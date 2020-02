La primera mitad de febrero terminó con platos muy fuertes en cuanto a móviles Android se refiere. Por un lado, Samsung presentó a los tres miembros de la familia Galaxy S20; por el otro, Xiaomi hizo lo propio con el Mi 10 y el Mi 10 Pro; y además, hace poco se filtraron los primeros resultados de rendimiento del futuro OnePlus 8.

Pero ¿cómo se comportan entre ellos? ¿los nuevos Xiaomi y Samsung estarán a la altura frente a móviles anteriores?. Esta es la comparativa del Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei Mate 30 Pro 5G vs OnePlus 7T Pro.

Tabla de especificaciones: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro vs Huawei Mate 30 Pro vs OnePlus 7T Pro

Como siempre, lo primero es dejar una ficha técnica de cada móvil para que veas y compares de cerca sus especificaciones. Luego vendrán nuestras apreciaciones sobre cada apartado técnico, que seguro te convencerán de cuál es el mejor para ti.