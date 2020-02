Hace tiempo que Samsung no usa el MWC para presentar sus topes de gama. Y esta vez, lo ha hecho a lo grande, con 4 nuevos dispositivos. Los nuevos Galaxy S20 ya son oficiales y están disponibles en tres modelos diferentes: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ y Samsung Galaxy S20 Ultra. Ambos llegan acompañados del nuevo Samsung Galaxy Z Flip (el nuevo plegable en formato concha).

Estos nuevos teléfonos lo tienen muy fácil actualmente, pues son en realidad los primeros gama alta de este año por lo que sus características son las mejores del mercado en prácticamente todas las facetas. Samsung no se ha dejado nada, grandes cámaras, conexión 5G, buen diseño y un precio un tanto cuestionable que si bien no sube demasiado en el modelo inicial, se va a más de los 1349€ en el Samsung Galaxy S20 Ultra. La pregunta que te estás haciendo es… ¿Valen la pena? Hablemos un poco de ellos para salir de dudas.

Los nuevos Samsung Galaxy S20 van a por todas, son muy similares y todos tienen variante 5G

No te quepa duda, Samsung llega para revalidar el título de sus mejores gama alta y lo hace estrenando el modelo Galaxy S20 Ultra, un modelo que el año pasado vimos como Galaxy S10 5G y que no terminó de tener tirón (al menos en la mayoría de mercados donde Samsung vende sus teléfonos). De hecho, creemos que las redes 5G siguen estando verdes pero cuando uno se compra un teléfono de tanto dinero piensa en el futuro y ahí es donde Samsung mete mano en todos sus topes de gama, pues te da la opción de conseguirlos como tú quieras (y eso nos gusta). Además, si eliges el modelo 4G no te pierdes nada, solo un poco de memoria RAM en algunos modelos que el usuario común no va a notar (y el avanzado tampoco).

Como viene siendo habitual, los S20 utilizarán el procesador Exynos 990 en la mayoría de los mercados y en otros como Estados Unidos o Asia optarán por el Snapdragon 865. A falta de benchmarks oficiales no sabemos qué modelo será el más potente aunque este año parece que estarán muy igualados.

Los Samsung Galaxy S20 están focalizados en las capacidades fotográficas, y se nota

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que Samsung ha cambiado por completo el diseño de las cámaras traseras para centrarse en la fotografía y en la gama alta de las cámaras en un móvil. De hecho, ha adoptado una distribución similar a la que usan otras marcas (como Huawei, por ejemplo).

En estos nuevos S20 encontramos sensores de muchos más megapíxeles (a pesar de que pudiera no ser necesario). El modelo más básico equipa un sensor de 64 MP y el más potente salta hasta los 108 MP equipando el sensor que vemos en el Xiaomi Mi Note 10 por un precio de 3 veces menos (y eso podría ser un problema). Ahora bien, es posible que la calidad de las cámaras sea superior en todos los sentidos a todo lo que hay en el mercado, habrá que ver el veredicto de DxOMark para saber. Ambos móviles podrán grabar en 8K y eso es impresionante.

Destacan en especial la mejora en la fotografía nocturna (combinando hasta 9 píxeles en 1) y el astro zoom de 100X que tiene el Galaxy S20 Ultra, aunque en realidad esto último no te va a servir para mucho más que sacar fotos a la luna. Creemos que las cámaras serán de lo mejor, de eso no hay duda.

Samsung no ha arriesgado con el diseño, y ha incluido el más cómodo actualmente

De diseño no hay nada escrito y puede que muchos de vosotros no estéis de acuerdo pero yo creo que Samsung este año ha optado por ir a lo seguro, montar un panel Infinity-O display con una sola cámara selfie centrada que es la que menos molesta de todas las configuraciones actuales. Esta cámara selfie tiene autoenfoque para una gran calidad pero ya no tenemos sensor de iris como en los modelos anteriores. Es un notch pequeño, muy poco molesto. Sin duda, creemos que actualmente esta es la mejor decisión que han podido tomar y no poner las cámaras selfie a un lado como en años anteriores (algo bastante molesto) y renunciando al notch waterdrop que todavía es, visualmente, más molesto que esta opción.

En su construcción encontramos algo muy continuista a lo que vimos en los Note 10 y Galaxy S10, metal y cristal de una calidad muy buena. Eso sí, ya no hay jack de auriculares y lo cierto es que no nos gusta. Seguramente sigan montando una de las mejores pantallas del mercado aunque esta vez da el salto a los 120 Hz. Pero hay un detalle curioso, para ver la pantalla a 120 Hz habrá que usar la resolución Full HD+ y no podremos usar la Quad HD+ aunque esta última no la usará casi nadie, a menos que quiera ver como su batería se consume de forma todavía más rápida. También merece una especial mención su sonido estéreo y los nuevos altavoces incluidos en la caja de la marca AKG.

¡Por fin, baterías a la altura!

Y sí, si en algo han entrado al trapo (además de eliminar el jack de audio) es en montar nuevas baterías de gran capacidad para que a un lado queden los 3400 mAh del S10. Esta nueva gama arranca en los 4000 mAh en el modelo más básico para llegar a los 5000 mAh en el modelo Ultra aunque eso se note en el peso del móvil (de unos 220 gramos y 2 gramos más en el caso del modelo 5G). No creo que sea una mala puesta, pues estas nuevas pantallas de 120 Hz van a tener un consumo muy superior aunque por defecto funcionarán en modo de 60 Hz para estirar la batería (que no suele ser el fuerte de Samsung).

Todas las características de los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra

En la siguiente tabla puedes ver todas las especificaciones completas de los Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra.