puedes tenerlo en casa por solo 250 euros. Asus Professional dock , un sencillo accesorio que te permitirá convertir tu ROG Phone 2 en un PC de escritorio. Se conecta al USB, y agrega una salida HDMI, puerto Ethernet, dos USB 3.1 tipo A y un tercer USB 3.1 tipo C. Puedes tenerlo por apenas 80 euros.

, un sencillo accesorio que te permitirá convertir tu ROG Phone 2 en un PC de escritorio. Se conecta al USB, y agrega una salida HDMI, puerto Ethernet, dos USB 3.1 tipo A y un tercer USB 3.1 tipo C. Puedes tenerlo por apenas 80 euros. Asus Mobile Desktop II , otro accesorio para convertir tu móvil en un poderoso PC, pero mucho más completo. Tiene todo lo que el anterior, pero además añade un conector jack de 3.5mm para audio, otro para micrófono, ranura SD, display port y refrigeración activa. Será tuyo por solo 200 euros.

, otro accesorio para convertir tu móvil en un poderoso PC, pero mucho más completo. Tiene todo lo que el anterior, pero además añade un conector jack de 3.5mm para audio, otro para micrófono, ranura SD, display port y refrigeración activa. Será tuyo por solo 200 euros. Asus WiGig Display Dock, es el accesorio perfecto si quieres conectar tu móvil a un monitor externo de forma cómoda. Con el WiGig Display Dock podrás enviar imágenes desde tu teléfono a un monitor ¡sin cables! Ya que funciona por WiFi. Su precio ronda los 236 euros, y puedes comprarlo aquí.

El Rog Phone 2 también cuenta con una funda protectora oficial llamada Lighting Armor, así como unos auriculares llamados ROG Cetra, pero conseguirlos en el mercado a buen precio es complicado. Por último, si quieres todos los accesorios oficiales, Asus vende el ROG Phone 2 Super Pack, una maleta de viaje increíble que incluye todo lo anterior (menos el dock sencillo), y un bolso de viaje fabuloso.

Entonces ¿cuál es el mejor móvil gamer con Android para esta primera mitad de 2020?

Dar respuesta a esta pregunta es sumamente complejo, incluso para nosotros. Y es que cada uno tiene su encanto, y realmente todos son móviles increíbles con los que podrás jugar por años. Pero hay que dar un veredicto así que vamos.

Si lo tuyo es el rendimiento bruto, compra el Nubia RedMagic 5G. Este móvil ha demostrado ser el mejor en potencia, además de ser el único con hasta 16 GB de RAM. No solo con eso, si le sumas la pantalla de 144 Hz obtendrás la mejor experiencia de todas al momento de jugar.

Por otro lado, si quieres un móvil gamer que además sirva para otras cosas, entonces ve por el Black Shark 3 Pro. Este dispositivo no se queda atrás en potencia, pero no supera al ZTE al momento de jugar. Su pantalla Quad HD+ lo hace perfecto para consumir contenido multimedia, así como sus cámaras lo dejan bien parado en fotografía.

En el caso del ROG Phone 2, es el móvil perfecto para largas jornadas de juego. Con su batería de 6000 mAh lo último que te preocupará es quedarte a mitad de una partida. Además, la cantidad de accesorios con los que cuenta, hacen que la experiencia de jugar sea sublime, y muy distinta a cualquier otra.

Y a ti, ¿cuál te parece el mejor móvil para gamers? ¿Crees que existe alguno mejor que estos 3 modelos?