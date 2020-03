Para los amantes de los videojuegos, uno de los móviles más esperados de este año es el Black Shark 3. Como los rumores indicaban, llega acompañado de su versión Pro y ambos cuentan con características impresionantes. Si quieres conocer cada detalle de ambos, al igual que sus precios y disponibilidad, entonces sigue leyendo.

Características y especificaciones de los nuevos Black Shark 3 y Black Shark 3 Pro

Especificaciones Black Shark 3 Black Shark 3 Pro Pantalla 6,67 pulgadas, AMOLED (2400 x 1080 píxeles),

tasa de refresco de 90 Hz y

HDR10+. 7,1 pulgadas, AMOLED (3120 x 1440 píxeles),

tasa de refresco de 90 Hz y

HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. 8 o 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.0. 128 o 256 GB UFS 3.0. Cámara Trasera Triple: 64 MP en el sensor principal + 13 MP para el sensor gran angular + 5 MP para el sensor de profundidad. Flash Dual LED. Triple: 64 MP en el sensor principal + 13 MP para el sensor gran angular + 5 MP para el sensor de profundidad. Flash Dual LED. Cámara Frontal 20 MP. 20 MP. Conectividad WiFi 6, Dual SIM 4G y 5G (SA y NSA), Bluetooth 5, GPS Dual, conector jack y USB-C. WiFi 6, Dual SIM 4G y 5G (SA y NSA), Bluetooth 5, GPS Dual, conector jack y USB-C. Batería 4720 mAh con carga rápida a 65W y carga magnética de 18W. 5000 mAh con carga rápida a 65W y carga magnética de 18W.

Tan solo con ver la ficha técnica es inevitable impresionarse por lo completos y poderosos que son estos móviles. Ya sea que busques un móvil gaming o no, los Black Shark 3 y Black Shark 3 Pro no te decepcionarán. Dan la impresión de no fallar en prácticamente nada, pero para estar seguros veamos a detalle sus características más importantes.

Las novedades más destacadas de los nuevos Black Shark 3

Empezando por la potencia bruta de estos dos móviles, poco hay que decir al respecto; son incuestionables. Ambos cuentan con el Snapdragon 865, mismo que les permite tener conectividad 5G. Además, incluyen memoria RAM y capacidad de almacenamiento con las tecnologías más recientes y suficientes para estar holgados en todos los juegos que desees.

Un salto importante en el tema de las cámaras

Entre los móviles gaming es poco común que los fabricantes le presten especial interés a las cámaras pero ese no es el caso de los nuevos Black Shark 3/3 Pro. Ambos cuentan con tres sensores en la parte trasera, siendo el principal de 64 MP. El desempeño de estas no será igual al de los tope de gama pero sin dudas sí será más que suficiente para la mayoría de los casos.

Mención especial en batería y pantalla, dos pilares fundamentales

Con respecto a la batería, la capacidad del Black Shark 3 es de 4720 mAh y del 3 Pro es mayor, de 5000 mAh. Nada mal, pero esto no necesariamente quiere decir que el modelo Pro tendrá mejor autonomía, ya que además de esta capacidad, también cuenta con una pantalla enorme y resolución QHD+. Eso, sin mencionar que ambos tienen pantallas con tasa de refresco a 90 Hz y una respuesta al toque de 270 Hz, que junto al chip dedicado para el procesamiento de imagen, los vuelven unos de los equipos con mejor panel del mercado. Algo bueno pero que drenará más energía, indudablemente.

Pero Xiaomi saca un haz bajo la manga y, para mejorar la autonomía de estos móviles, la capacidad de la batería está dividida en dos, de manera que, en vez de cargar una celda de mayor capacidad, carga dos más pequeñas y en menos tiempo. Es decir, en el caso del Black Shark 3, los 4720 mAh están divididos en una de 2000 mAh y otra de 2720 mAh, que pueden ser cargados por completo en 15 minutos, usando la carga rápida a 65W.

Un móvil gaming debe traer más que solo especificaciones

Por último, una de las ventajas más interesantes de estos y también de las anteriores versiones del Black Shark es que podrán disfrutar de muchos accesorios que indudablemente mejorarán considerablemente la experiencia de juegos. De hecho, si te fijas en el vídeo de arriba, notarás que desde Black Shark/Xiaomi hacen gala de todos los accesorios que les acompañan.

Pero, con los nuevos Black Shark 3/3 Pro no necesitas de accesorios para tener una experiencia de juegos más que correcta. En el caso del modelo Pro, este incluye dos botones dedicados en los laterales, con los cuales podrás realizar comandos como disparar. Además, también podrás hacer movimientos a través de comandos de voz, en algunos juegos. Esto, sin mencionar que el sistema operativo, versión 10 de Android bajo la capa de personalización JoyUI, está optimizado para mejorar la experiencia de juegos.

No todo es perfecto y estos móviles podrían ser muy grandes para muchos usuarios

Lamentablemente, aún no conocemos las dimensiones oficiales de ambos móviles, pero seguro serán grandes y pesados, cosa que es muy importante, sobre todo para quienes deben llevarlos en el bolsillo con bastante regularidad. Sin mencionar que la versión Pro, al tener 7,1 pulgadas, fácilmente sería del tamaño de una tablet pequeña, lo que para el consumo de contenido multimedia es perfecto pero también lo hace poco práctico para llevar en la calle, como mínimo.

Precios y disponibilidad del Black Shark 3 y 3 Pro

Ya están disponibles en China, desde hoy mismo (3 de marzo). En el caso del Black Shark 3, viene en tres combinaciones de memoria interna y RAM. Para el Black Shark 3 Pro, en cambio, solo estará disponible en dos combinaciones. Estos son los precios de salida:

Precios del Black Shark 3

8 GB RAM + 128 GB de almacenamiento: 449 euros al cambio.

de almacenamiento: euros al cambio. 12 GB RAM + 128 GB de almacenamiento: 487 euros al cambio.

de almacenamiento: euros al cambio. 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento: 513 euros al cambio.

Precios del Black Shark 3 Pro

8 GB RAM + 256 GB de almacenamiento: 603 euros al cambio.

de almacenamiento: euros al cambio. 12 GB RAM + 256 GB de almacenamiento: 641 euros al cambio.

Los precios de ambos modelos son libres de impuestos y aún queda esperar para saber si Black Shark/Xiaomi tiene planes de traerlos de forma oficial a España. Al ser unos de los primeros móviles gaming presentados en 2020, es de esperar que dentro de poco llegarán muy buenas opciones para hacerles competencia.

¿Vale la pena comprar los nuevos Black Shark 3?

Con todo esto, el sector gaming apunta a ser la nueva mina de oro en la telefonía móvil, siendo un sector que no para de crecer e innovar. Pero, como son móviles tan especializados, muchos vienen con precios que escapan del presupuesto de la mayoría de usuarios.

Para estos casos, sin embargo, también existen móviles gama media con rasgos gaming como el Redmi Note 8 Pro. Por otro lado, si nos fijamos en el precio del Black Shark 3 Pro de 12 GB + 256 GB, este no llega a los 700 u 800 euros luego de impuestos, algo que sin dudas se distancia mucho del precio de otros móviles gama alta como el Samsung Galaxy S20 Ultra o Galaxy Z Flip, los cuales sobrepasan por mucho la barrera psicológica de los 1000 euros.

¿Qué te han parecido los Black Shark 3/3 Pro? Indiscutiblemente, en cuanto a potencia han mejorado mucho pero no se han enfocado solo en las especificaciones sino que han trabajado muchos detalles que les hacen ser verdaderos móviles gaming, aptos para los más exigentes.